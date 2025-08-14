Finde XL en Rosario: Propuestas por el Día del Niño y más

* Viernes de 11 a 18. Gratis.

Festival ReDi en la ex Rural

El festival para las infancias más grande del país, llega a Rosario el domingo 17 de agosto, de 10 a 18 h, con entrada gratuita y cupo limitado. El mega evento incluye shows en vivo, espacios de juegos, talleres creativos y el gran cierre musical de Pim Pau.

Una jornada repleta de juegos, espectáculos y sorpresas pensadas para que personas de todas las edades compartan un día inolvidable. Habrá juegos, deportes, zona de food trucks, una gran programación de shows en vivo y sorteos para las personas que asistan.

El Día de la Recreación y Diversión Infantil (ReDi) es una actividad que nació como un evento barrial, con espíritu solidario y diversión para las infancias. En la actualidad es un festival que reúne a miles de familias para disfrutar de un día lleno de juegos, espectáculos, actividades.

image Rosario vivirá el festival de las infancias más grande del país.

Actividades para las infancias en el Espacio Invernadero

En el marco de la muestra "Orígenes" vamos a armar y jugar con barcos de madera, crear el escudo de nuestra ciudad, equipo favorito, club, familia o amistades, y además van a tener a disposición muchos libros para leer, imaginar y compartir.

Los esperan para pasar una tarde llena de creatividad, lectura y juego, en un espacio pensado especialmente para las infancias.

* Domingo de 14 a 17. Gratis.

Circo Mundial

La magia del circo vuelve a conquistar corazones con un show de dos horas. La compañía, que pertenece a una quinta generación circense, mantiene la esencia tradicional en perfecta armonía con la innovación, para crear un espectáculo de alto nivel para toda la familia.

* Viernes, sábado y domingo. Funciones: 17.30 y 20. Entradas desde $15000 (2x1 en todas las ubicaciones).

image Grandes planes para hacer en familia.

Cuarteto de Nos llega al Bioceres Arena

La banda uruguaya anunció una serie de shows en el marco del lanzamiento de un disco que verá la luz en mayo, del cual se conocieron canciones como El perro de Alcibíades, Cara de nada y En el cuarto de Nico. En ese momento empezará una gira que los llevará a Chile, Venezuela, Costa Rica, Colombia y Argentina.

* Sábado a las 21. Valor $55.000 en adelante.

XIV Crack Bang Boom en el Parque España

Llega la XIV edición de la Convención Internacional de Historietas en el Centro de Expresiones Contemporáneas, el Galpón 11 y Puerto Joven.

El evento contará con invitados internacionales, nacionales y locales, muestras, charlas, presentaciones de libros, feria de editoriales, artistas, comiquerías y merchandising, talleres, firmas y dibujos de artistas, revisión de carpetas y portfolios de artistas, Concurso de Cosplay y mucho más.

En esta edición la CBB se inscribe en la celebración del 300º aniversario de la ciudad de Rosario, con una muestra dedicada a este hito y el Concurso de Historietas con esta temática. Además, habrá talleres para todas las edades.

* Viernes de 14 a 20. Sábado y domingo de 13 a 20.30. Entradas: Por día $12.000 y con compra digital $10.000 | Precio especial para jubilados $6.000 | Acceso gratuito para personas con discapacidad con acompañante, menores de 10 años, y cosplay.

image Días a puro cómic.

Six Sex llega a La Sala de Las Artes

En un contexto donde la actitud suele ser puro artificio, Six Sex entiende que la performance es un arma, el cuerpo un manifiesto y la música un juego que se gana siendo más audaz que el resto. La artista deja atrás el neoperreo para abrazar una electrónica filosa, cargada de deseo y vértigo. Cada track late con pulsión física, entre el sudor de la pista y el bajón del after.

En este nuevo EP, la artista convierte el beat en relato: narra la noche y sus consecuencias, el placer y sus fantasmas. No hay ironía ni escapismo, hay actitud como verdad, como territorio. Con X-sex, confirma que su pop no se domestica: se transforma, se multiplica, y te atraviesa sin pedir permiso. Es una entrega total, una puesta en escena de todo lo que arde y no se puede nombrar.

* Viernes a las 20. Entradas a partir de $18.000.

Miguel Mateos en Teatro Brodway

El cantautor estará celebrando el 40 aniversario del emblemático álbum en vivo "Rockas Vivas" en Rosario. Dicho álbum es considerado uno de los mejores álbumes en vivo de la historia del rock argentino y fue editado en 1985.

* Viernes a las 21. Anticipadas desde $30.000.

Gime Accardi y Andrés Gil en el Brodway

En otras palabras cuenta la historia de amor de Juana y Abel, quienes después de muchos años de plenitud se enfrentan al mayor desafío de sus vidas. Una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional.

* Sábado y domingo a las 20. Entradas $30.000 en adelante.

Biomercado en Balcarce y el río

Este fin de semana se realizará una nueva edición del BioMercado en Rosario. Habrá talleres gratuitos, se venderán alimentos saludables y productos innovadores para decorar el hogar e indumentaria.

Como en cada edición, se podrán comprar productos de 150 emprendimientos locales.

* Sábado de 10 a 18.30. Gratis.

