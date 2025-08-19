urgente24
La miniserie que es un éxito en Netflix y te atrapa desde el inicio

Netflix y su amplio catálogo de series vuelve a dejar a todos impactados con una miniserie que te atrapa desde el primer momento.

19 de agosto de 2025 - 09:17
La miniserie que todos recomiendan en Netflix.

Netflix está en su mejor momento en cuanto al estreno de series y películas, ya que la selección de este año es inmejorable. Sin embargo hay producciones que siguen siendo furor a pesar de haberse estrenado hace un tiempo. Esta miniserie es de las más aclamadas.

Se trata de una miniserie que fue muy premiada y todos la recomiendan por su trama. Combina drama mezclado con otros géneros que en pocos capítulos te atrapa sumergiéndote en una atmósfera de la que no vas a querer salir.

image

La miniserie de Netflix que todos aclaman

La miniserie La diplomática es uno de los emblemas de Netflix y a lo largo de sus 14 episodios, divididos en dos temporadas, te deja con ganas de más constantemente. Es de esas series que podés mirar en un fin de semana porque te atrapa con su historia tan bien contada.

“En medio de una crisis internacional, una diplomática estadounidense debe compaginar su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido y su matrimonio con una celebridad política", dice la sinopsis de Netflix. La misma combina drama, suspenso y hasta algo de comedia.

Es de esas miniseries donde los personajes tienen una personalidad fuerte y a lo largo de los capítulos te deja con ganas de más. La misma fue nominada a los Globos de Oro y también a los Emmy. Una producción que sin duda tenés que ver cuanto antes.

