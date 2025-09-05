Un fallo controversial y que sienta un precedente en la historia de los torneos Conmebol. El órgano que regula el fútbol en la región decidió eliminar al Club Atlético Independiente de la Copa Sudamericana 2025, tras la barbarie en cancha del Rojo el pasado miércoles 20 de agosto. La Universidad de Chile, a 4tos. de final contra Alianza Lima.
Con el escudo manchado con sangre, el crudo mensaje de Independiente contra Conmebol
Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana 2025 en una polémica decisión de Conmebol. La Universidad Católica avanzó por escritorio.
Luego de varios días de espera en donde la incertidumbre se apoderó de propios y extraños, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció la resolución sobre el caso que le dio la vuelta al mundo.
La Comisión Disciplinaria de la Conmebol resolvió:
- Descalificar a Independiente de la Sudamericana 2025.
- Obligar al Rojo a jugar siete partidos a puertas cerradas como local y sin hinchas en siete partidos como visitante.
- Aplicar multas por un total de 250 mil dólares.
- Imponer a la U. de Chile las mismas restricciones de público y una multa total que asciende a los 270 mil dólares.
- Ordenar a ambos clubes exhibir el mensaje "Basta de racismo, discriminación y violencia" en sus próximos partidos y redes sociales.
- Advertir que, en caso de reincidencia, las sanciones podrían ser aún más graves.
Por qué la Conmebol eliminó a Independiente
En primer lugar, la Confederación Sudamericana de Fútbol considera que El Rojo violó dos puntos del artículo 22 literales del Reglamento de Seguridad, el cual establece que está prohibido ingresar a estadios con:
- Armas blancas.
- Bombas de estruendo.
En segunda instancia, apuntó que violó los puntos 8.1 y 8.2 del Código Disciplinario. El inicial indica que "las Asociaciones Miembro y los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, público asistente y aficionados (..). Se sancionarán también las infracciones cometidas tanto intencionalmente como por negligencia".
El restante, complementa: "Las Asociaciones Miembro y clubes son responsables de la seguridad y del orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio, antes, durante y después del partido del cual sean anfitriones. Esta responsabilidad se extiende a todos los incidentes que de cualquier naturaleza pudieran suceder".
El duro descargo de Independiente en redes sociales, tras ser descalificado de la Copa Sudamericana 2025
Tras conocerse el fallo, el Rojo se pronunció en sus redes sociales oficiales con un crudo mensaje.
En la publicación se llega a leer dicha frase junto a una foto de una hincha con un buzo blanco, y alrededor de su escudo, algunas gotas de sangre.
Los Diablos Rojos no será excluidos de competencias internacionales en 2026, una versión que había circulado con mucha fuerza en los días posteriores a los incidentes, cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió sanciones "ejemplares" por la gravedad de los hechos y el nivel de violencia ejercido.
De todas formas, el fallo está muy lejos de cumplir con las expectativas que tenían los dirigentes de la entidad de Avellaneda y de su equipo de abogados, encabezados por Maximiliano Walker y Ariel Rek, especialista en derecho deportivo.
