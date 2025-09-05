Telefe enciende los hornos: Todos los secretos del nuevo MasterChef Celebrity

El reality incorpora a la nueva generación digital: Alex Pelao, Momi Giardina e Ian Lucas, todos con millones de seguidores, llegarán con humor y frescura. Ian, por ejemplo, acumula más de 60 millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok, y será el referente del público joven.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

Entre las mujeres, Evangelina Anderson se suma después de reconciliarse con Wanda: fueron enemigas, vecinas y terminaron compartiendo la maternidad y algunas experiencias en Europa. También estarán Valentina Cervantes (modelo y pareja de Enzo Fernández), La Joaqui (cantante urbana y coach invitada en La Voz Argentina), Emilia Attias (actriz y conductora), Eugenia Tobal (actriz y conductora, debutando en reality) y Marixa Balli (exangelita y productora).

Conflictos y egos: Quiénes pondrán chispa en Telefe

Pero el programa no se limita a la cocina: Luis Ventura, histórico del periodismo de espectáculos, llega con un pasado bastante polémico después de los conflictos que tuvo con Wanda al dar la exclusiva de su diagnóstico de leucemia. Wanda hizo alusión a esto con una frase bastante picante: "Quiero saber también si le llega un sobre desde el exterior".

Embed "Que se atreva a tenerme cara a cara, me echó un montón de veces" Wanda sobre Luis Ventura



Presentamos a los participantes de #MasterchefCelebrity con @verolozanovl y @wanditanara pic.twitter.com/BzJV03mDxK — telefe (@telefe) September 5, 2025

El deporte estará representado por Peque Schwartzman, el Turco Husaín y Roña Castro, quienes llevarán competitividad al programa, con la presión de mostrar otra faceta frente a la cámara. También se suman Cachete Sierra (actor y bailarín), y los periodistas Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Esteban Mirol, que pondrán su experiencia televisiva al servicio de la cocina.

image Periodistas, deportistas y actores llevarán su competitividad y su experiencia a la cocina, mientras Luis Ventura y otros perfiles polémicos le agregan intriga.

Otros nombres que completan la nómina confirmada incluyen al Pelado Khe, Julia Calvo, Sofía Gonet, Emmanuel Horvilleur y Chino Leunis. El especial cerró con la promesa de revelar los cuatro participantes restantes en los próximos días, pero ya con los nombres confirmados queda claro que los enfrentamientos y las reconciliaciones personales serán parte central del programa.

Embed ¡El próximo martes te vas a enterar de todos los nominados a los #MartínFierro!



Presentamos a los participantes de #MasterchefCelebrity con @verolozanovl y @wanditanara pic.twitter.com/sBwo74zEAt — telefe (@telefe) September 5, 2025

MasterChef Celebrity 2025 no se jugará solo en los platos: la historia de cada participante y la exposición mediática condimentadas con los egos y los talentos pintan a ofrecer una temporada muy conflictiva, pensada para mantener al público pegado a la pantalla.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad

Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"

"Cuando asumió Milei la base monetaria era de $ 8 billones pero hoy es de $ 44 billones"

Selección Argentina 3 - Venezuela 0: doblete de Leo Messi en su última función