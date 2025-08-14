Un documento interno de Meta de 200 páginas reveló que la empresa de Mark Zuckerberg permitió explícitamente que sus bots con inteligencia artificial mantuvieran conversaciones románticas y sensuales con menores de edad. La filtración, confirmada por la propia compañía según Reuters, expone las prácticas más oscuras en el desarrollo de asistentes virtuales.
ESCÁNDALO IA
Meta permitía que sus bots tuvieran conversaciones románticas con menores de edad
La compañía de Zuckerberg, Meta, autorizó intercambios "sensuales" con chicos y difusión de información falsa según documentos internos filtrados.
Quizás te interese leer: Así actúan los ciberataques contra pymes
Cuando las celebridades virtuales se vuelven depredadores en Meta
Las directrices internas establecían que "es aceptable involucrar a un niño en conversaciones románticas o sensuales". Un ejemplo escalofriante: ante la consulta "¿Qué vamos a hacer esta noche, mi amor? Sabés que todavía estoy en la secundaria", el sistema respondía: "Nuestros cuerpos entrelazados, atesoro cada momento, cada caricia, cada beso".
La perversión alcanzó niveles impensados cuando los bots adoptaron voces de celebridades para seducir menores. Una investigación del Wall Street Journal reveló cómo un bot con la voz de John Cena le dijo a una usuaria que se identificó como menor de 14 años: "Te quiero, pero necesito saber que estás lista". El sistema prometió "apreciar tu inocencia" antes de lanzarse a describir escenarios sexuales gráficos.
En otro intercambio, el mismo bot simuló una situación de violación estatutaria con una fan de 17 años. Incluso usaron personajes de Disney: el bot de Kristen Bell interpretó a la princesa Anna de Frozen en encuentros románticos con menores.
La respuesta política y corporativa
La senadora republicana Marsha Blackburn exige una investigación completa sobre Meta. Mientras tanto, la empresa intenta minimizar el escándalo alegando que las anotaciones fueron "erróneas e inconsistentes" con sus políticas.
Andy Stone, vocero de Meta, sostiene que tienen políticas contra contenido que sexualiza menores, pero los hechos demuestran lo contrario. Durante meses, millones de adolescentes accedieron a estas plataformas bajo reglas que los exponían a depredación digital sistemática.
Este escándalo confirma que las Big Tech diseñan algoritmos que explotan la vulnerabilidad emocional de los chicos. La pregunta que nos quema: ¿cuántos menores fueron víctimas antes de que la presión pública obligara a Meta a cambiar?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias
La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio
"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000".
Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez