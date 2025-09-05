Con el escudo manchado con sangre, el crudo mensaje de Independiente contra Conmebol

Por qué la Conmebol eliminó a Independiente

En primer lugar, la Confederación Sudamericana de Fútbol considera que El Rojo violó dos puntos del artículo 22 literales del Reglamento de Seguridad, el cual establece que está prohibido ingresar a estadios con:

Armas blancas.

Bombas de estruendo.

En segunda instancia, apuntó que violó los puntos 8.1 y 8.2 del Código Disciplinario. El inicial indica que "las Asociaciones Miembro y los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, público asistente y aficionados (..). Se sancionarán también las infracciones cometidas tanto intencionalmente como por negligencia".

El restante, complementa: "Las Asociaciones Miembro y clubes son responsables de la seguridad y del orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio, antes, durante y después del partido del cual sean anfitriones. Esta responsabilidad se extiende a todos los incidentes que de cualquier naturaleza pudieran suceder".

El duro descargo de Independiente en redes sociales, tras ser descalificado de la Copa Sudamericana 2025

Tras conocerse el fallo, el Rojo se pronunció en sus redes sociales oficiales con un crudo mensaje.

Perdió el fútbol. Ganaron los violentos Perdió el fútbol. Ganaron los violentos

En la publicación se llega a leer dicha frase junto a una foto de una hincha con un buzo blanco, y alrededor de su escudo, algunas gotas de sangre.

Los Diablos Rojos no será excluidos de competencias internacionales en 2026, una versión que había circulado con mucha fuerza en los días posteriores a los incidentes, cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió sanciones "ejemplares" por la gravedad de los hechos y el nivel de violencia ejercido.

De todas formas, el fallo está muy lejos de cumplir con las expectativas que tenían los dirigentes de la entidad de Avellaneda y de su equipo de abogados, encabezados por Maximiliano Walker y Ariel Rek, especialista en derecho deportivo.

image Una de las tantas imágenes que dieron la vuelta al continente.

