La miniserie de 6 capítulos que arrasa y todos ven en un fin de semana

Esta miniserie de Netflix es ideal para disfrutar este fin de semana largo. Una de las series más aclamadas de la plataforma.

15 de agosto de 2025 - 09:12
Una miniserie ideal de Netflix para ver el finde.

Netflix apuesta a lo grande por el formato miniserie y cada vez son más las producciones de pocos episodios pero muy potentes. Esta es una de las series más aclamadas de la plataforma, con una trama muy interesante que es ideal para empezar y terminar el fin de semana.

Se trata de una miniserie que está orientada al thriller psicológico y sin duda son de las más atrapantes. A lo largo de los seis capítulos te va dejando con más ganas de conocer la historia y sin duda no vas a querer dejar de verla ni un minuto.

image
La miniserie que triunfa en Netflix.

La miniserie de Netflix que deja a todos con ganas de más

Una de las cuestiones más impactantes de la serie Detrás de sus ojos es su final inesperado. Esas son las miniseries que más destacan y Netflix sabe hacerlo muy bien. La misma es de origen británico y está basada en la novela homónima de Sarah Pinborough.

En esta miniserie se combina el thriller psicológico, drama psicológico, las relaciones tóxicas y hasta temas sobrenaturales. Una dosis de todo pero que está muy bien equilibrado y sin duda no queda forzado.

Louise, una madre que vive soltera con su hijo en Londres, se ve abrumada cuando conoce a un hombre en un bar. Este resulta ser el jefe de la clínica psiquiátrica en donde trabaja. Este se encuentra casado con Adele pero la historia lleva a lugares que no te imaginarías. No es el clásico triángulo amoroso. Louise se gana la confianza de los dos y cada capítulo es mejor que el anterior.

