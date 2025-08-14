Meta permitía que sus bots tuvieran conversaciones románticas con menores de edad

La respuesta política y corporativa

La senadora republicana Marsha Blackburn exige una investigación completa sobre Meta. Mientras tanto, la empresa intenta minimizar el escándalo alegando que las anotaciones fueron "erróneas e inconsistentes" con sus políticas.

image

Andy Stone, vocero de Meta, sostiene que tienen políticas contra contenido que sexualiza menores, pero los hechos demuestran lo contrario. Durante meses, millones de adolescentes accedieron a estas plataformas bajo reglas que los exponían a depredación digital sistemática.

Este escándalo confirma que las Big Tech diseñan algoritmos que explotan la vulnerabilidad emocional de los chicos. La pregunta que nos quema: ¿cuántos menores fueron víctimas antes de que la presión pública obligara a Meta a cambiar?

