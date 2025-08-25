Luego de la entrevista con Antonio Laje, Martín Menem faltó a una cita con Luis Majul

image José Luis Espert y Karen Reichardt

En Junín, José Luis Espert hizo “silenzio stampa”

El candidato que encabeza la lista de aspirantes a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se cruzó con manifestantes opositores y respondió a los abucheos e insultos antes de su acto.

A solamente 2 semanas de los comicios de la provincia de Buenos Aires, los principales esgrimistas de los libertarios van enfundando sus espadas.