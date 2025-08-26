Tiene solo 4 capítulos y es la miniserie de Netflix que arrasa como nunca

Si tenés ganas de ver una serie distinta y recién estrenada entonces no te pierdas esta producción de Netflix. Los usuarios que ya la vieron sostienen que es muy buena e imperdible. Además tiene nada más que cuatro episodios.
Una miniserie de Netflix que tenés que ver
Esta miniserie se llama Los ríos del destino y es brasileña. Se trata de una producción que se está convirtiendo en una de las más vistas y sin duda la nacionalidad es muy interesante porque pocas veces la plataforma apuesta por contenido de Brasil.
Uno de los temas de esta serie es el tráfico sexual, lo cual determina que se trata de una producción con una temática bastante dura. Los personajes de la misma se entrelazan a lo largo de los ríos de la Amazonia Atlántica y sin duda te atrapa desde el primer momento.
"Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una adolescente, un pirata de río y una madre aguerrida emprenden una búsqueda por separado... hasta que se cruzan sus caminos", dice la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran producción.
-------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La película de 1 hora y 40 donde nadie es quien dice ser
La miniserie de apenas 8 episodios que causa furor y te atrapa desde el minuto uno
La miniserie de 5 capítulos que arrasa y tenés que ver cuanto antes
La miniserie que te hace replantear todo lo que creías seguro