La ansiedad es uno de los trastornos mentales más comunes en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha advertido recientemente en un informe que indica que más de mil millones de personas viven con algún problema de salud mental, como ansiedad o depresión. Pero, ¿Qué planta podría ayudar a reducir los síntomas de ansiedad?
EFECTO CALMANTE
La espectacular planta que reduce la ansiedad y mejora el estado de ánimo
Esta planta tiene impresionantes beneficios para la salud cerebral: ayuda a reducir la ansiedad y hace que tengas mejor estado de ánimo.
Hay cierta evidencia de que algunas hierbas pueden ayudar a mejorar la salud mental y combatir problemas como la ansiedad. Una de las más estudiadas es el romero (Rosmarinus officinalis).
Planta para la ansiedad
El romero es más que una planta básica en la cocina. Y es que, el romero por mucho tiempo se ha considerado un remedio natural que ahora cuenta con respaldo científico.
Si bien, hacen falta investigaciones, los resultados de algunos estudios en materia de salud mental han entusiasmado a más de uno.
Dipa Kamdar, profesora titular de práctica farmacéutica, en la Universidad de Kingston, escribe para The Conversation, que el romero se ha relacionado con menor ansiedad.
"Para empezar, el romero estimula la circulación sanguínea, incluso hacia el cerebro, lo que ayuda a transportar más oxígeno y nutrientes, lo que puede mejorar la claridad mental", indica la experta.
"También tiene propiedades calmantes; algunos estudios sugieren que su aroma puede reducir la ansiedad y mejorar el sueño", agrega.
Uno de los estudios que comprobó los efectos ansiolíticos del romero, es decir, para reducir los síntomas de la ansiedad, fue publicado en 2022 en la Revista de la Asociación Estadounidense de Nutrición, reseña el sitio especializado tandfonline.com.
En el estudio participaron 22 voluntarios sanos de entre 20 y 50 años, quienes consumieron infusión de romero preparada con 5 g de romero seco en 100 ml de agua hervida una vez al día durante 10 días.
"Nuestros hallazgos resaltan los prometedores efectos ansiolíticos y/o antidepresivos del consumo de té de romero en voluntarios sanos, ya que aumenta el nivel del biomarcador de depresión más fiable, el BDNF", escribieron los autores. BDNF se refiere al factor neurotrófico derivado del cerebro.
Planta para mejorar el estado de ánimo
También hay evidencia de que el romero puede ayudar a que las personas tengan un mejor estado de ánimo.
El sitio especializado Medical News Today hace referencia a un estudio, en 2020, que encontró que tomar extracto de romero mejoró el estado de ánimo, mejoró la energía mental y la calidad del sueño.
En el estudio participaron 42 hombres japoneses con trastornos del estado de ánimo, quienes consumieron extracto de romero por 4 semanas.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que "el extracto de romero puede tener efectos beneficiosos sobre el estado de ánimo y la función cognitiva".
¿Qué enfermedades combate el romero?
Por si fuera poco, el romero tiene muchos otros beneficios para la salud, como:
- Mejora la memoria y la concentración
- Ayuda a prevenir el Alzheimer
- Mejora la salud ocular
- Ayuda a la digestión
- Reduce la hinchazón
- Mejora el sistema inmunológico
- Ayuda a mantenerse alerta
- Contribuye a aliviar el estrés
- Combate la depresión
- Protege contra algunos tipos de cáncer
------------
Más noticias en Urgente24
El pequeño hábito que puedes copiar de las personas más longevas del mundo
Estudio revela la dieta que reduce el riesgo de múltiples enfermedades crónicas
¿Tienes más de 60? Aquí hay 3 ejercicios simples para mejorar tu equilibrio
Cómo se toma el aceite de oliva para la artritis: Esto dicen los expertos
Oncólogo reduce su riesgo de cáncer haciendo esto 3 veces a la semana