Uber ilegal en Rosario: Un viaje del terror que alerta por la app de viajes

Con los datos relacionados y la denuncia al 911la fiscal Andrea Vega autorizó trasladar el procedimiento a la seccional y luego de constatar que la joven se encontraba bien, se demoró al chofer y se realizó el secuestro de su teléfono móvil, el automóvil (Fiat Uno), y demás actuaciones complementarias. Aver Daniel S. R. quedó bajo arresto temporalmente. Mientras tanto, las autoridades constataron que la pasajera estaba en buen estado de salud y no se registraron agresiones o amenazas.

Botón de emergencia

Es cierto que las apps de transporte como Uber (y ahora se sumó en la ciudad, Didi) son cada vez más elegidas por los usuarios por una cuestión económica. Vale tener en cuenta que Cabify sí está habilitada legalmente en Rosario: muchos taxis y remisres trabajan con dicha plataforma.

Sin embargo, en menos de un mes la policía ya demoró a dos choferes de Uber por desviar el trayecto del viaje. Ante esto, surgen las dudas y se incrementa el temor entre los pasajeros a la hora de tener que elegir qué opción tomar.

En tanto, la principal inquietud es qué tipo de precauciones tener en cuenta en caso de que pase una situación de esta gravedad.

Frente a una situación donde el o la pasajera experimenta incomodidad durante el viaje y se siente potencialmente en peligro, la app cuenta con un botón de emergencia para alertar a las autoridades lo que está sucediendo.

El botón de emergencia figura dentro de la app cuando el pasajero está realizando un viaje. Esta función llama al 911 y al pulsarla se muestran los detalles de viaje y la ubicación en tiempo real.

image Otros de los datos a tener en cuenta es que la app tiene una función llamada "Verificá tu viaje" que genera un PIN que ofrece una capa adicional y opcional de protección. Con esta característica activada, se puede saber con certeza que tanto el vehículo al que vas a subir como el conductor son los correctos.

La disputa por lo "legal"

Al respecto, el intendente rosarino, Pablo Javkin, se refirió a la denuncia contra el chofer. "Quiero en este tema no mezclar las cosas", comenzó diciendo. Posteriormente, agregó que "Cuando hay una aplicación legal, hay un control del Estado que es más efectivo. Siempre recomendamos: usen aplicaciones legales", al remarcar que el caso en cuestión configura un delito penal y debe investigarse con "la mayor contundencia".

Javkin aclaró que el municipio colaborará con la Fiscalía aportando cámaras, información sobre el vehículo y antecedentes del conductor. "Lo penal debe tratarse como penal y no mezclarse con una discusión administrativa", señaló.

Por su parte, también hizo énfasis en que la empresa aún no se ajusta a la normativa local.

"Si Uber se quiere legalizar, se puede legalizar mañana en la ciudad. Es una decisión de la empresa. Si no lo hacen, se privan de la garantía que da estar a la ley. Ojalá lo hagan rápido". "Si Uber se quiere legalizar, se puede legalizar mañana en la ciudad. Es una decisión de la empresa. Si no lo hacen, se privan de la garantía que da estar a la ley. Ojalá lo hagan rápido".

