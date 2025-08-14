Finde en Córdoba: Los Pumas-All Blacks, Sudamericano de BMX y trekking religioso

pumas.jpg Los Pumas en Córdoba.

Una nueva edición del Campeonato Sudamericano de BMX se concretará en Alta Gracia. La competencia ciclística, que reúne a los mejores exponentes de la región, tendrá lugar entre el 14 y el 17 de agosto en el Parque García Lorca, cuya pista cuenta con una extensión de 405 metros llenos de desafíos para los deportistas.

La organización estima la asistencia de más de 500 corredores provenientes de distintos puntos del país y del exterior. Durante sus cuatro días, las diferentes categorías pondrán en juego distintos títulos para dar con los mejores corredores.

El evento está patrocinado por Agencia Córdoba Deportes, la Federación Argentina de BMX (FAB), la Asociación Civil Corredores de BMX Córdoba y la Municipalidad de Alta Gracia. La entrada es libre y gratuita.

Trekking en Villa Santa Rosa

Con el deporte de por medio pero con la religión como excusa, se desarrollará el trekking religioso y urbano de Villa Santa Rosa. Con motivo de las Fiestas Patronales de Villa Santa Rosa, el recorrido visitará los sitios relacionados con el Santo Cura Brochero destacados en el Camino de Brochero.

El mismo tendrá lugar el sábado 16 de agosto. Pasará por el Templo Parroquial y Santuario Santa Rosa de Lima y Santo Cura Brochero, concluyendo en el Parque Temático Brochero Niño, para recorrer sus instalaciones. Desde allí se ofrecerá una trafic del municipio para trasladar (dentro de sus capacidades) a los participantes del trekking hasta el Cementerio San Roque, para visitar las 4 tumbas declaradas de Interés Municipal y sus historias, previa a la misa en honor a San Roque.

Su entrada es libre y gratuita.

Dinosaurios en el museo

Hasta el 15 de agosto, una muestra de “paleo arte” será el foco central del Museo Iberoamericano de Artesanías. La muestra consiste en una combinación de diferentes técnicas que incluyen metales, mayas, papel maché, y pintura artística. El paleoarte es una disciplina artística que se dedica a la reconstrucción de la vida prehistórica basándose en la evidencia científica disponible, principalmente fósiles y estudios paleontológicos.

Su entrada es libre y gratuita.

