River: Increíble lo que Kranevitter dijo de Gallardo

"No fue fácil para mí. Me hubiese gustado despedirme de la gente que quiero como se debe, pero no pude y lo lamento mucho. Gracias River, te amo. Te debo todo lo que soy, cumpliste todos mis sueños. Desde los 13 años mis valores siempre fueron la humildad, el trabajo, el esfuerzo y soñar en grande. Mi hijo Tomás me vio salir campeón, mis viejos me vieron debutar después de tanto sacrificio, viéndome ir de tan chico. Había decidido volver al club que tanto amo, siguiendo lo que sentía. A veces las cosas salen y otras no, pero sé que toda la gente que quiero disfrutó este viaje tanto como yo. Ser parte de tu historia me honra como jugador. Te voy a extrañar porque siempre soñé con vos, y ahora seré uno de ustedes, hincha de River. Fue un placer, me hicieron feliz”.

De esta forma otro jugador más se va de River mal con Marcelo Gallardo, quien ya abusa de su idolatría por los títulos obtenidos en su etapa anterior, ya que en esta etapa hasta el momento está dejando mucho que desear si analizamos los refuerzos de renombre que trajo y los resultados que obtuvo.

