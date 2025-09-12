¿Más de 60? Estos son los 8 alimentos que debes empezar a evitar

pomelo colesterol.jpg

Pomelo

Puede que le sorprenda ver al pomelo en esta lista de alimentos que las personas mayores deberían evitar. ¿La razón? Su posible interacción con medicamentos. "Su jugo puede interferir con los medicamentos para el insomnio, la ansiedad y la hipertensión", indican los expertos.

Alimentos crudos o no pasteurizados

El consumo de alimentos crudos o no pasteurizados puede ser peligroso, se relaciona con mayor riesgo de intoxicación alimentaria. Los adultos mayores deben tener aún más cuidado debido a que su sistema inmunitario es menos eficaz para combatir las infecciones, destaca The National Council on Agning.

Alcohol

El alcohol se relaciona con varios problemas de salud, y puede ser aún peor en el envejecimiento. En adultos mayores, el consumo de alcohol puede afectar negativamente la calidad del sueño, elevar la presión arterial y causar hipoglucemia. También puede interferir con algunos medicamentos.

Alimentos y bebidas con cafeína

La manera en que el cuerpo responde a la cafeína también puede cambiar con la vejez. Según los expertos , en muchos adultos mayores, la cafeína puede causar nerviosismo, aumentar la ansiedad y la frecuencia cardíaca, esto último puede ser especialmente peligroso para quienes tienen problemas cardíacos.

Alimentos ricos en sodio

Los adultos mayores también deben mantenerse alejados de los alimentos salados o con un alto contenido de sodio, ya que "una dieta alta en sodio puede provocar una retención excesiva de líquidos, lo que resulta en hipertensión arterial y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales", alertan los expertos.

Alimentos fritos

Los alimentos fritos no pueden faltar en esta lista de alimentos que las personas de más 60 años deben evitar, de hecho, también debería hacerlo el resto del mundo. Estos alimentos a menudo contienen grasas trans o poco saludables, dicen los expertos. Este tipo de grasas aumenta el colesterol y está relacionada con enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y obesidad.

