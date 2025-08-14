Menos de un mes después de separarse tras 14 años de matrimonio, Sandra Borghi vuelve a estar en boca de todos con la circulación de rumores de un nuevo romance que ya generaron comentarios en LAM. Por ahora, los detalles se mantienen en reserva, pero todo indica que la periodista está empezando un capítulo inesperado en su vida personal.
EXPLOSIVO
Revelaron el secreto mejor guardado de Sandra Borghi: ¿Nuevo romance en puerta?
Sandra Borghi habría vuelto al amor después de separarse de su marido. Según comentan, la periodista está saliendo con un empresario importante de los medios.
El romance que todos comentan en los medios
El romance no tardó en hacerse visible, aunque nadie lo esperaba. Según reveló Ángel de Brito en LAM (América TV), la conductora de Mediodía Noticias estaría saliendo con Marcelo González, empresario ligado a la radio y la música. González es socio de Abel Pintos en varios negocios y accionista de CNN Radio, lo que lo convierte en un nombre recurrente en los círculos mediáticos.
El primer indicio surgió en una cena que organizó González en su casa de Barrio Norte, a la que asistieron varios periodistas. "Ella fue la cena de este empresario donde había muchos periodistas y llamó la atención por la familiaridad que tenía con el niño de él", contó De Brito. La relación se confirmó después cuando Borghi utilizó el campo de González para festejar su cumpleaños número 50, que según los panelistas de LAM no pasó desapercibido.
Antes de Borghi, González estuvo vinculado a figuras como Mora Godoy, Viviana Saccone, Viviana Canosa y Nazarena Vélez. Vélez, presente en el programa, fue directa: "Estaba muy confundida. No me porté bien. Medio que, si me ve, se cruza de vereda". Dados los nombres y la exposición mediática, este romance se transforma en un tema que trasciende lo estrictamente sentimental.
Sandra Borghi apuesta al amor después del final de su relación
La separación de Borghi y Fernando Casanello, con quien compartió 14 años y una hija de 7 años, fue dolorosa pero decidida. En entrevista con PrimiciasYa, la periodista contó: "La separación fue con mucho dolor, fueron 14 años. Nos tomamos nuestro tiempo para que lo sepa la familia, los chicos y que todo sea prolijo y nadie sufra más allá de lo inevitable".
Lo notable es que, a pesar de la cercanía temporal entre el final de su matrimonio y el inicio de esta relación, Borghi muestra una actitud reflexiva y controlada. La conductora parece construir una nueva etapa de su vida personal, donde las cenas, los encuentros familiares y los viajes al campo marcan su decisión de volver a apostar al amor.
Además, la repercusión en el mundo mediático no se limita a comentarios de pasillo, ya que cada paso que dé con González va a dar que hablar sobre cómo se juntan lo privado y lo profesional. Borghi demuestra que, incluso después de una relación larga, es posible reinventarse sin perder el criterio ni la identidad en un entorno tan expuesto.
