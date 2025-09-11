5 frutas ricas en potasio que no son banana (plátano)

El potasio también es importante para mantener un funcionamiento adecuado de nervios y músculos, promover la salud cardiovascular, y más.

Sin embargo, la banana no es la única fruta de la que se puede obtener potasio. Entonces, ¿Qué frutas tienen mucho potasio? ¿Cuáles frutas son ricas en potasio? ¿Qué otra fruta tiene potasio aparte del plátano?

He aquí, algunas frutas que tienen un alto contenido de potasio y que no son banana o plátano:

Yaca

Una de las frutas que tiene más potasio, pero de la que probablemente nunca has escuchado hablar es la yaca. Esta fruta está en la lista de alimentos y bebidas ricos en potasio del USDA.

De acuerdo con los expertos en 1 taza de yaca hay 739 miligramos de potasio. Aunado a esto, la yaca es una buena fuente de calcio, magnesio y vitamina K.

fruta guayaba jeswin.jpg La guayaba es rica en potasio, vitamina C y proteínas.

Guayaba

Cuando se habla de alimentos ricos en potasio, generalmente, no se suele mencionar a la guayaba. De 1 taza de esta fruta se puede obtener 688 miligramos de potasio.

La guayaba es una fruta tropical que además puede ayudar a ganar músculo, ya que también es sorprendentemente rica en proteínas.

Guanábana

De pulpa suave, dulce y blanca, la guanábana es una fruta extraordinaria para conseguir potasio. Según el USDA, 1 taza de guanábana puede aportar 626 miligramos de potasio.

Un dato extra: Se dice que la guanábana tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas.

kiwi.jpg El kiwi es otra gran fuente de potasio, además, ayuda a dormir mejor.

Kiwi

El kiwi es conocido por varios beneficios, pero lo que muchos no saben es que es una gran fuente de potasio: En 1 taza de kiwi hay 562 miligramos de potasio.

Esto hace que el kiwi sea una fruta ideal para la hipertensión. En un estudio, en el que participaron 118 personas, después de 8 semanas, la presión arterial fue más baja en el grupo asignado a la ingesta de kiwi. Aparece en PubMed.

Mandarina

Otra manera de obtener potasio a través de la dieta es comiendo mandarina. Según los expertos, es posible conseguir 324 miligramos de potasio de 1 taza de mandarina.

Esta fruta también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, contribuye a reducir los niveles de colesterol en sangre, y es buena para la salud del corazón.

