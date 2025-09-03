Copa Sudamericana: Independiente sería eliminado, la "U" a cuartos

Advertencia.

Reprensión, amonestación o apercibimiento.

Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).

Anulación del resultado de un partido.

Repetición de un partido.

Deducción de puntos.

Determinación del resultado de un partido.

Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.

Cierre total o parcial del estadio.

Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.

Obligación de jugar un partido en un tercer país.

Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.

Retirada de un título o premio.

Retirada de licencia.

Prohibición de venta y/o compra de boletos.

INDEPENDIENTEVSUDECHILEALLANAMIENTOSPORTENTATIVADEHOMICIDIOYROBOAGRAVADOFOTO3 Imágenes de la barbarie vivida en cancha del rojo en el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

ESPN dice otra cosa del fallo de Conmebol

En ESPN Argentina la información que circula según los periodistas que cubren a Independiente y el programa conducido por el “Pollo” Vignolo, F90, el partido continuaría en otro estadio, en otro país, y sin público de ningún tipo. Una verdadera locura.

Una verdadera locura porque el fútbol debe parar la pelota, no puede ser que murió un hincha chileno y todo siga como si nada. Acá Conmebol debe ser durísimo con ambos clubes, porque ambos son responsables de la barbarie, los de Universidad de Chile por desatar el caos y los de Independiente por responder con más violencia.

Hasta que no haya sanciones ejemplares y únicas, esto va a seguir pasando, es imposible después de lo que se vio por TV que uno de estos dos clubes se les permita seguir jugando una competencia de este tipo. Conmebol no solo debe eliminar a ambos, debe sancionarlos y no dejarlos participar mínimo por 5 años en competiciones Conmebol, y eso para arrancar, luego debe haber sanciones más duras, sino todo pasa y viva el siga siga.

+ de Golazo24

Embed

Néstor Grindetti desafía a la Conmebol y avisa que Independiente "tiene que pasar"

Lionel Messi, protagonista involuntario de golpes bajos de ESPN y TyC Sports

Borrado en el Boca de Russo, Kevin Zenón estudia inglés y espera ofertas