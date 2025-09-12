Marvel dejó ver finalmente el primer vistazo oficial del Doctor Doom en Avengers: Doomsday, y la imagen de Robert Downey Jr. con la icónica armadura y máscara ya está dando que hablar entre los fanáticos. La expectativa por la película crece, y este adelanto muestra a Doom más fiel a los cómics, con detalles que hasta ahora solo imaginábamos.
¡YA ERA HORA!
Marvel revela oficialmente al Doctor Doom de 'Avengers 5' y sorprende con sus poderes
Después de un año, Marvel le regaló a su público el primer vistazo oficial al Doctor Doom. El villano tendrá su armadura y algunos detalles nunca antes vistos.
Robert Downey Jr. y un Doctor Doom pensado hasta el último detalle
La primera imagen promocional de Downey como Victor Von Doom se vio en la Walt Disney Studios Marketing Expo de Shanghai y dejó claro que Marvel no quiere improvisar. El diseño del personaje incluye los elementos clásicos, como la capucha verde, la armadura metálica y la máscara, y algunos detalles inéditos propios del MCU, como símbolos mágicos en los hombreras y en el cinturón, que parecen insinuar que tendrá poderes multiversales.
Pero lo que vino después fue todavía más espectacular: un show de luces y proyecciones acompañados del famoso tema de Los Vengadores, donde se lo ve al villano en todo su esplendor, sentado en su trono y rodeado de rayos verdes como en los cómics, haciendo una muestra de sus poderes de manipulación de la realidad y viajando por el multiverso (todo indica que sus habilidades mezclan magia con tecnología).
Joe Russo, uno de los directores de Avengers: Doomsday, explicó que se inspiraron en varios cómics de Jonathan Hickman, el arquitecto que llevó la historia del Doctor Doom hasta desembocar en las Secret Wars (en las que se basarán estas dos próximas películas): "Siempre creamos nuestra propia versión de la historia. Así que usamos los cómics como inspiración". Aunque la película no siga a rajatabla esas historias, está claro que buscan respetar la esencia del personaje, algo que otras adaptaciones del cine habían fallado en capturar.
Y ese detalle no es menor: tras años de villanos planos en algunas películas de Fox, Marvel parece decidido a darle a Doom un debut cinematográfico que realmente le haga justicia.
'Avengers: Doomsday' y la apuesta más ambiciosa de Marvel
Avengers: Doomsday contará con prácticamente todo el panteón Marvel: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd y Robert Downey Jr., junto a nuevos ingresos como Wyatt Russell, Simu Liu y Tenoch Huerta Mejía. También se suman los X-Men originales y los Cuatro Fantásticos de la nueva generación. Y según reportes recientes de medios como The Hollywood Reporter, Chris Evans, Hayley Atwell y Ryan Reynolds también aparecerían.
Aparte de coordinar este elenco gigantesco, el mayor reto de Marvel es mantener la coherencia mientras introduce un villano central tan complejo como Doom. En esa línea, Joe Russo sostuvo lo siguiente: "Ahí es cuando se vuelven tridimensionales y más interesantes". Si lo logran, sería el cambio de enfoque que marque la nueva fase del MCU.
Con un estreno previsto para diciembre de 2026 y Avengers: Secret Wars un año después, Marvel está sembrando las bases de una fase ambiciosa, donde el arte, el guion y el casting buscan sorprender y redefinir lo que esperamos de sus villanos. La vuelta de Downey y el cuidado en el diseño de Doom muestran que, esta vez, el riesgo viene acompañado de convicción.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días
El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro