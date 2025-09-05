Repudio en redes por lo que pasó con Sofi Martínez, Gastón Edul y Lionel Messi

La Scaloneta, le sacó 10 puntos a Brasil y confirmó el gran presente que viene teniendo hace años.

El cierre de las Eliminatorias para el combinado nacional, será el próximo martes 9 de septiembre, cuando se enfrente a Ecuador en dicho país.

Scaloni, confirmó que el 10 de la Albiceleste no irá a disputar ese partido: "Leo Messi no jugará contra Ecuador. No va a viajar. Ha hecho un esfuerzo enorme y se merece un merecido descanso y estar con su familia".

Embed

Así como en 2017 Leo fue sumamente necesario para ir a Rusia 2018, en 2025 tiene la posibilidad de descansar debido a que una de las mejores selecciones de la historia clasificó con mucha antelación.

Sofi Martínez, Gastón Edul y Lionel Messi

Inmediatamente después del encuentro, Gastón Edul por TyC Sports y Sofi Martínez en Telefe, entrevistaron a Lionel Messi.

Algunos, criticaron a la periodista por "hacer la misma pregunta" que había hecho previamente quien trabaja en Olga.

Edul, le preguntó respecto al Mundial 2026: "¿es una decisión que tomaste o lo dijiste por lógica de calendario?"

Messi, respondió a esa pregunta diciendo: "por edad lo más lógico es que no juegue el otro Mundial. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido".

Inmediatamente después, Martínez le consultó al capitán de la Selección Argentina: "¿eso quiere decir que no tenés una decisión tomada respecto al próximo Mundial?"

La Pulga, contestó: "nueve meses pueden pasar muy rápido pero a esta altura es un montón."

La repercusión de esta entrevista, llevó a que la página de X "Por Qué es Tendencia" mencione a Sofi Martínez "por los comentarios sobre su entrevista a Lionel Messi tras el partido de Eliminatorias".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1963780194570813787&partner=&hide_thread=false "Sofi Martínez":

Por los comentarios sobre su entrevista a Lionel Messi tras el partido de #Eliminatorias pic.twitter.com/KoU8kHStqv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 5, 2025

Luego del encuentro, llovieron los comentarios sobre la periodista de Telefe.

+ EN GOLAZO 24

Mundial 2026: Alemania pierde y complica su clasificación

Lamine Yamal sigue siendo un niño: Nesquik lo abrochó para ser su nueva cara

Selección Argentina 3 - Venezuela 0: doblete de Leo Messi en su última función

River: Increíble lo que Kranevitter dijo de Gallardo