Truco de 5 minutos para reducir el cortisol, la hormona del estrés

Por eso, siempre es importante encontrar formas de mantener bajo control el cortisol y mejorar tu bienestar mental.

Cómo reducir el cortisol, la hormona del estrés

Un buen truco para reducir el cortisol cuando hay mucho estrés es practicar la respiración profunda.

Se cree que la respiración profunda ayuda a calmar el estrés al activar la respuesta de relajación del cuerpo, aumentando la oxigenación, y disminuyendo las hormonas del estrés como el cortisol.

En un artículo sobre maneras de reducir los niveles de cortisol cuando estás estresado, el sitio especializado Henry For Health, recomienda respirar profundamente.

"Varios estudios revelan los beneficios de practicar ejercicios de respiración profunda durante al menos cinco minutos, de tres a cinco veces al día", indican.

Y continúan: "Las investigaciones demuestran que ayuda a reducir el cortisol, aliviar la ansiedad y la depresión, y mejorar la memoria".

La Universidad de Michigan coincide y también recomiendan practicar la respiración profunda para reducir los niveles de cortisol.

"La respiración profunda puede ayudarte a reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de cortisol", aseguran.

Ejercicio de respiración para calmar el estrés

Si quieres practicar la respiración profunda para reducir los niveles de cortisol y aliviar el estrés, aquí te dejamos un ejercicio de respiración de la organización In-Mind. Se trata del suspiro cíclico:

Inhala profundamente por la nariz.

Seguido de una segunda inhalación más corta para expandir completamente los pulmones.

Exhala lentamente por la boca, vaciando completamente tus pulmones.

Continúe este ciclo durante unos 5 minutos para calmar su sistema nervioso.

"Los patrones rítmicos de respiración ayudan a calmar y regular la respiración y pueden brindar una sensación de equilibrio y control", afirman los expertos.

