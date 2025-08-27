Se viene un nuevo aumento del impuesto al gas para subsidiar a las zonas frías

El Ministerio de Economía fundamentó la medida en la continuidad de la emergencia energética nacional, prorrogada hasta julio de 2026, y en la necesidad de avanzar en un esquema de subsidios focalizados que reemplace al modelo generalizado vigente en años anteriores.

El recargo comenzará a aplicarse a los consumos realizados a partir de la publicación de los procedimientos especiales de facturación por parte del Enargas en el Boletín Oficial.

El Régimen de Zona Fría

Creado en la década de 1990 para la Patagonia, el régimen de Zona Fría se expandió en 2021 para beneficiar a más de 4,3 millones de usuarios en provincias con climas fríos, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El esquema ofrece descuentos de hasta el 50% en el sur y del 30% en otras regiones frías, aplicados sobre el monto antes de impuestos.

Este beneficio se financia mediante un recargo del 5% en las facturas de gas de todos los usuarios conectados a la red nacional.

Actualmente, 2,58 millones de usuarios reciben el subsidio del 50%, mientras que 1,7 millones acceden al 30%. La reestructuración puesta en marcha en mayo de este año buscaba corregir la asignación automática de beneficios, que incluía a usuarios sin evaluación de su situación socioeconómica.

