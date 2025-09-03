Desde hace años Telefe lidera cómodamente la audiencia de la televisión argentina y es lo generó a raíz de una programación en la que cuenta con programas informativos como A la Barbarossa, noticieros como El noti de la gente y sobre todo por el entretenimiento como Gran Hermano.
"SIEMPRE HAY UNA REVELACIÓN"
Telefe hará un programa especial para anunciar los 24 del nuevo MasterChef Celebrity
El reality culinario es una fuerte apuesta de Telefe y por ese motivo decidieron que Verónica Lozano y Wanda Nara anunciaran quiénes fueron los elegidos.
Es por eso que a raíz de una nueva temporada de MasterChef Celebrity las autoridades del canal de las pelotas decidieron hacer un programa en el que Verónica Lozanoy Wanda Nara comunicarán quiénes fueron las figuras convocadas para formar parte.
El ciclo especial Se encienden las ornallas se emitirá el jueves luego del partido por las Eliminatorias que se jugará en el estadio "Más Monumental" entre Argentina y Venezuela. "Llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda Nara y vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef", contó la conductora de Cortá por Lozano.
"Estoy chocha, con Wanda estamos ahí viendo cómo lo vamos a hacer", dijo con alegría y sumó: "Siempre hay una revelación, alguien que canta, alguien que es gracioso, para la adolescencia y para la gente mayor".
Telefe se puso en alerta ante la posible salida de Santiago del Moro
Santiago del Moro es uno de los referenes de Telefe y es por ese motivo que desde el canal priorizan su continuidad.
Las alarmas se encendieron cuando la panelista Paula Varela aseguró en Intrusos: "Lo tengo confirmado por una alta fuente muy cercana a todo este proyecto. Fue él quien tomó la decisión", refiriéndose a la supuesta renuncia del conductor de Gran Hermano.
Sin embargo, rápidamente, lo desmintió tajantemente por medio de sus redes sociales para llevarle tranquilidad a su público.
"Sigo en mi casa", se encargó de aclarar y además aprovechó para recordar que el 29 de septiembre llevará adelante la conducción de los Martín Fierro 2025.
