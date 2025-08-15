Julieta Prandi se incomodó con Analía Franchín y encontró contención con Yanina Latorre

Julieta Prandi encontró la contención que buscaba en América TV

Luego del mal trago matutino, durante la noche Julieta Prandi también le dio una nota a Ángel de Brito para LAM. A diferencia de lo que fue su cruce con Analía Franchín, en diálogo con las "angelitas" destacó el rol de Yanina Latorrequien no logró contener las lágrimas de la emoción.

“Me quiero detener para agradecerles, a vos Ángel, y decirle también gracias a Yanina, porque la estuve viendo hoy, por su empatía, por cómo habló como mujer", expresó en un lapso de la entrevista la modelo. "Hay que ser más sororas. Gracias, Yanina”, añadió para sorpresa de la penelista.







La comunicadora visiblemente afectada, se quebró y le respondió: “Me emociona, porque debe haber sido duro. Yo soy madre, no quisiera que a Lola le pase eso. Si bien no soy tanto más grande que vos, tu historia me mata. Disculpame, pero me mata tu historia”.

Asimismo, la entrevistada, conmovida por la reacción, le devolvió el gesto insistiendo en la importancia de la empatía y el apoyo entre mujeres: “Te agradezco enormemente tu emoción, porque habla de tu empatía y tu respeto”.

