Trump vuelve al ataque de Brasil y Lula le para el carro: "No nos arodillaremos"

Embed | #URGENTE Trump apuntó fuertemente contra el dictador Lula da Silva por perseguir políticamente a Bolsonaro y calificó a Brasil como un pésimo socio comercial: “Brasil ha sido un socio comercial horrible, cobrando aranceles tremendos y tratando muy mal a Estados Unidos.… pic.twitter.com/5YQisHb46H — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) August 14, 2025

"Ellos (refiriéndose a Brasil) nos han tratado muy mal como socios comerciales durante muchísimos años, uno de los peores. Uno de los peores países del mundo por eso. Cobran aranceles altísimos y dificultan mucho cualquier cosa", ha enfatizado. "Ahora les están imponiendo aranceles del 50%; no están contentos, pero así es como funciona", ha añadido.

Asimismo, ha calificado de "honesto" a su colega ultraderechoso, el exmandatario Jair Bolsonaro, quien está bajo arresto domiciliario, con un tobillera electrónica y con la prohibición de usar redes sociales o comunicarse con diplomáticos para evitar que se fugue o que EE.UU. le brinde asilo en medio del proceso judicial en su contra por supuestamente haber liderado un complot golpista contra el estado de derecho de Brasil.

Brasil tiene algunas leyes vigentes, cuando encarcelan a un presidente o intentan arrestarlo. Les diré algo: me llevo muy bien con la gente y creo que Bolsonaro es un hombre honesto (Trump) Brasil tiene algunas leyes vigentes, cuando encarcelan a un presidente o intentan arrestarlo. Les diré algo: me llevo muy bien con la gente y creo que Bolsonaro es un hombre honesto (Trump)

image Lula responde a los comentarios de Trump, en un evento en el estado de Pernambuco | GENTILEZA O´GLOBO

Sin embargo, el presidente brasilero, ha asegurado, en declaraciones en un evento en el estado de Pernambuco, que eso es una mentira absoluta, ya que existe un superávit comercial de 7 mil millones de dólares a favor de Estados Unidos, y le advirte al republicano que Brasil "no se doblegará" ante el gobierno estadounidense.

Es mentira cuando el presidente estadounidense dice que Brasil es un mal socio comercial. Brasil es bueno, solo que no se pondrá de rodillas ante el gobierno estadounidense Es mentira cuando el presidente estadounidense dice que Brasil es un mal socio comercial. Brasil es bueno, solo que no se pondrá de rodillas ante el gobierno estadounidense

"Trump actuó con insensatez con Brasil porque hemos sido socios estadounidenses durante 201 años. No es solo hoy; son 201 años de relaciones diplomáticas", ha sentenciado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LemusteleSUR/status/1956084059878383663?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956084059878383663%7Ctwgr%5E209fce5e6675dcd4beccf0c6b16a8da7d42892c8%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Flula-desactiva-nueva-mentira-de-trump-y-destaca-superavit-comercial-de-ee-uu-con-brasil%2F&partner=&hide_thread=false El pdte. estadounidense Trump dijo este jueves que "Brasil ha sido un aliado comercial horrible", @LulaOficial respondió con números: pic.twitter.com/zxCfxfio32 — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) August 14, 2025

Asimismo, ha dicho que la "democracia está juzgando a Bolsonaro" y que Trump sería juzgado por el poder judicial brasileño si la invasión al Congreso de Estados Unidos (el asalto al Capitolio), hubiera ocurrido en Brasil.

"Lo que le preocupa a Trump es que, como recordarán, su discurso es como el del otro de aquí, que las elecciones no eran serias, que no podía perder", ha planteado Lula.

Trump y Lula, enemistados por Bolsonaro y por los BRICS

Las declaraciones de Trump respecto al actual gobierno brasileño ocurren a tan sólo diez días de que entren en vigor los aranceles del 50% a los productos de Brasil que ingresen a EE.UU., bajo el argumento de Washington de que en ese país hay falta de garantías constitucionales y se persigue a la oposición, un pretexto que encubre que la elevación de los gravámenes ha sido en solidaridad con Jair Bolsonaro, el expresidente que enfrenta un proceso judicial en su contra y que está en arresto domiciliario por temor a una fuga orquestada por la Casa Blanca.

En ese sentido, hace unas semanas, el Supremo Tribunal de Brasil (STF) dispuso que Bolsonaro debía usar una tobillera eléctrica, no usar sus redes y tenía prohibido comunicarse con la diplomacia estadounidense. También afirmó que la administración de Donald Trump evaluaba brindarle asilo, más aún cuando Eduardo Bolsonaro, el hijo del líder, se encontraba en Washington.

Dicha medida cautelar impuesta por el STF partió de un informe de la Policía Federal, el cual reveló que Bolsonaro y su hijo, Eduardo Bolsonaro, "vienen trabajando, durante los últimos meses, con autoridades gubernamentales de los Estados Unidos de América, con el objetivo de obtener la imposición de sanciones contra agentes públicos del Estado brasileño".

Ambos actuaron "intencionadamente y a sabiendas de forma ilícita" y "con el propósito de intentar someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro Estado extranjero, mediante actos hostiles derivados de negociaciones espurias y criminales con patente obstrucción a la justicia y el claro propósito de coaccionar a este Tribunal".

Según el juez supremo Moraes, sancionado por EE.UU., Bolsonaro viene cometiendo "ACTOS EJECUTIVOS CLAROS y EXPRESOS y CONFESIONES FLAGANTES DE LA PRÁCTICA DE ACTOS CRIMINALES, especialmente los delitos de coacción en el curso del proceso, obstrucción de la investigación de un delito penal que involucra una organización criminal y un atentado a la soberanía y permanecen, siempre en el sentido de inducir, instigar y asistir a un gobierno extranjero a practicar actos hostiles a Brasil y el intento flagrante de someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal a los Estados Unidos de América, con el propósito de 'archivar/extinción' del AP 2668".

"LA CORTE SUPREMA FEDERAL siempre será absolutamente inflexible en la defensa de la soberanía nacional y en su compromiso con la democracia, los derechos fundamentales, el Estado de derecho, la independencia del Poder Judicial Nacional y los principios constitucionales brasileños. Debemos recordar siempre la lección de Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos de América, responsable del mantenimiento de la Unión y la Proclamación de la Emancipación, quien afirmó que «los principios más importantes pueden y deben ser inflexibles", sentenció De Moraes.

Más contenido en Urgente24:

Finde XL en Rosario: Propuestas por el Día del Niño y más

Se aproxima el cierre de un aeropuerto importante: Alternativas por vuelos cancelados

Fecha límite para tramitar la ciudadanía española

El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir

El paraíso de las aceitunas que pocos conocen en Argentina