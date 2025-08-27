Durante días circuló un rumor que involucraba a Santiago del Moro, generando incertidumbre sobre su futuro en Telefe y su continuidad al frente de Gran Hermano. Ante la presión mediática y la cantidad de consultas de seguidores, el conductor finalmente decidió responder, poniendo fin a semanas de especulaciones que mantenían en vilo a toda la industria televisiva argentina.
¿SE QUEDA O SE VA?
Telefe en alerta: Santiago del Moro habló sobre su continuidad en el canal
Santiago del Moro respondió a los rumores sobre su salida de Telefe. El conductor aclaró la situación, pero mantiene expectante a su público.
¿Renuncia o mentira? Santiago Del Moro rompe el silencio
El lunes, Intrusos (América TV) sacudió al público cuando Paula Varela aseguró: "Lo tengo confirmado por una alta fuente muy cercana a todo este proyecto. Fue él quien tomó la decisión", refiriéndose a la supuesta renuncia de Del Moro a Telefe.
La periodista agregó que la paralización de los castings para la nueva edición de Gran Hermano era consecuencia directa de esta decisión y detalló que incluso la construcción de la casa del reality estaba afectada: "Estamos sin conductor, por eso está todo frenado".
El rumor se replicó inmediatamente en portales digitales y redes sociales, generando un clima de incertidumbre. La noticia tomó fuerza tanto por el prestigio de Del Moro como conductor y también por su rol central en el desarrollo de Gran Hermano, donde su criterio influye en la selección de participantes y la dirección del programa.
Minutos después de que la versión circulara, Santiago rompió el silencio en Instagram: "A todos los que me preguntan, sigo en mi casa: @Telefe. Y feliz que así sea. Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de TV, y ya estamos preparando lo que se viene con Gran Hermano ‘Generación Dorada’". Con pocas palabras, despejó rumores y confirmó su continuidad.
Por qué Del Moro es clave en Gran Hermano y en Telefe
Aparte de poner fin a la especulación, la aclaración deja en evidencia el peso que Del Moro tiene en la televisión argentina. Más allá de ser la cara del reality, la producción depende de su mirada para elegir a los participantes, definir las dinámicas y mantener la atención del público. La supuesta renuncia habría dejado un parate importante en los preparativos, algo que muestra cuánto influye en la logística y el éxito del programa.
Con la confirmación de su continuidad, Telefe asegura estabilidad en uno de sus proyectos más exitosos y potencia la expectativa para Gran Hermano Generación Dorada, que incorporará algunas figuras conocidas y mantendrá el formato que hace años atrae al público. Además, Del Moro continuará con la conducción de los Martín Fierro de TV el 28 de septiembre, manteniéndose como uno de los referentes centrales del canal.
Lo que empezó como un rumor explosivo terminó siendo un recordatorio: en la televisión argentina, los chismes corren rápido, pero la realidad siempre encuentra su espacio. Santiago del Moro y Telefe parecen tenerlo muy claro, y el público, por ahora, puede respirar tranquilo.
