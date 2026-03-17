Conspiranoia tremenda: Martín Menem / Nicolás Hazaff (buscando el 'fuego amigo')

Hasta comienzo del 2024, Hazaff solía conducir la sociedad que lleva por nombre completo Global Protection Service SA. A pesar de su desvinculación de la presidencia de la compañía, allí permaneció su hermana Evangelina Inés Hazaff, quien a su vez es socia de otra empresa denominada “Lo que estás buscando SA”, que abarca una amplia gama de actividades, desde la fabricación de productos hasta su comercialización, importación, exportación y, finalmente, otras funciones de índole financiera como aportes de capital o créditos.

Por otra parte, Hazaff continúa vinculado a la empresa a través de la Cámara Argentina de Servicios Aeroportuarios (CASA), donde se desempeña en calidad de presidente asociado a Group of Private Security, según se desprende de la página oficial del organismo. Allí puede verse su nombre junto al del secretario, Alex Verschoor, de la empresa CrossRacer Airport Service SA, y la tesorera, Adriana Oliveros, de Munser SA.(…)".

Exactamente 1 año después, en noviembre 2025, Manuel Román escribió en la web Diagonales, en un texto acerca de Martín Menem:

"(…) hoy el protagonista de la historia no es el sobrino de Carlos Saúl Menem sino otro personaje también oscuro: Nicolás Hazaff, un empresario conocido en el mundo privado como el “Turco”, de perfil bajo y lazos estrechos con el poderoso clan riojano.

El nombre de Hazaff comenzó a circular a mediados de año cuando Diputados le otorgó un abultado contrato por casi $700 millones a La Bizantina, una compañía de limpieza perteneciente a su cuñado. La adjudicación causó revuelo porque el “Turco” y su entorno ya se estaban haciendo cargo de varias licitaciones abandonadas por Menem en su ascenso a la función pública. Sin embargo, el futuro de esa operación y los vínculos concretos entre el dirigente riojano y el empresario permanecían en las sombras – hasta ahora.

La Bizantina Servicios Generales es una compañía de limpieza creada en 2015 bajo el nombre de Pulizia e Purezza SA. La firma fue cofundada por Claudio Marcelo Oberst, cuñado de Nicolás Hazaff y director suplente de la empresa. Su gestión logró acceder a numerosos contratos en el Estado Nacional, entre ellos dos generosas licitaciones en la Era Milei: una encargada por el Ministerio de Seguridad, por la que facturó más de medio millón de pesos, y otra tres veces más abultada auspiciada por la Cámara de Diputados de Martín Menem. (…)".

Sin embargo, no todo es negativo. Hay descripciones más favorables al citado emprendedor. Por ejemplo, en Mapa Cultural, texto reproducido por el diario Crónica en cierta nota de presentación positiva de Hazaff:

"Nicolás Hazaff es un destacado empresario argentino con una exitosa carrera que ha marcado un impacto significativo en el sector empresarial y corporativo del país. Con formación en Derecho en la Universidad de Belgrano, su enfoque profesional ha sido siempre multidisciplinario, fusionando su conocimiento en derecho con una visión estratégica para el desarrollo y crecimiento de empresas. Su trayectoria se caracteriza por un enfoque innovador, resiliente y comprometido con el profesionalismo y la calidad.

A lo largo de su carrera, Hazaff ha superado diversos desafíos en un entorno competitivo, logrando posicionarse como un referente en el ámbito empresarial. Uno de sus mayores logros fue la creación de una cámara empresarial destinada a profesionalizar una industria que carecía de un marco institucional adecuado. Esta iniciativa ha tenido un impacto significativo en el sector, promoviendo la cooperación, la transparencia y la formalización de prácticas que antes no contaban con el respaldo necesario. (…)".

martin menem.jpg Martín Menem, el amigo de Nicolás Hazaff.

Lo nuevo

Ahora, El Disenso intenta relacionar 2 primicias que adjudica a Carlos Pagni (La Nación):

las valijas de la empleada de Leonardo Scatturice, Laura Belén Arrieta ; y

; y el vuelo familiar de Manuel Adorni a Punta del Este (cuya financiación no consigue explicar).

El texto apunta a afirmar que lo que sucede no es consecuencia del 'fuego amigo' dentro del Gobierno (teoría de Jorge Rial, por ejemplo) sino de una 'mano negra':

"(…) Esto lleva a preguntarse si hay un sistema de inteligencia paralelo que opera desde los aeropuertos y vigila preferentemente a la gente del gobierno.

La empresa GPS, de Mario Alberto Hazaff, controla la seguridad física, vigilancia con cámaras y otros servicios en el Sistema Nacional de Aeropuertos. Como ya explicamos en otra ocasión, Hazaff es la persona que más conversaba con el espía Ciro James mientras éste operaba una central de inteligencia paralela, en la época del presidente Macri.

Hazaff tiene las empresas en sociedad con su hijo, Nicolás Hazaff, señalado muchas veces como el mejor amigo de Martín Menem.

El año pasado investigamos a fondo las esquivas conexiones societarias que vinculan a Menem con Hazaff. Cuando parecía que habíamos exprimido hasta el último lazo, el escándalo de la ANDIS nos dio material extra. En el transcurso de esa investigación se secuestraron los cuadernos manuscritos de Calvete, en los que se “repartía” el ANDIS.

Allí, en el recuadro central de una de las hojas, se leía “Seguridad → Menem”.

¿Y quien había sido contratado para brindar seguridad en las sedes de ANDIS? Buscando responder esa pregunta encontramos que, con la firma de Diego Spagnuolo, ANDIS había adjudicado una millonaria licitación a Global Protection Service (GPS) —la empresa de seguridad de Nicolás Hazaff— por $ 1.453.130.469,12 para prestar servicios de vigilancia en tres sedes de la Ciudad de Buenos Aires.

En los aeropuertos, GPS no solo opera los scanners de manera tercerizada sino que también provee servicios de seguridad y limpieza, y desde 2025 fue autorizada a brindar servicios aeroportuarios y de rampa, operatoria que realiza bajo la marca Global Service Handling. (…)".

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