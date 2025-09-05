Tras la polémica entre Gordo Dan y Juez, Santiago Caputo da la cara: "El que a hierro mata a hierro muere"

1- Nos chupa un huevo lo que opinen los que arruinaron el país. Nuestro compromiso es con la sociedad.

2- Vamos a destruir la inflación a cualquier precio. Es la única variable que importa.

3- El estado no debe ser gestionado, sino desmantelado.

4- Si el estado de derecho no protege la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, entonces el estado de derecho no existe.

5- La República es un medio para proteger esos derechos frente a los arbitrios del monarca. Si no es eso, no es nada.

6- El delito debe ser reprimido siempre y en todo lugar.

7- El diálogo solo es un valor si conduce a un país más libre. Es un medio y no un fin en sí mismo.

8- La política debe discutir ideas, no perseguir al adversario. El que a hierro mata a hierro muere.

9- La libertad de expresión no significa que los periodistas son seres privilegiados que no pueden ser criticados.

10- Todos son bienvenidos a las Fuerzas del Cielo.

El decálogo de acción Mileísta

El decálogo de Caputo no es una originalidad. Es muy similar al "Decálogo de acción mileista" de La Libertad Avanza, con algunas diferencias.

image

Algunas consideraciones del tuit de Caputo: Confirmaría las versiones de que él pretende sostener el diálogo -con ciertas limitaciones- cuando Karina Milei cerró las puertas a algunos sectores como a Gustavo Valdes en Corrientes con la consecuente derrota libetaria; habla de "adversarios", lo que podría ser un mensaje interno por el cierre de listas donde Las Fuerzas del Cielo se quedaron con las manos vacías con una advertencia sobre "el que a hierro mata..."; Caputo tuitea tras lo ocurrido con Gordo Dan y la reacción de Guillermo Francos desautorizándolo, con lo cual el 'decálogo' parece ayudar a entender a los militantes cómo desempeñarse.

