Comer espinacas se ha relacionado popularmente con más músculos, más fuerza, mejor salud. Este alimento es una excelente fuente de nutrientes y tiene varios beneficios cuando se incluye en la dieta regularmente. Pero, ¿La espinaca sube la presión? ¿La espinaca sirve para bajar la presión arterial? ¿Qué ocurre si como espinaca regularmente? Veamos.
DEBES SABERLO
¿Qué pasa con tu presión arterial cuando comes espinaca?
Las espinacas tienen un gran valor nutricional, pero ¿este alimento realmente ayuda a controlar la presión arterial?
Espinaca para la presión arterial
La espinaca es un alimento grandioso que puede formar parte de la dieta de las personas que quieren bajar la presión arterial, según expertos.
Una de las razones por las que los especialistas recomiendan la espinaca para controlar la presión arterial es por su alto contenido en potasio, que puede ayudar a reducir los efectos del sodio en el cuerpo y beneficia a personas con hipertensión.
Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) 1 taza de espinacas cocidas aporta 839 gramos de potasio.
Asimismo, la espinaca, al igual que otras verduras de hoja verde, es rica en nitrato, un compuesto vegetal que puede ayudar a bajar la presión arterial, según la doctora Vikki Petersen, nutricionista clínica certificada y médico de medicina funcional.
"Las verduras, especialmente las de hoja verde, son ricas en nitratos que se sabe que relajan los vasos sanguíneos y reducen la presión arterial", dijo Petersen a Los Angeles Times.
El sitio especializado Healthline hace referencia a un estudio que encontró que, quienes consumieron 500 mililitros de sopa de espinacas con alto contenido de nitratos al día, durante 7 días, experimentaron reducciones en la presión arterial sistólica y diastólica.
Las espinacas también son ricas en fibra saludable, otro nutriente clave para mantener bajo control la presión arterial.
Si bien, la fibra suele ser más conocida por sus propiedades para combatir el estreñimiento, la Clínica Mayo indica que "los alimentos con alto contenido de fibra pueden tener otros efectos sobre la salud del corazón, como bajar la presión arterial".
De acuerdo con el USDA, 1 taza de espinacas cocinas proporciona 4.3 gramos de fibra.
Aunado a esto, se cree que los antioxidantes que aportan las espinacas, también pueden contribuir a reducir la presión arterial y favorecer la salud del corazón.
Beneficios de la espinaca
Además de ser una aliada para combatir la hipertensión arterial, la espinaca tiene los siguientes beneficios para la salud:
- Es una excelente fuente de vitaminas
- Ayuda a controlar el azúcar en sangre
- Es buena para la salud del corazón
- Reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer
- Contribuye a la prevención del asma
- Combate el estreñimiento
- Mejora la salud del tracto digestivo
- Ayuda a tener una piel saludable
- Favorece la salud ocular
- Ayuda a mantener huesos fuertes
- Mejora la salud cerebral
- Favorece la salud sanguínea
----------
Más noticias en Urgente24
Mejora tu salud intestinal con estas 6 frutas sorprendentes
Este es el nuevo nutriente que combate el cáncer y sorprende a científicos
5 formas simples de tener huesos fuertes después de los 50
¿Qué pasa con tu azúcar en sangre cuando comes arándanos?
Truco de 5 minutos para reducir el cortisol, la hormona del estrés