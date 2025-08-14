Revelaron el secreto mejor guardado de Sandra Borghi: ¿Nuevo romance en puerta?

image Tras separarse de Fernando Casanello después de 14 años, Borghi decidió reconstruir su vida personal. Su nueva relación muestra una etapa de reinvención y control en un entorno altamente expuesto.

Lo notable es que, a pesar de la cercanía temporal entre el final de su matrimonio y el inicio de esta relación, Borghi muestra una actitud reflexiva y controlada. La conductora parece construir una nueva etapa de su vida personal, donde las cenas, los encuentros familiares y los viajes al campo marcan su decisión de volver a apostar al amor.

Además, la repercusión en el mundo mediático no se limita a comentarios de pasillo, ya que cada paso que dé con González va a dar que hablar sobre cómo se juntan lo privado y lo profesional. Borghi demuestra que, incluso después de una relación larga, es posible reinventarse sin perder el criterio ni la identidad en un entorno tan expuesto.

