5 frutas ricas en potasio que no son banana (plátano)
¿Cansado de comer banana o plátano para obtener potasio en la dieta? Aquí hay otras frutas ricas en potasio que puedes probar.
¿Cuánto potasio tiene un plátano? De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 1 banana mediana tiene 450 miligramos de potasio.
Esto convierte a las bananas en un aliado de las personas con presión arterial alta.
Y es que, una de las tareas más importantes del potasio es combatir la hipertensión, al contrarrestar el efecto del sodio, relajar las paredes de los vasos sanguíneos y ayudar a mantener un equilibrio adecuado de líquidos en el cuerpo.
“El potasio puede reducir el aumento de presión arterial que produce el sodio”, indica la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA)
El potasio también es importante para mantener un funcionamiento adecuado de nervios y músculos, promover la salud cardiovascular, y más.
Sin embargo, la banana no es la única fruta de la que se puede obtener potasio. Entonces, ¿Qué frutas tienen mucho potasio? ¿Cuáles frutas son ricas en potasio? ¿Qué otra fruta tiene potasio aparte del plátano?
He aquí, algunas frutas que tienen un alto contenido de potasio y que no son banana o plátano:
Yaca
Una de las frutas que tiene más potasio, pero de la que probablemente nunca has escuchado hablar es la yaca. Esta fruta está en la lista de alimentos y bebidas ricos en potasio del USDA.
De acuerdo con los expertos en 1 taza de yaca hay 739 miligramos de potasio. Aunado a esto, la yaca es una buena fuente de calcio, magnesio y vitamina K.
Guayaba
Cuando se habla de alimentos ricos en potasio, generalmente, no se suele mencionar a la guayaba. De 1 taza de esta fruta se puede obtener 688 miligramos de potasio.
La guayaba es una fruta tropical que además puede ayudar a ganar músculo, ya que también es sorprendentemente rica en proteínas.
Guanábana
De pulpa suave, dulce y blanca, la guanábana es una fruta extraordinaria para conseguir potasio. Según el USDA, 1 taza de guanábana puede aportar 626 miligramos de potasio.
Un dato extra: Se dice que la guanábana tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas.
Kiwi
El kiwi es conocido por varios beneficios, pero lo que muchos no saben es que es una gran fuente de potasio: En 1 taza de kiwi hay 562 miligramos de potasio.
Esto hace que el kiwi sea una fruta ideal para la hipertensión. En un estudio, en el que participaron 118 personas, después de 8 semanas, la presión arterial fue más baja en el grupo asignado a la ingesta de kiwi. Aparece en PubMed.
Mandarina
Otra manera de obtener potasio a través de la dieta es comiendo mandarina. Según los expertos, es posible conseguir 324 miligramos de potasio de 1 taza de mandarina.
Esta fruta también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, contribuye a reducir los niveles de colesterol en sangre, y es buena para la salud del corazón.
