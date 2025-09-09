¿Qué pasa con tu presión arterial cuando comes espinaca?

"Las verduras, especialmente las de hoja verde, son ricas en nitratos que se sabe que relajan los vasos sanguíneos y reducen la presión arterial", dijo Petersen a Los Angeles Times.

espinaca

El sitio especializado Healthline hace referencia a un estudio que encontró que, quienes consumieron 500 mililitros de sopa de espinacas con alto contenido de nitratos al día, durante 7 días, experimentaron reducciones en la presión arterial sistólica y diastólica.

Las espinacas también son ricas en fibra saludable, otro nutriente clave para mantener bajo control la presión arterial.

Si bien, la fibra suele ser más conocida por sus propiedades para combatir el estreñimiento, la Clínica Mayo indica que "los alimentos con alto contenido de fibra pueden tener otros efectos sobre la salud del corazón, como bajar la presión arterial".

De acuerdo con el USDA, 1 taza de espinacas cocinas proporciona 4.3 gramos de fibra.

Aunado a esto, se cree que los antioxidantes que aportan las espinacas, también pueden contribuir a reducir la presión arterial y favorecer la salud del corazón.

espinaca.jpg

Beneficios de la espinaca

Además de ser una aliada para combatir la hipertensión arterial, la espinaca tiene los siguientes beneficios para la salud:

Es una excelente fuente de vitaminas

Ayuda a controlar el azúcar en sangre

Es buena para la salud del corazón

Reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer

Contribuye a la prevención del asma

Combate el estreñimiento

Mejora la salud del tracto digestivo

Ayuda a tener una piel saludable

Favorece la salud ocular

Ayuda a mantener huesos fuertes

Mejora la salud cerebral

Favorece la salud sanguínea

