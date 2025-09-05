¿Llora Juan Pablo Varsky por lo que dijo Mariano Closs de Ariel Senosiain?

Mariano Closs, conductor de ESPN F12, dijo que hubo algunas respuestas de Messi que le llamaron la atención. "Son respuestas que particularmente yo no me esperaba", dijo el relator.

Dijo esperaba con más contundencia que iba a confirmar su presencia en la próxima Copa del Mundo (junio y julio de 2026) y le dejó un gusto raro que diga que "esto es día a día".

"Hay una frase que me hizo ruido que es la que le escribí a mi amigo Ariel Senosiain que estaba haciendo el partido. Cuando dijo ´sincerarme conmigo mismo´", amplió el conductor, que reveló que mira TyC Sports a la hora de ver a la Selección Argentina.

image

Igual no llora Juan Pablo Varsky (Telefe)

Si bien Mariano Closs elige TyC Sports para sintonizar los partidos, hay que tener en cuenta cómo fue el rating del encuentro de ayer 4 de septiembre.

Por una cuestión lógica, el canal de aire tuvo mayor rating que el de cable pero no hay que pasar por alto que los números similares a los de un Mundial.

Telefe, tocó los 30 puntos de rating, mientras que TyC Sports, llegó a pasar los 16. Logrando entre los dos canales que transmitieron el encuentro, pasar los 45 puntos totales.

El canal de aire poco a poco, comienza a descubrir que el fútbol es muy elegido por la gente y hay algo que lo demuestra con total claridad.

image

22:47, inmediatamente después de que termine el partido, el rating era de 18 puntos. Poco después de 30 minutos (23:18), las mediciones daban 11 puntos.

Habrá que ver si desde Telefe toman más decisiones respecto al fútbol, pero lo cierto es que quedó demostrado (tanto con Libertadores, como Mundial de Clubes y Selección Argentina) es que la pelota rinde y muy bien.

image

