Buenos Aires se renueva y trae propuestas frescas en una zona que es sumamente concurrida y abarrotada de turismo. En este espacio de CABA, donde ya funciona uno de los shopping más visitados, van a abrir un nuevo paseo que apunta a un público fresco.
MUCHA EXPECTATIVA
El nuevo shopping que arriba en Buenos Aires y ya causa furor
Buenos Aires va a tener un nuevo shopping junto a otro muy concurrido y de los más conocidos. Una nueva propuesta que genera expectativa.
Se trata de la zona de Palermo, la cual es de las más animadas de la ciudad de Buenos Aires. Este espacio comercial va a contar con marcas diferentes y una propuesta ideal para quienes adoran este barrio. Muy apuntado a jóvenes que adoran la moda, lo distinto y "aesthetic".
El nuevo shopping que ya causa furor en Buenos Aires
Si bien todavía no abrió sus puertas, este shopping que estará al lado del Alto Palermo ya genera expectativas muy altas. El mismo se va a llamar Off y tiene un concepto mucho más under. Las marcas van a estar orientadas a ese estilo.
Para esta ampliación del Alto Palermo, que se llamará Palermo Off, se invirtieron unos 3 millones de dólares y se espera que la apertura ocurra en octubre. Palermo es una zona con una estética muy marcada donde lo under y diferente es moneda corriente.
Marcas nacionales como New Era, Bullbenny, Revolver, Bolivia, y Chini van a estar presentes. Además va a contar con otros 18 locales comerciales donde habrá cafés mucho más estéticos, heladería y diferentes propuestas como una terraza gastronómica.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores
La billetera virtual que llega a Argentina y piensa destronar a Mercado Pago
Chau Shein: la plataforma de Argentina que vende más barato y es furor
El outlet nuevo de Buenos Aires con ropa de marca a precios únicos