Dicen que Lady Gaga podría estar maldita después de filmar su nuevo videoclip en la escalofriante Isla de las Muñecas. Con Tim Burton detrás de la cámara, la cantante volvió a sorprender al público con un video que tiene misterio, estética gótica y muñecas que cobran vida, dejando a todos preguntándose qué pasó realmente en Xochimilco.
LA "PRUEBA" DEL EMBRUJO
Lady Gaga baila con las muñecas de Xochimilco y las redes creen que quedó maldita
Usuarios en redes bromean con que Lady Gaga está maldita tras interactuar con las muñecas de Xochimilco. Su nuevo videoclip ya desató memes por todos lados.
Lady Gaga en Xochimilco y ¿con una maldición encima?
El nuevo video de Lady Gaga, The Dead Dance, es un espectáculo gótico en estado puro. Grabado en blanco y negro con destellos de color, la cantante aparece como una muñeca rota que despierta de la niebla y baila junto a otros muñecos y bailarines, con una coreografía muy similar a Thriller de Michael Jackson. Cada plano está pensado para generar fascinación, jugando con lo siniestro y lo poético, sello inconfundible de Burton.
La Isla de las Muñecas, donde se filmó, es un lugar icónico de Xochimilco, famoso por sus cientos de muñecos colgados que Don Julián Santana colocó para apaciguar el espíritu de una niña que se había ahogado en la zona. Con el tiempo, la isla se convirtió en un destino de turismo oscuro, que inspiró a artistas como Steven Wilson, quien filmó allí parte de su disco Insurgentes en 2008. "México es todo un escenario fílmico, es muy cinematográfico y surrealista, resulta muy inspirador para crear sonidos e imágenes", contó Wilson al periódico El Universal.
Gaga y Burton tomaron esa energía para crear un clip repleto de electropop ochentero y funk, sintetizadores y una puesta en escena que convierte a la cantante en casi un espectro entre las muñecas que cobran vida.
El video es muy impactante a nivel visual, pero también hubo momentos que llamaron la atención más que todo (y hasta generaron alerta en los internautas): Gaga toca, manipula y hasta golpea algunas muñecas, lo que generó comentarios y memes sobre una supuesta "maldición" que habría caído sobre ella, supuestamente evidenciada por sus problemas recientes de voz que la obligaron a cancelar un concierto en Miami durante su Mayhem Ball Tour.
La superstición de la Isla de las Muñecas conquista Internet
The Dead Dance se volvió un fenómeno inmediato en redes desde su estreno. Todos celebraron la estética, la dirección y la teatralidad de Gaga, aparte de los otros que hicieron chistes sobre la maldición de la isla y los muñecos.
El videoclip también sirve como adelanto de su participación en Merlina 2, donde Gaga interpreta a Rosaline Rotwood, una instructora fallecida de la Academia Nunca Más que ayuda al personaje interpretado por Jenna Ortega en su misión.
En definitiva, más allá de todo, y del dilema "maldición o no maldición", lo que Gaga y Burton lograron es un producto jugado por combinar la leyenda con el espectáculo pop en un solo videoclip, que podría perfilarse como uno de los más comentados y analizados del año.
