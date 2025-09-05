Santiago Caputo (re)abre su cuenta en X en medio del Andisgate y con Javier Milei en USA. El asesor presidencial, emulando las “20 verdades peronistas” publicó sus “Diez verdades incómodas de la era mileiísta” tras la polémica entre Gordo Dan y Luis Juez y cuando las Fuerzas del Cielo fueron relegadas de las listas de candidatos.
¿MENSAJE INTERNO?
Tras la polémica entre Gordo Dan y Juez, Santiago Caputo da la cara: "El que a hierro mata a hierro muere"
El asesor presidencial Santiago Caputo reabrió su cuenta oficial en X y publicó 10 definiciones políticas que denominó “verdades incómodas de la era mileísta”.
Las 10 verdades de Santiago Caputo
La cuenta @SLCaputo presenta una foto de primer plano del asesor presidencial en blanco y negro con un gorro y acompañada por la frase “Welcome to the end of the thought process ”.
La cuenta de X tiene fecha de apertura en abril de 2022 con un primer posteo en junio de ese año. Luego, hay un repost de 2024 y recién los últimos dos posteos son de las últimas horas. La periodista acredidata en Casa Rosada y cercana al Gobierno, Liliana Franco, confirmó que el asesor está detrás del usuario @SLCaputo.
Tras un “Bueno. Llegó la hora” de este viernes 5/9 a la madrugada, Caputo postea un decálogo libertario que parece dedicado a los militantes de las Fuerzas del Cielo o interesados en sumarse al espacio. Lo hizo tras la polémica por el repudiable mensaje de Gordo Dan a Luis Juez por su voto en el veto a la emergencia en discapacidad. De hecho Parisini fue el primero en contestar el tuit de Caputo con un video, otro de los que le respondió dando veracidad a la cuenta del asesor fue el diputado bonaerense Agustín Romo:
1- Nos chupa un huevo lo que opinen los que arruinaron el país. Nuestro compromiso es con la sociedad.
2- Vamos a destruir la inflación a cualquier precio. Es la única variable que importa.
3- El estado no debe ser gestionado, sino desmantelado.
4- Si el estado de derecho no protege la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, entonces el estado de derecho no existe.
5- La República es un medio para proteger esos derechos frente a los arbitrios del monarca. Si no es eso, no es nada.
6- El delito debe ser reprimido siempre y en todo lugar.
7- El diálogo solo es un valor si conduce a un país más libre. Es un medio y no un fin en sí mismo.
8- La política debe discutir ideas, no perseguir al adversario. El que a hierro mata a hierro muere.
9- La libertad de expresión no significa que los periodistas son seres privilegiados que no pueden ser criticados.
10- Todos son bienvenidos a las Fuerzas del Cielo.
El decálogo de acción Mileísta
El decálogo de Caputo no es una originalidad. Es muy similar al "Decálogo de acción mileista" de La Libertad Avanza, con algunas diferencias.
Algunas consideraciones del tuit de Caputo: Confirmaría las versiones de que él pretende sostener el diálogo -con ciertas limitaciones- cuando Karina Milei cerró las puertas a algunos sectores como a Gustavo Valdes en Corrientes con la consecuente derrota libetaria; habla de "adversarios", lo que podría ser un mensaje interno por el cierre de listas donde Las Fuerzas del Cielo se quedaron con las manos vacías con una advertencia sobre "el que a hierro mata..."; Caputo tuitea tras lo ocurrido con Gordo Dan y la reacción de Guillermo Francos desautorizándolo, con lo cual el 'decálogo' parece ayudar a entender a los militantes cómo desempeñarse.
