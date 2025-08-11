Luz y gas: Arranca la desregulación y se crea un ente regulador único

Actualización histórica

El Decreto 451/2025 aprueba el Texto Ordenado 2025 de la Ley 24.076, vigente desde 1992, que regula transporte y distribución de gas natural. Entre los cambios más relevantes figuran:

Liberalización de importaciones de gas y procedimientos más ágiles para exportaciones, incluido el GNL .

y procedimientos más ágiles para exportaciones, incluido el . Plazos claros y exigencia de declaraciones de disponibilidad para asegurar el abastecimiento interno.

Extensión de las concesiones a 35 años iniciales , con prórrogas de hasta 20 años bajo control del nuevo ente regulador.

, con prórrogas de hasta bajo control del nuevo ente regulador. Habilitación del almacenamiento de gas para garantizar servicios no interrumpibles, una ventaja para industrias de alto consumo.

Creación de un regulador único

El Decreto 452/2025 crea el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que reemplaza al ENRE y al ENARGAS. Este organismo unificado tendrá autonomía funcional y presupuestaria, y será responsable de supervisar tarifas, inversiones y concesiones en ambos sectores.

Estará dirigido por un directorio de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de centralizar y simplificar la regulación.

Impacto directo en Santa Fe

Santa Fe concentra cerca del 10% del consumo eléctrico del país y su matriz productiva abarca agroindustria, alimentos, metalmecánica, química y biotecnología. A nivel nacional, la industria representa 43% del consumo eléctrico, con los grandes usuarios mayormente conectados al Mercado Eléctrico Mayorista.

En el caso del gas natural, frigoríficos, aceiteras y químicas podrían beneficiarse de la compra directa a productores, eliminando intermediarios y ganando previsibilidad en los precios.

Ejemplos

Una empresa agroindustrial podría cerrar un contrato a largo plazo con un parque solar local, pagando un peaje a la EPE pero asegurando un precio fijo y estable. Un parque industrial podría organizar compras conjuntas de gas natural directamente a un productor, reduciendo costos.

Las PyMEs, por su parte, tendrían la posibilidad de sumarse a programas provinciales de eficiencia energética o negociar mejores tarifas en bloque.

Una reforma alineada con estándares internacionales

En conjunto, los Decretos 450, 451 y 452 conforman una reforma energética integral que busca alinear a la Argentina con prácticas internacionales de liberalización progresiva. La apuesta oficial es que un marco más competitivo y previsible impulse inversiones, mejore la eficiencia y reduzca los costos para los sectores productivos.

Sin embargo, el desafío radica en la implementación: el éxito dependerá de cómo se gestione la transición, la respuesta de las provincias y la capacidad del nuevo ente regulador para garantizar transparencia y reglas claras en un mercado más abierto.

Reforma Energética 2025- Decretos 450, 451 y 452

