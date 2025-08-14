El delicado frente financiero del Grupo Albanesi ya no enciende alarmas en el mercado de capitales. La compañía comunicó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y a A3 Mercados que no abonará en la fecha prevista los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables (ON) Clase XIII, emitidas bajo su programa de deuda simple por hasta US$250 millones.
Albanesi vuelve al no pago (ahora con la ON Clase XIII)
Albanesi volvió a incumplir un pago, esta vez por los intereses de sus Obligaciones Negociables Clase XIII, agravando un historial reciente de defaults.
El vencimiento de este servicio de intereses estaba programado para el 14 de agosto de 2025, pero la empresa confirmó que no realizará el pago. El prospecto de emisión establece que la falta de cumplimiento en tiempo y forma puede configurar un Evento de Incumplimiento, lo que habilitaría a los acreedores a reclamar anticipadamente el capital, salvo que el pago se concrete dentro del período de gracia de 30 días hábiles previsto en los términos contractuales.
Un historial que preocupa
Este nuevo incumplimiento se suma a una cadena de tensiones financieras que el holding energético viene acumulando en los últimos meses. Con una elevada exposición en dólares y dependiente de contratos con CAMMESA, la compañía enfrenta crecientes dificultades para afrontar sus compromisos externos, en un contexto de acceso restringido al mercado cambiario y de financiamiento internacional.
El hecho de que se trate de una obligación emitida en moneda dura aumenta la presión sobre la caja de la firma, especialmente considerando la escalada reciente del tipo de cambio y el costo creciente de refinanciar pasivos.
Estrategia defensiva
En su notificación, Albanesi Energía aseguró que continúa “analizando distintas alternativas para resolver esta situación a la mayor brevedad posible”, con el objetivo de priorizar la continuidad operativa y proteger los intereses de sus acreedores. Sin embargo, el mercado interpreta esta postura como una señal de que la liquidez de corto plazo sigue comprometida.
Distintos analistas advierten que, de no concretarse un pago dentro del plazo de gracia, se abriría un escenario más complejo, con potenciales demandas y renegociaciones forzadas que podrían deteriorar aún más la reputación crediticia del grupo.
Impacto en el mercado
Si bien el comunicado no detalla las causas puntuales de este incumplimiento, el contexto macroeconómico argentino, caracterizado por tasas de interés elevadas, escasez de divisas y volatilidad cambiaria, es un factor determinante en la ecuación financiera de empresas con alto endeudamiento en moneda extranjera.
En este marco, las ON de Albanesi ya venían operando con precios deprimidos en el mercado secundario, reflejando el mayor riesgo percibido por los inversores.
El hecho relevante publicado en CNV
