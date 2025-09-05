Otra vez todo River Plate está hablando de lo que hizo Paulo Díaz

En este contexto, los locales hicieron su trabajo en el Maracaná y derrotaron a Chile 3 a 0.

Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes fueron los encargados de convertir los tantos para la Canarinha que termina con confianza la etapa eliminatoria.

Los chilenos cerrarán las Eliminatorias el próximo martes 9 de septiembre cuando reciban a Uruguay, mientras que los brasileros, irán al Alto de Bolivia para disputar su último encuentro.

Una particularidad que retrata la actualidad de Chile, es que es la primera vez en la historia, que un seleccionado de Conmebol no convierte un gol de visitante en todo el camino hacia un Mundial.

Paulo Díaz y River Plate

Paulo Díaz fue titular en el partido entre Brasil y Chile y en River Plate muchos hablaron de lo que sucedió con el defensor.

El marcador central, regaló una pelota queriendo salir del fondo y terminó en gol del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

La gente del Millonario tiene una relación de amor/odio con el defensor y esta vez no fue la excepción. Algunos remarcaron con preocupación el error señalando que se avecinan momentos de máxima tensión para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

El duelo ante Palmeiras, es sin dudas, lo que se lleva todas las miradas en el club de Núñez y una de las grandes dudas es cómo conformará la dupla central el Muñeco.

Con Germán Pezzella lesionado, Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero son los defensores disponibles para jugar ante el Verdao por Copa Libertadores.

Habrá que ver qué decide Gallardo, pero lo cierto es que Díaz, a pesar de tener errores, fue uno de los más regulares en ese puesto, que es muy criticado por los simpatizantes de River.

Además de la Copa, el Millonario deberá afrontar los cuartos de final de Copa Argentina ante Racing y la recta final del Torneo Clausura en la proximidad.

