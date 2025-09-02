La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre el "enorme impacto" que tienen afecciones como la depresión y la ansiedad en el mundo. En un nuevo documento, el ente ha advertido acerca de la alta incidencia de los problemas de salud mental e hizo un llamado "urgente".
¿QUÉ DIJO?
Dura advertencia de la OMS por la salud mental: "Urgente"
La OMS ha lanzado una advertencia mundial por la alta incidencia de problemas de salud mental. La depresión y la ansiedad son las que más preocupan.
¿Cuántas personas tienen problemas de salud mental en el mundo?
Más de mil millones de personas viven con trastornos de salud mental en el mundo, según nuevos datos publicados por la OMS.
La ansiedad y la depresión son las que más preocupan y "afectan a personas de todas las edades y niveles de ingresos", indica el organismo.
La situación de salud mental en el mundo es más grave de lo que se creía.
Según el organismo, los problemas de salud mental son la segunda causa más importante de discapacidad a largo plazo, contribuyendo a la pérdida de una vida saludable.
Los nuevos hallazgos fueron publicados en los informes: Salud Mental Mundial Hoy y Atlas de Salud Mental 2024.
Nuevos datos sobre salud mental
De acuerdo con los datos del informe Salud Mental Mundial Hoy, las mujeres son las más afectadas por trastornos mentales.
Asimismo se releva que la ansiedad y la depresión son los problemas más comunes.
También se habla del suicidio. La OMS considera el suicidio como una "consecuencia devastadora", e informa que aproximadamente 727 000 muertes fueron por suicidio solo en 2021.
El impacto económico de los trastornos de salud mental es "asombroso", señala la OMS. "Se estima que la depresión y la ansiedad le cuestan a la economía mundial un billón de dólares estadounidenses al año".
Mientras, el informe Atlas de Salud Mundial 2024 muestra un panorama sobre las políticas de salud mental en los países.
Entre tantas cosas revela, por ejemplo, un "preocupante estancamiento" en la inversión en salud mental. De acuerdo con la OMS, el gasto público medio en salud mental se mantiene en tan solo el 2% del presupuesto total de salud, sin cambios desde 2017.
Llamado mundial de la OMS por la salud mental
Ante este panorama, la OMS indica que los servicios de salud mental en el mundo requieren una ampliación "urgente".
"Si bien muchos países han reforzado sus políticas y programas de salud mental, se necesita una mayor inversión y acción a nivel mundial para ampliar los servicios que protejan y promuevan la salud mental de las personas", destaca el ente.
“Transformar los servicios de salud mental es uno de los desafíos más urgentes para la salud pública”, afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.
Y agregó: “Invertir en salud mental significa invertir en las personas, las comunidades y las economías; una inversión que ningún país puede permitirse descuidar. Todo gobierno y todo líder tiene la responsabilidad de actuar con urgencia y garantizar que la atención de la salud mental no se considere un privilegio, sino un derecho fundamental para todos”.
----------
Más noticias en Urgente24
¿Tienes más de 60? Aquí hay 3 ejercicios simples para mejorar tu equilibrio
Cómo se toma el aceite de oliva para la artritis: Esto dicen los expertos
Oncólogo reduce su riesgo de cáncer haciendo esto 3 veces a la semana
Un puñado de esto en la cena y podrás dormir más rápido, según estudio