Lady Gaga baila con las muñecas de Xochimilco y las redes creen que quedó maldita

El video es muy impactante a nivel visual, pero también hubo momentos que llamaron la atención más que todo (y hasta generaron alerta en los internautas): Gaga toca, manipula y hasta golpea algunas muñecas, lo que generó comentarios y memes sobre una supuesta "maldición" que habría caído sobre ella, supuestamente evidenciada por sus problemas recientes de voz que la obligaron a cancelar un concierto en Miami durante su Mayhem Ball Tour.

La superstición de la Isla de las Muñecas conquista Internet

The Dead Dance se volvió un fenómeno inmediato en redes desde su estreno. Todos celebraron la estética, la dirección y la teatralidad de Gaga, aparte de los otros que hicieron chistes sobre la maldición de la isla y los muñecos.

El videoclip también sirve como adelanto de su participación en Merlina 2, donde Gaga interpreta a Rosaline Rotwood, una instructora fallecida de la Academia Nunca Más que ayuda al personaje interpretado por Jenna Ortega en su misión.

image El video generó memes sobre una supuesta "maldición" viralizada por la interacción de Gaga con las muñecas.

En definitiva, más allá de todo, y del dilema "maldición o no maldición", lo que Gaga y Burton lograron es un producto jugado por combinar la leyenda con el espectáculo pop en un solo videoclip, que podría perfilarse como uno de los más comentados y analizados del año.

