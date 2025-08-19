La miniserie que es un éxito en Netflix y te atrapa desde el inicio

Se trata de una miniserie que fue muy premiada y todos la recomiendan por su trama. Combina drama mezclado con otros géneros que en pocos capítulos te atrapa sumergiéndote en una atmósfera de la que no vas a querer salir.
La miniserie de Netflix que todos aclaman
La miniserie La diplomática es uno de los emblemas de Netflix y a lo largo de sus 14 episodios, divididos en dos temporadas, te deja con ganas de más constantemente. Es de esas series que podés mirar en un fin de semana porque te atrapa con su historia tan bien contada.
“En medio de una crisis internacional, una diplomática estadounidense debe compaginar su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido y su matrimonio con una celebridad política", dice la sinopsis de Netflix. La misma combina drama, suspenso y hasta algo de comedia.
Es de esas miniseries donde los personajes tienen una personalidad fuerte y a lo largo de los capítulos te deja con ganas de más. La misma fue nominada a los Globos de Oro y también a los Emmy. Una producción que sin duda tenés que ver cuanto antes.
