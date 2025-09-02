Dura advertencia de la OMS por la salud mental: "Urgente"

Los nuevos hallazgos fueron publicados en los informes: Salud Mental Mundial Hoy y Atlas de Salud Mental 2024.

Nuevos datos sobre salud mental

De acuerdo con los datos del informe Salud Mental Mundial Hoy, las mujeres son las más afectadas por trastornos mentales.

Asimismo se releva que la ansiedad y la depresión son los problemas más comunes.

También se habla del suicidio. La OMS considera el suicidio como una "consecuencia devastadora", e informa que aproximadamente 727 000 muertes fueron por suicidio solo en 2021.

El impacto económico de los trastornos de salud mental es "asombroso", señala la OMS. "Se estima que la depresión y la ansiedad le cuestan a la economía mundial un billón de dólares estadounidenses al año".

Mientras, el informe Atlas de Salud Mundial 2024 muestra un panorama sobre las políticas de salud mental en los países.

Entre tantas cosas revela, por ejemplo, un "preocupante estancamiento" en la inversión en salud mental. De acuerdo con la OMS, el gasto público medio en salud mental se mantiene en tan solo el 2% del presupuesto total de salud, sin cambios desde 2017.

Llamado mundial de la OMS por la salud mental

Ante este panorama, la OMS indica que los servicios de salud mental en el mundo requieren una ampliación "urgente".

"Si bien muchos países han reforzado sus políticas y programas de salud mental, se necesita una mayor inversión y acción a nivel mundial para ampliar los servicios que protejan y promuevan la salud mental de las personas", destaca el ente.

“Transformar los servicios de salud mental es uno de los desafíos más urgentes para la salud pública”, afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

Y agregó: “Invertir en salud mental significa invertir en las personas, las comunidades y las economías; una inversión que ningún país puede permitirse descuidar. Todo gobierno y todo líder tiene la responsabilidad de actuar con urgencia y garantizar que la atención de la salud mental no se considere un privilegio, sino un derecho fundamental para todos”.

----------

Más noticias en Urgente24

¿Tienes más de 60? Aquí hay 3 ejercicios simples para mejorar tu equilibrio

Cómo se toma el aceite de oliva para la artritis: Esto dicen los expertos

Oncólogo reduce su riesgo de cáncer haciendo esto 3 veces a la semana

Un puñado de esto en la cena y podrás dormir más rápido, según estudio

5 trucos para mejorar la memoria sin gastar ni un peso