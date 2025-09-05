MasterChef Celebrity se prepara para volver con todo y ya empezó a generar expectativa entre los televidentes. Telefe presentó un adelanto del programa y Wanda Nara, al frente de la conducción, dejó entrever que en esta edición habrá sorpresas, historias personales y enfrentamientos que van a mantener al público pendiente de cada emisión.
PARTICIPANTES EXPLOSIVOS
Telefe enciende los hornos: Todos los secretos del nuevo MasterChef Celebrity
Telefe presentó al elenco de la nueva edición de MasterChef Celebrity. Famosos de todos los ámbitos se preparan para enfrentar los fuegos y las cámaras.
El casting más explosivo de MasterChef
Wanda Nara abrió la presentación en Telefe, junto a Vero Lozano, asegurando que este será un "elenco nunca antes visto en la televisión", y no exagera. Pablo Lescano, líder de Damas Gratis y también conocido por su buen humor, arrancó con un video donde dijo: "Hola a la gente de MasterChef. Acá quien les habla es Pablito Lescano. Listo y preparado. Alto cocinero de la zona norte".
Maxi López también será parte de la edición. Wanda lo presentó con humor: "Este hombre vivió de congelados mucho tiempo… Evidentemente habrá aprendido a cocinar". Destacó además la paz actual entre los dos, en contraste con la tensa relación que mantiene con Mauro Icardi, dejando claro que la vida personal de los participantes será un condimento extra.
El reality incorpora a la nueva generación digital: Alex Pelao, Momi Giardina e Ian Lucas, todos con millones de seguidores, llegarán con humor y frescura. Ian, por ejemplo, acumula más de 60 millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok, y será el referente del público joven.
Entre las mujeres, Evangelina Anderson se suma después de reconciliarse con Wanda: fueron enemigas, vecinas y terminaron compartiendo la maternidad y algunas experiencias en Europa. También estarán Valentina Cervantes (modelo y pareja de Enzo Fernández), La Joaqui (cantante urbana y coach invitada en La Voz Argentina), Emilia Attias (actriz y conductora), Eugenia Tobal (actriz y conductora, debutando en reality) y Marixa Balli (exangelita y productora).
Conflictos y egos: Quiénes pondrán chispa en Telefe
Pero el programa no se limita a la cocina: Luis Ventura, histórico del periodismo de espectáculos, llega con un pasado bastante polémico después de los conflictos que tuvo con Wanda al dar la exclusiva de su diagnóstico de leucemia. Wanda hizo alusión a esto con una frase bastante picante: "Quiero saber también si le llega un sobre desde el exterior".
El deporte estará representado por Peque Schwartzman, el Turco Husaín y Roña Castro, quienes llevarán competitividad al programa, con la presión de mostrar otra faceta frente a la cámara. También se suman Cachete Sierra (actor y bailarín), y los periodistas Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Esteban Mirol, que pondrán su experiencia televisiva al servicio de la cocina.
Otros nombres que completan la nómina confirmada incluyen al Pelado Khe, Julia Calvo, Sofía Gonet, Emmanuel Horvilleur y Chino Leunis. El especial cerró con la promesa de revelar los cuatro participantes restantes en los próximos días, pero ya con los nombres confirmados queda claro que los enfrentamientos y las reconciliaciones personales serán parte central del programa.
MasterChef Celebrity 2025 no se jugará solo en los platos: la historia de cada participante y la exposición mediática condimentadas con los egos y los talentos pintan a ofrecer una temporada muy conflictiva, pensada para mantener al público pegado a la pantalla.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros
Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad
Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"
"Cuando asumió Milei la base monetaria era de $ 8 billones pero hoy es de $ 44 billones"
Selección Argentina 3 - Venezuela 0: doblete de Leo Messi en su última función