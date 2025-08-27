La película que todos vieron en Netflix ya tiene secuela en discusión

Embed Thank you for making KPop Demon Hunters the GREATEST HIT on Netflix! The film is now the platform's Most Popular Original Film of All Time. Sony Animation is so proud of the crew, cast, and filmmaking team!!! pic.twitter.com/HXHMh0ftku — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) August 26, 2025

Además, la película tuvo un estreno en cines con versión sing-along entre el 22 y 24 de agosto, recaudando entre 18 y 20 millones de dólares, lo cual demuestra que el impacto no se limita a la pantalla chica. Cada espectador repite el visionado varias veces; según fuentes de Netflix, muchos la vieron seis u ocho veces. Se ve que ese mix de música, animación de calidad e historia familiar funcionó como un imán para los distintos públicos.

Netflix y Sony ajustan cuentas para la próxima batalla de demonios

Aunque todavía no hay anuncio oficial, ya se discute una secuela. La primera película surgió de un acuerdo de 2021: Netflix cubrió los 100 millones de dólares de presupuesto y pagó a Sony 25 millones adicionales, además de compartir algunos ingresos por música, aunque Netflix retiene los derechos de merchandising. Para avanzar con la secuela, las dos empresas deben estar de acuerdo: ninguna puede mover ficha sin la otra.

image Netflix y Sony ya discuten la secuela, pero ninguna puede avanzar sin la otra. Los directores Maggie Kang y Chris Appelhans son considerados clave para continuar la saga y asegurar su éxito.

Maggie Kang y Chris Appelhans, directores del primer film, son considerados claves para la continuidad. La película alcanzó un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes, contrastando con otros éxitos comerciales que suelen recibir críticas tibias. Esto confirma, por un lado, que el público joven y familiar sigue siendo un sector potente, y por el otro, que con audacia creativa y música viral se puede convertir un estreno animado en un fenómeno mundial.

Las guerreras K-pop no es solo un récord: es un manual de cómo Netflix y Sony pueden redefinir el entretenimiento familiar en la era digital.

