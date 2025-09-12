Marvel revela oficialmente al Doctor Doom de 'Avengers 5' y sorprende con sus poderes

Joe Russo, uno de los directores de Avengers: Doomsday, explicó que se inspiraron en varios cómics de Jonathan Hickman, el arquitecto que llevó la historia del Doctor Doom hasta desembocar en las Secret Wars (en las que se basarán estas dos próximas películas): "Siempre creamos nuestra propia versión de la historia. Así que usamos los cómics como inspiración". Aunque la película no siga a rajatabla esas historias, está claro que buscan respetar la esencia del personaje, algo que otras adaptaciones del cine habían fallado en capturar.

Y ese detalle no es menor: tras años de villanos planos en algunas películas de Fox, Marvel parece decidido a darle a Doom un debut cinematográfico que realmente le haga justicia.

'Avengers: Doomsday' y la apuesta más ambiciosa de Marvel

Avengers: Doomsday contará con prácticamente todo el panteón Marvel: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd y Robert Downey Jr., junto a nuevos ingresos como Wyatt Russell, Simu Liu y Tenoch Huerta Mejía. También se suman los X-Men originales y los Cuatro Fantásticos de la nueva generación. Y según reportes recientes de medios como The Hollywood Reporter, Chris Evans, Hayley Atwell y Ryan Reynolds también aparecerían.

image Avengers: Doomsday reunirá a casi todo el panteón de Marvel, incluyendo los X-Men y Cuatro Fantásticos. El desafío es equilibrar el elenco y la historia mientras Doom se consolida como el villano central.

Aparte de coordinar este elenco gigantesco, el mayor reto de Marvel es mantener la coherencia mientras introduce un villano central tan complejo como Doom. En esa línea, Joe Russo sostuvo lo siguiente: "Ahí es cuando se vuelven tridimensionales y más interesantes". Si lo logran, sería el cambio de enfoque que marque la nueva fase del MCU.

Con un estreno previsto para diciembre de 2026 y Avengers: Secret Wars un año después, Marvel está sembrando las bases de una fase ambiciosa, donde el arte, el guion y el casting buscan sorprender y redefinir lo que esperamos de sus villanos. La vuelta de Downey y el cuidado en el diseño de Doom muestran que, esta vez, el riesgo viene acompañado de convicción.

