Albanesi vuelve al no pago (ahora con la ON Clase XIII)

Distintos analistas advierten que, de no concretarse un pago dentro del plazo de gracia, se abriría un escenario más complejo, con potenciales demandas y renegociaciones forzadas que podrían deteriorar aún más la reputación crediticia del grupo.

Impacto en el mercado

Si bien el comunicado no detalla las causas puntuales de este incumplimiento, el contexto macroeconómico argentino, caracterizado por tasas de interés elevadas, escasez de divisas y volatilidad cambiaria, es un factor determinante en la ecuación financiera de empresas con alto endeudamiento en moneda extranjera.

En este marco, las ON de Albanesi ya venían operando con precios deprimidos en el mercado secundario, reflejando el mayor riesgo percibido por los inversores.

Con esta nueva falta de pago, es probable que la presión vendedora se intensifique y que la calificación crediticia de la compañía enfrente mayores revisiones a la baja.

El hecho relevante publicado en CNV

HR - AESA ONs XIII - No pago.

