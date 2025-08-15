Luego de que se conociera la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi, Julieta Prandi brindó algunas notas televisivias para contar cómo se siente luego del fallo y cómo le afectó el proceso judicial. Sin embargo, durante la mañana del jueves (14/08) dejó en claro que se sintió incómoda en una entrevista que dio para Telefe.
TENSIÓN EN TELEFE Y ALIVIO EN AMÉRICA TV
Julieta Prandi se incomodó con Analía Franchín y encontró contención con Yanina Latorre
Después de culimnar el juicio que le inició a su exmarido, Julieta Prandi accedió a hablar al respecot y expuso el contraste entre A la Barbarossa y LAM.
Es que en diálogo con el ciclo televisivo A la Barbarossa, se sintió atacada en el momento en que la panelista Analía Franchínle hiciera una inesperada pregunta. “Vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otra, creo que es muy difícil ponerse en el lugar de esa mamá con una beba de 20 días. En ese sentido: ¿Vos estarías de acuerdo con que le den la domiciliaria para paternar a esa nena?“, quiso saber la expareja del empresario Sebastián Eskenazi.
Fue en ese entonces, que la entrevistada decidió poner un freno al diálogo y señaló tajante: “Me cuesta responderte, Analía, porque siempre tu empatía conmigo fue cero. Sos la única en esa mesa que me está pidiendo que me ponga en la piel de esa familia. ¿Quién se puso en mi lugar tantos años?”. “Me sorprende que tu único interés sea hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o que digas ‘pobre la nueva esposa’. No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. Pienso que este ser nefasto tuvo una beba solo para tener este recurso“, agregó.
“Yo conozco de quién estoy hablando, lo padecí 20 años. Te puedo decir que hasta eso está calculado en su vida. Tengo que ponerme a pensar en mí. Les agradezco la comunicación pero voy a dejar esto acá”, sentenció contundente posteriormente y expresó: "Por favor te lo pido, pasé un infierno. Te puedo caer más o menos simpática. ¿En dónde me querés poner a pensar en esa bebita? No tengo nada contra esa nena".
Julieta Prandi encontró la contención que buscaba en América TV
Luego del mal trago matutino, durante la noche Julieta Prandi también le dio una nota a Ángel de Brito para LAM. A diferencia de lo que fue su cruce con Analía Franchín, en diálogo con las "angelitas" destacó el rol de Yanina Latorrequien no logró contener las lágrimas de la emoción.
“Me quiero detener para agradecerles, a vos Ángel, y decirle también gracias a Yanina, porque la estuve viendo hoy, por su empatía, por cómo habló como mujer", expresó en un lapso de la entrevista la modelo. "Hay que ser más sororas. Gracias, Yanina”, añadió para sorpresa de la penelista.
La comunicadora visiblemente afectada, se quebró y le respondió: “Me emociona, porque debe haber sido duro. Yo soy madre, no quisiera que a Lola le pase eso. Si bien no soy tanto más grande que vos, tu historia me mata. Disculpame, pero me mata tu historia”.
Asimismo, la entrevistada, conmovida por la reacción, le devolvió el gesto insistiendo en la importancia de la empatía y el apoyo entre mujeres: “Te agradezco enormemente tu emoción, porque habla de tu empatía y tu respeto”.
