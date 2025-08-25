“Mañana lunes voy a estar a la mañana en el programa de Antonio Laje a las 9.00 y a la noche en el programa de Luis Majul a las 20 horas. Nos vemos” posteó Martín Menem en su cuenta de X pero luego decidió faltar a la cita en LN+.
FALLIDO REPORTAJE MATUTINO
Luego de la entrevista con Antonio Laje, Martín Menem faltó a una cita con Luis Majul
El presidente de la cámara de diputados de la Nación, Martín Menem, no tuvo una buena perfomance en América TV por la mañana y por eso suspendió su nota en LN+.
Por la noche, debido a su ausencia, su figura se convirtió en tendencia nacional ya que no entregó explicaciones en el caso de las supuestas las coimas en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).
Ricardo López Murphy durísimo con los Menem
Luego, el candidato a diputado nacional en CABA agregó:
“Ojalá el gobierno de Javier Milei no tenga la corrupción que vimos en el gobierno de tu tío en el pasado. Ahora, a dar explicaciones de los audios de Spagnuolo a la justicia. Y nosotros, los verdaderamente republicanos, los que siempre estuvimos en la misma vereda, los que nunca aceptaremos la corrupción, tenemos el colosal desafío de hacer una gran elección en octubre”.
En Junín, José Luis Espert hizo “silenzio stampa”
El candidato que encabeza la lista de aspirantes a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se cruzó con manifestantes opositores y respondió a los abucheos e insultos antes de su acto.
A solamente 2 semanas de los comicios de la provincia de Buenos Aires, los principales esgrimistas de los libertarios van enfundando sus espadas.