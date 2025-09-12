A medida que las personas envejecen, es importante escoger bien los alimentos que forman parte de la dieta, ya que algunas comidas pueden ser riesgosas, contribuir a la aparición de enfermedades o empeorarlas. Esto es especialmente crucial para quienes se interesan por un envejecimiento saludable y aumentar la longevidad.
SEGÚN EXPERTOS
¿Más de 60? Estos son los 8 alimentos que debes empezar a evitar
Si tiene más de 60 años, debe saber que muchos de los alimentos que hoy consume, en realidad, debería evitarlos para aumentar la longevidad y mejorar su salud.
Pero, ¿Qué alimentos se deben evitar después de los 60 años? ¿Qué alimentos deben limitar las personas mayores? ¿Cuáles son los peores alimentos para después de los 60?
He aquí algunos alimentos que, según The National Council on Agning, una organización que trabaja para mejorar la vida de los adultos mayores en Estados Unidos, se deben evitar después de los 60 años para envejecer bien:
Alimentos con 'calorías vacías'
También conocida como comida chatarra, los expertos dicen que es aquella que tiene efecto saciante, pero no aporta valor nutricional, además, suelen ser ricas en "azúcar añadido, carbohidratos refinados, grasas saturadas, sodio y calorías". En ese sentido, recomiendan "limitar este tipo de alimentos a caprichos ocasionales".
Alimentos que aumentan el riesgo de asfixia
Debido a que algunos adultos mayores pueden tener dificultad para masticar o tragar, The National Council on Agning señala que, hay que tener cuidado con los alimentos que pueden representar un riesgo significativo de asfixia, como: bife, palomitas (pochoclo), caramelos duros, galletas, trozos grandes de frutas, pollo con huesos y más.
Pomelo
Puede que le sorprenda ver al pomelo en esta lista de alimentos que las personas mayores deberían evitar. ¿La razón? Su posible interacción con medicamentos. "Su jugo puede interferir con los medicamentos para el insomnio, la ansiedad y la hipertensión", indican los expertos.
Alimentos crudos o no pasteurizados
El consumo de alimentos crudos o no pasteurizados puede ser peligroso, se relaciona con mayor riesgo de intoxicación alimentaria. Los adultos mayores deben tener aún más cuidado debido a que su sistema inmunitario es menos eficaz para combatir las infecciones, destaca The National Council on Agning.
Alcohol
El alcohol se relaciona con varios problemas de salud, y puede ser aún peor en el envejecimiento. En adultos mayores, el consumo de alcohol puede afectar negativamente la calidad del sueño, elevar la presión arterial y causar hipoglucemia. También puede interferir con algunos medicamentos.
Alimentos y bebidas con cafeína
La manera en que el cuerpo responde a la cafeína también puede cambiar con la vejez. Según los expertos , en muchos adultos mayores, la cafeína puede causar nerviosismo, aumentar la ansiedad y la frecuencia cardíaca, esto último puede ser especialmente peligroso para quienes tienen problemas cardíacos.
Alimentos ricos en sodio
Los adultos mayores también deben mantenerse alejados de los alimentos salados o con un alto contenido de sodio, ya que "una dieta alta en sodio puede provocar una retención excesiva de líquidos, lo que resulta en hipertensión arterial y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales", alertan los expertos.
Alimentos fritos
Los alimentos fritos no pueden faltar en esta lista de alimentos que las personas de más 60 años deben evitar, de hecho, también debería hacerlo el resto del mundo. Estos alimentos a menudo contienen grasas trans o poco saludables, dicen los expertos. Este tipo de grasas aumenta el colesterol y está relacionada con enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y obesidad.
