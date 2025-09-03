Telefe hará un programa especial para anunciar los 24 del nuevo MasterChef Celebrity

Telefe se puso en alerta ante la posible salida de Santiago del Moro

Santiago del Moro es uno de los referenes de Telefe y es por ese motivo que desde el canal priorizan su continuidad.

Las alarmas se encendieron cuando la panelista Paula Varela aseguró en Intrusos: "Lo tengo confirmado por una alta fuente muy cercana a todo este proyecto. Fue él quien tomó la decisión", refiriéndose a la supuesta renuncia del conductor de Gran Hermano.

Sin embargo, rápidamente, lo desmintió tajantemente por medio de sus redes sociales para llevarle tranquilidad a su público.

"Sigo en mi casa", se encargó de aclarar y además aprovechó para recordar que el 29 de septiembre llevará adelante la conducción de los Martín Fierro 2025.

