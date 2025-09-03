La espectacular planta que reduce la ansiedad y mejora el estado de ánimo

"Para empezar, el romero estimula la circulación sanguínea, incluso hacia el cerebro, lo que ayuda a transportar más oxígeno y nutrientes, lo que puede mejorar la claridad mental", indica la experta.

"También tiene propiedades calmantes; algunos estudios sugieren que su aroma puede reducir la ansiedad y mejorar el sueño", agrega.

romero hierba planta jcomp.jpg

Uno de los estudios que comprobó los efectos ansiolíticos del romero, es decir, para reducir los síntomas de la ansiedad, fue publicado en 2022 en la Revista de la Asociación Estadounidense de Nutrición, reseña el sitio especializado tandfonline.com.

En el estudio participaron 22 voluntarios sanos de entre 20 y 50 años, quienes consumieron infusión de romero preparada con 5 g de romero seco en 100 ml de agua hervida una vez al día durante 10 días.

"Nuestros hallazgos resaltan los prometedores efectos ansiolíticos y/o antidepresivos del consumo de té de romero en voluntarios sanos, ya que aumenta el nivel del biomarcador de depresión más fiable, el BDNF", escribieron los autores. BDNF se refiere al factor neurotrófico derivado del cerebro.

Planta para mejorar el estado de ánimo

También hay evidencia de que el romero puede ayudar a que las personas tengan un mejor estado de ánimo.

El sitio especializado Medical News Today hace referencia a un estudio, en 2020, que encontró que tomar extracto de romero mejoró el estado de ánimo, mejoró la energía mental y la calidad del sueño.

En el estudio participaron 42 hombres japoneses con trastornos del estado de ánimo, quienes consumieron extracto de romero por 4 semanas.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que "el extracto de romero puede tener efectos beneficiosos sobre el estado de ánimo y la función cognitiva".

¿Qué enfermedades combate el romero?

Por si fuera poco, el romero tiene muchos otros beneficios para la salud, como:

Mejora la memoria y la concentración

Ayuda a prevenir el Alzheimer

Mejora la salud ocular

Ayuda a la digestión

Reduce la hinchazón

Mejora el sistema inmunológico

Ayuda a mantenerse alerta

Contribuye a aliviar el estrés

Combate la depresión

Protege contra algunos tipos de cáncer

