La miniserie de 8 episodios perfecta en todo que merece tu atención

Lo que dicen los críticos y por qué no podés ignorarla

A pesar de no tener la fama de Arcane o The Witcher, la serie recibió elogios de la prensa especializada. Screen Anarchy dijo que es "perfecta para los que les guste el tema de dioses, semidioses y monstruos de la antigua mitología griega y también para los que busquen una buena historia bien contada". En Paste Magazine destacaron que la serie "hace un excelente trabajo emulando y evolucionando el mito griego para ofrecer una versión moderna con figuras imperfectas pero atractivas (…) En general, es una continuación electrizante".

image La prensa especializada la elogió por su historia sólida y sus personajes atractivos. A pesar de ser animada, la serie demuestra que puede competir con cualquier producción de fantasía de Netflix.

Ready Steady Cut la calificó con 5 sobre 5, remarcando que "cumple las expectativas con una tremenda historia alternativa de mitología griega que sobrepasa los límites de la temática y la idea de los dioses".

Lo interesante es que, aunque Netflix viene puliendo su catálogo de fantasía desde hace años, esta serie muestra que no hace falta una superproducción o un personaje ya conocido para crear algo de impacto. Con su mundo complejo, animación de primer nivel y un guion que no pierde ritmo, "Sangre de Zeus" es uno de esos títulos que los que buscan historias de fantasía sólidas no pueden dejar pasar. Que sea animada no le quita fuerza: todo lo contrario, potencia lo que cuenta y cómo lo cuenta.

