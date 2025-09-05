No es común engancharse con una miniserie animada como adulto, pero Netflix logró algo que mantiene la atención de principio a fin. Con un mundo de fantasía repleto de dioses, semidioses y monstruos, y con un puntaje récord de 100% en Rotten Tomatoes, esta historia logra emocionar y sorprender sin subestimar al espectador.
100% EN ROTTEN TOMATOES
La miniserie de 8 episodios perfecta en todo que merece tu atención
Hay una miniserie que atrapó a críticos y espectadores por igual aunque pasó desapercibida. Disponible en Netflix, cada episodio te va sorprender y emocionar.
Una miniserie animada que no te subestima
Netflix tiene varias series de fantasía, pero "Sangre de Zeus", con 8 episodios, es de esas joyitas que pasan casi desapercibidas a pesar de su nivel. La historia nos lleva a la Grecia antigua, pero no se queda en lo que ya conocemos de los mitos: presenta a Herón, un semidiós totalmente original, pero que es uno de los puntos más fuertes: al no ser un personaje de los mitos, eso le permite a la serie explorar conflictos y relaciones que ninguna otra se animó a tocar.
La animación es otra de las fortalezas: Powerhouse Animation Studios, con la colaboración de Mua Film y Hanho Heung-Up desde Corea del Sur, consigue que las batallas sean épicas, los escenarios impresionen y cada criatura, ya sean demonios o quimeras, tengan su propia influencia en la narrativa. No hay relleno: cada episodio avanza la historia con ritmo y claridad.
Además, mientras muchas series de fantasía pierden fuerza después de la primera temporada, "Sangre de Zeus" mantiene la tensión y el interés durante sus 3 temporadas. Herón, su medio hermano Serafín y los hijos de Zeus tienen historias bien desarrolladas, con conflictos morales y decisiones que no son siempre blancas o negras. Esto convierte a la serie en un mundo completo donde la animación sirve a la historia, no al revés.
Lo que dicen los críticos y por qué no podés ignorarla
A pesar de no tener la fama de Arcane o The Witcher, la serie recibió elogios de la prensa especializada. Screen Anarchy dijo que es "perfecta para los que les guste el tema de dioses, semidioses y monstruos de la antigua mitología griega y también para los que busquen una buena historia bien contada". En Paste Magazine destacaron que la serie "hace un excelente trabajo emulando y evolucionando el mito griego para ofrecer una versión moderna con figuras imperfectas pero atractivas (…) En general, es una continuación electrizante".
Ready Steady Cut la calificó con 5 sobre 5, remarcando que "cumple las expectativas con una tremenda historia alternativa de mitología griega que sobrepasa los límites de la temática y la idea de los dioses".
Lo interesante es que, aunque Netflix viene puliendo su catálogo de fantasía desde hace años, esta serie muestra que no hace falta una superproducción o un personaje ya conocido para crear algo de impacto. Con su mundo complejo, animación de primer nivel y un guion que no pierde ritmo, "Sangre de Zeus" es uno de esos títulos que los que buscan historias de fantasía sólidas no pueden dejar pasar. Que sea animada no le quita fuerza: todo lo contrario, potencia lo que cuenta y cómo lo cuenta.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie que atrapó a la crítica y se puede ver en un par de días
La miniserie de 10 episodios que pocos descubrieron y es imperdible
La miniserie épica que pocos vieron y que tenés que maratonear ya
La miniserie de 13 episodios más atrapante que vas a ver este año