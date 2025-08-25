urgente24
POLÍTICA Martín Menem > Luis Majul > Ricardo López Murphy

FALLIDO REPORTAJE MATUTINO

Luego de la entrevista con Antonio Laje, Martín Menem faltó a una cita con Luis Majul

El presidente de la cámara de diputados de la Nación, Martín Menem, no tuvo una buena perfomance en América TV por la mañana y por eso suspendió su nota en LN+.

25 de agosto de 2025 - 22:39
Martín Menem

Martín Menem

“Mañana lunes voy a estar a la mañana en el programa de Antonio Laje a las 9.00 y a la noche en el programa de Luis Majul a las 20 horas. Nos vemos” posteó Martín Menem en su cuenta de X pero luego decidió faltar a la cita en LN+.

Por la noche, debido a su ausencia, su figura se convirtió en tendencia nacional ya que no entregó explicaciones en el caso de las supuestas las coimas en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1959991766741876945&partner=&hide_thread=false

Ricardo López Murphy durísimo con los Menem

El gobierno de Carlos Saúl Menem fue estructuralmente corrupto. Qué poca memoria tenes, Martín. O te olvidas del enriquecimiento de María Julia Alsogaray. O de la causa de contrabando a Ecuador y Croacia. Tandanor, te suena? La leche de Vicco? La causa Siemens? Tal vez eras muy joven, pero el apellido Menem, para los viejos como yo, es el recuerdo de un gobierno que contribuyó y mucho a debilitar la transparencia de la República. El gobierno de Carlos Saúl Menem fue estructuralmente corrupto. Qué poca memoria tenes, Martín. O te olvidas del enriquecimiento de María Julia Alsogaray. O de la causa de contrabando a Ecuador y Croacia. Tandanor, te suena? La leche de Vicco? La causa Siemens? Tal vez eras muy joven, pero el apellido Menem, para los viejos como yo, es el recuerdo de un gobierno que contribuyó y mucho a debilitar la transparencia de la República.

Seguir leyendo

Luego, el candidato a diputado nacional en CABA agregó:

“Ojalá el gobierno de Javier Milei no tenga la corrupción que vimos en el gobierno de tu tío en el pasado. Ahora, a dar explicaciones de los audios de Spagnuolo a la justicia. Y nosotros, los verdaderamente republicanos, los que siempre estuvimos en la misma vereda, los que nunca aceptaremos la corrupción, tenemos el colosal desafío de hacer una gran elección en octubre”.

image
Jos&eacute; Luis Espert y Karen Reichardt

José Luis Espert y Karen Reichardt

En Junín, José Luis Espert hizo “silenzio stampa”

El candidato que encabeza la lista de aspirantes a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se cruzó con manifestantes opositores y respondió a los abucheos e insultos antes de su acto.

A solamente 2 semanas de los comicios de la provincia de Buenos Aires, los principales esgrimistas de los libertarios van enfundando sus espadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1960124942319493149&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES