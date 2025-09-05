La Selección Argentina de Lionel Scaloni venció 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias Conmebol, en un partido muy especial, ya que fue el último de Lionel Messi en el país por los puntos. Tras el encuentro, Gastón Edul y Sofi Martínez dialogaron con la Pulga y se generó revuelo.
¿QUÉ PASÓ?
Repudio en redes por lo que pasó con Sofi Martínez, Gastón Edul y Lionel Messi
Luego del triunfo de la Selección Argentina, muchos en redes hablaron de lo que pasó con Sofi Martínez, Gastón Edul y Lionel Messi.
En redes sociales, muchos usuarios comentaron la actitud de la periodista de Telefe y su colega de TyC Sports durante la nota al 10 de la Selección.
Selección Argentina vs Veneuzela (y más)
La Selección Argentina demostró ante Venezuela nuevamente por qué es una de las mejores selecciones del mundo.
Con dos goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez, los de Lionel Scaloni vencieron 3 a 0 a los de Fernando Batista y no les permitieron a estos últimos acercarse más al Mundial de Norteamérica 2026.
La Scaloneta, le sacó 10 puntos a Brasil y confirmó el gran presente que viene teniendo hace años.
El cierre de las Eliminatorias para el combinado nacional, será el próximo martes 9 de septiembre, cuando se enfrente a Ecuador en dicho país.
Scaloni, confirmó que el 10 de la Albiceleste no irá a disputar ese partido: "Leo Messi no jugará contra Ecuador. No va a viajar. Ha hecho un esfuerzo enorme y se merece un merecido descanso y estar con su familia".
Así como en 2017 Leo fue sumamente necesario para ir a Rusia 2018, en 2025 tiene la posibilidad de descansar debido a que una de las mejores selecciones de la historia clasificó con mucha antelación.
Sofi Martínez, Gastón Edul y Lionel Messi
Inmediatamente después del encuentro, Gastón Edul por TyC Sports y Sofi Martínez en Telefe, entrevistaron a Lionel Messi.
Algunos, criticaron a la periodista por "hacer la misma pregunta" que había hecho previamente quien trabaja en Olga.
Edul, le preguntó respecto al Mundial 2026: "¿es una decisión que tomaste o lo dijiste por lógica de calendario?"
Messi, respondió a esa pregunta diciendo: "por edad lo más lógico es que no juegue el otro Mundial. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido".
Inmediatamente después, Martínez le consultó al capitán de la Selección Argentina: "¿eso quiere decir que no tenés una decisión tomada respecto al próximo Mundial?"
La Pulga, contestó: "nueve meses pueden pasar muy rápido pero a esta altura es un montón."
La repercusión de esta entrevista, llevó a que la página de X "Por Qué es Tendencia" mencione a Sofi Martínez "por los comentarios sobre su entrevista a Lionel Messi tras el partido de Eliminatorias".
Luego del encuentro, llovieron los comentarios sobre la periodista de Telefe.
