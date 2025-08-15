La miniserie de 6 capítulos que arrasa y todos ven en un fin de semana

Se trata de una miniserie que está orientada al thriller psicológico y sin duda son de las más atrapantes. A lo largo de los seis capítulos te va dejando con más ganas de conocer la historia y sin duda no vas a querer dejar de verla ni un minuto.
La miniserie de Netflix que deja a todos con ganas de más
Una de las cuestiones más impactantes de la serie Detrás de sus ojos es su final inesperado. Esas son las miniseries que más destacan y Netflix sabe hacerlo muy bien. La misma es de origen británico y está basada en la novela homónima de Sarah Pinborough.
En esta miniserie se combina el thriller psicológico, drama psicológico, las relaciones tóxicas y hasta temas sobrenaturales. Una dosis de todo pero que está muy bien equilibrado y sin duda no queda forzado.
Louise, una madre que vive soltera con su hijo en Londres, se ve abrumada cuando conoce a un hombre en un bar. Este resulta ser el jefe de la clínica psiquiátrica en donde trabaja. Este se encuentra casado con Adele pero la historia lleva a lugares que no te imaginarías. No es el clásico triángulo amoroso. Louise se gana la confianza de los dos y cada capítulo es mejor que el anterior.
