La miniserie de 6 capítulos que arrasa y todos ven en un fin de semana

Louise, una madre que vive soltera con su hijo en Londres, se ve abrumada cuando conoce a un hombre en un bar. Este resulta ser el jefe de la clínica psiquiátrica en donde trabaja. Este se encuentra casado con Adele pero la historia lleva a lugares que no te imaginarías. No es el clásico triángulo amoroso. Louise se gana la confianza de los dos y cada capítulo es mejor que el anterior.