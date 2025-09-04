River: Increíble lo que Kranevitter dijo de Gallardo

Matías Kranevitter regresó a River hace un tiempo y no fue lo que se esperaba, en realidad algo parecido a su carrera, ya que cuando arrancó prometía mucho más y se diluyó en el fútbol ruso sin saltar a las grandes ligas. Ahora emigró al fútbol turco ya que Marcelo Gallardo no lo iba a tener en cuenta. El mediocampista se despidió con una carta con varias indirectas al DT sin nombrarlo.
Matías Kranevitter y los palos a Marcelo Gallardo
Es sabida la poca afinidad de Marcelo Gallardo por los jugadores de edad avanzada, hay claros ejemplos de jugadores que se tuvieron que ir por él, Saviola, Aimar, Lucho González, Funes Mori, y así muchos más. Ahora el que quedó marginado por el DT fue Matías Kranevitter, que ni siquiera tuvo la chance de despedirse de los hinchas en la cancha.
Y eso es lo que le reclamó en su carta a Marcelo Gallardo, que merecía irse por la puerta grande, irse jugando y despedirse de los hinchas, pero el DT, dueño de una arrogancia especial, no le dio esa chance, algo que se merecía por todo lo que dio por River.
Matías Kranevitter se despidió así:
"No fue fácil para mí. Me hubiese gustado despedirme de la gente que quiero como se debe, pero no pude y lo lamento mucho. Gracias River, te amo. Te debo todo lo que soy, cumpliste todos mis sueños. Desde los 13 años mis valores siempre fueron la humildad, el trabajo, el esfuerzo y soñar en grande. Mi hijo Tomás me vio salir campeón, mis viejos me vieron debutar después de tanto sacrificio, viéndome ir de tan chico. Había decidido volver al club que tanto amo, siguiendo lo que sentía. A veces las cosas salen y otras no, pero sé que toda la gente que quiero disfrutó este viaje tanto como yo. Ser parte de tu historia me honra como jugador. Te voy a extrañar porque siempre soñé con vos, y ahora seré uno de ustedes, hincha de River. Fue un placer, me hicieron feliz”.
De esta forma otro jugador más se va de River mal con Marcelo Gallardo, quien ya abusa de su idolatría por los títulos obtenidos en su etapa anterior, ya que en esta etapa hasta el momento está dejando mucho que desear si analizamos los refuerzos de renombre que trajo y los resultados que obtuvo.
