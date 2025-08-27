De cara al espectáculo que protagonizará Fátima Florez en Las Vegas y que contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien habló al respecto tras los rumores de reconciliación fue Marcelo Polino. Es preciso recordar que además de amigo de la artista, el periodista forma parte de los números teatrales.
"SIEMPRE LO DIJE"
Marcelo Polino no descartó una reconciliación entre Milei y Fátima Florez
El Presidente y la reconocida imitadora se reencontrarán en Las Vegas y Marcelo Polino opinó sobre la posibilidad de que se den otra oportunidad.
"Siempre tuvieron buena relación. Yo siempre lo dije", comenzó aclarando cuando el movilero de Desayuno Americano le consultó sobre la posibilidad de que haya una reconciliación. "Las veces que yo los he visto juntos tienen muy buena química", añadió.
Asimismo, posteriormente al notar que tal vez estaba hablando de más aprovechó para expresar: "Pero bueno, tienen que hablar ellos sobre la relación de ellos. No voy a hablar yo".
"Ya cuando sos adulto responsable no sé los títulos. Me parece que no le están poniendo título. Sé que son personas que se llevan bien", confesó por último luego de las versiones que indican que tanto el economista como la actriz tendría intenciones de volver a apostar al amor.
Qué dijo Marcelo Polino del supuesto romance entre Fátima Florez y Martín Demichelis
Por otro lado, Marcelo Polino no se privó de dar su punto de vista al respecto de la versión que deslizó un exasistente de Fátima Florez sobre un supuesto romance con el exfutbolista Martín Demichelis.
En primera instancia tildó de "disparate" lo que había dicho Ángel Sesarín en diálogo con Infama el domingo (24/08) y sumó: "Fátima ni lo conoce a Demichelis. Nunca lo vio".
Al respecto del exasesor de imagen de la artista señaló: "Fue una persona que compartió el verano con nosotros, yo no tuve trato con él".
"De hecho, nadie le creyó. Yo hablo con todos los colegas y se cagaron de risa", agregó posteriormente echando por tierra la posibilidad de que la artista haya salido con el exmarido de Evangelina Anderson.
