Tiene solo 4 capítulos y es la miniserie de Netflix que arrasa como nunca

Netflix sigue sorprendiendo con sus series y sumó una miniserie espectacular a su catálogo. Imperdible y muy comentada.

26 de agosto de 2025 - 10:52
La miniserie que nadie se quiere perder.

Netflix sorprende cada vez más con sus apuestas y series que sin duda marcan un antes y un después. Esta vez agregó a su repertorio una miniserie que está arrasando en los primeros puestos y ya se encuentra entre las más aclamadas.

Si tenés ganas de ver una serie distinta y recién estrenada entonces no te pierdas esta producción de Netflix. Los usuarios que ya la vieron sostienen que es muy buena e imperdible. Además tiene nada más que cuatro episodios.

Una gran miniserie de Netflix.

Una miniserie de Netflix que tenés que ver

Esta miniserie se llama Los ríos del destino y es brasileña. Se trata de una producción que se está convirtiendo en una de las más vistas y sin duda la nacionalidad es muy interesante porque pocas veces la plataforma apuesta por contenido de Brasil.

Uno de los temas de esta serie es el tráfico sexual, lo cual determina que se trata de una producción con una temática bastante dura. Los personajes de la misma se entrelazan a lo largo de los ríos de la Amazonia Atlántica y sin duda te atrapa desde el primer momento.

"Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una adolescente, un pirata de río y una madre aguerrida emprenden una búsqueda por separado... hasta que se cruzan sus caminos", dice la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran producción.

