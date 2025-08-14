Finde en Córdoba: Los Pumas-All Blacks, Sudamericano de BMX y trekking religioso

CÓRDOBA. La mitad de agosto llega a Córdoba con una agenda cargada de propuestas deportivas. El plato principal será el choque entre los Pumas y los All Blacks, mientras que otros eventos completan una grilla con pura adrenalina.
Pumas vs All Blacks en Córdoba
El Mario Alberto Kempes será testigo de uno de los partidos más electrizantes del rugby mundial. Se tratará del choque entre los Pumas y los All Blacks. El seleccionado argentino buscará imponerse frente a Nueva Zelanda, país considerado como el más “duro” del deporte de la guinda.
Si bien el foco estará puesto en la alta competencia, la experiencia no será solo deportiva. Además, el evento estará acompañado de grandes espectáculos y una importante oferta gastronómica interna.
La cita está pautada para el sábado 16 de agosto a partir de las 18.10. La misma está organizada por BS Group, empresa conformada por los empresarios locales Rodrigo Escribano y Francisco Quiñonero, socios junto a Ignacio Rinaldini.
Las entradas parten de los 35.000 pesos y alcanzan los 160.000 pesos. Se comercializan vía web.
BMX elite en Alta Gracia
Una nueva edición del Campeonato Sudamericano de BMX se concretará en Alta Gracia. La competencia ciclística, que reúne a los mejores exponentes de la región, tendrá lugar entre el 14 y el 17 de agosto en el Parque García Lorca, cuya pista cuenta con una extensión de 405 metros llenos de desafíos para los deportistas.
La organización estima la asistencia de más de 500 corredores provenientes de distintos puntos del país y del exterior. Durante sus cuatro días, las diferentes categorías pondrán en juego distintos títulos para dar con los mejores corredores.
El evento está patrocinado por Agencia Córdoba Deportes, la Federación Argentina de BMX (FAB), la Asociación Civil Corredores de BMX Córdoba y la Municipalidad de Alta Gracia. La entrada es libre y gratuita.
Trekking en Villa Santa Rosa
Con el deporte de por medio pero con la religión como excusa, se desarrollará el trekking religioso y urbano de Villa Santa Rosa. Con motivo de las Fiestas Patronales de Villa Santa Rosa, el recorrido visitará los sitios relacionados con el Santo Cura Brochero destacados en el Camino de Brochero.
El mismo tendrá lugar el sábado 16 de agosto. Pasará por el Templo Parroquial y Santuario Santa Rosa de Lima y Santo Cura Brochero, concluyendo en el Parque Temático Brochero Niño, para recorrer sus instalaciones. Desde allí se ofrecerá una trafic del municipio para trasladar (dentro de sus capacidades) a los participantes del trekking hasta el Cementerio San Roque, para visitar las 4 tumbas declaradas de Interés Municipal y sus historias, previa a la misa en honor a San Roque.
Su entrada es libre y gratuita.
Dinosaurios en el museo
Hasta el 15 de agosto, una muestra de “paleo arte” será el foco central del Museo Iberoamericano de Artesanías. La muestra consiste en una combinación de diferentes técnicas que incluyen metales, mayas, papel maché, y pintura artística. El paleoarte es una disciplina artística que se dedica a la reconstrucción de la vida prehistórica basándose en la evidencia científica disponible, principalmente fósiles y estudios paleontológicos.
Su entrada es libre y gratuita.
