Telefe en alerta: Santiago del Moro habló sobre su continuidad en el canal

Minutos después de que la versión circulara, Santiago rompió el silencio en Instagram: "A todos los que me preguntan, sigo en mi casa: @Telefe. Y feliz que así sea. Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de TV, y ya estamos preparando lo que se viene con Gran Hermano ‘Generación Dorada’". Con pocas palabras, despejó rumores y confirmó su continuidad.

image Intrusos difundió que Santiago del Moro renunciaba a Telefe, generando incertidumbre por la paralización de Gran Hermano. Él desmintió la versión en Instagram, confirmando su continuidad y próximos proyectos.

Por qué Del Moro es clave en Gran Hermano y en Telefe

Aparte de poner fin a la especulación, la aclaración deja en evidencia el peso que Del Moro tiene en la televisión argentina. Más allá de ser la cara del reality, la producción depende de su mirada para elegir a los participantes, definir las dinámicas y mantener la atención del público. La supuesta renuncia habría dejado un parate importante en los preparativos, algo que muestra cuánto influye en la logística y el éxito del programa.

image Del Moro influye directamente en la producción y selección de participantes de Gran Hermano. Su permanencia garantiza estabilidad al canal y mantiene la expectativa sobre la nueva edición y los Martín Fierro.

Con la confirmación de su continuidad, Telefe asegura estabilidad en uno de sus proyectos más exitosos y potencia la expectativa para Gran Hermano Generación Dorada, que incorporará algunas figuras conocidas y mantendrá el formato que hace años atrae al público. Además, Del Moro continuará con la conducción de los Martín Fierro de TV el 28 de septiembre, manteniéndose como uno de los referentes centrales del canal.

Lo que empezó como un rumor explosivo terminó siendo un recordatorio: en la televisión argentina, los chismes corren rápido, pero la realidad siempre encuentra su espacio. Santiago del Moro y Telefe parecen tenerlo muy claro, y el público, por ahora, puede respirar tranquilo.

