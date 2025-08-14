Luego de las acusaciones de colaborar con China, Trump pega un volantazo y mete mano en Intel

Aún no está claro cómo se estructuraría la operación ni cuál sería el monto involucrado. Sin embargo, fuentes cercanas a la conversación señalaron que el acuerdo podría tomar la forma de una inversión directa, subsidios o préstamos a bajo interés, todos mecanismos que ya han sido utilizados por el gobierno en otras industrias consideradas estratégicas.

Intel por dentro

Intel, por su parte, atraviesa un momento complicado. Pese a su liderazgo histórico en la industria, la compañía ha sido superada en capacidad tecnológica por rivales como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y Samsung. Además, ha enfrentado retrasos en el desarrollo de sus chips más avanzados, lo que ha debilitado su posición en el mercado y provocado una creciente presión por parte de inversionistas y analistas.

La posibilidad de recibir apoyo financiero del gobierno podría representar un salvavidas para Tan, cuya gestión ha sido objeto de crecientes críticas. Al mismo tiempo, la operación permitiría a Trump mostrar un nuevo compromiso con la reindustrialización del país cuando comienza la campaña electoral de medio término.

image Donald Trump ahora cambia de opinión y quiere participar en Intel.

Aunque las conversaciones continúan y el resultado sigue siendo incierto, el solo hecho de que se discuta una intervención de este tipo evidencia la creciente importancia estratégica del sector de los semiconductores para la seguridad económica y tecnológica de Estados Unidos.

La noticia, inicialmente reportada por Bloomberg, ha comenzado a generar reacciones en el ámbito financiero, político y empresarial, donde muchos observan con atención el rumbo que podría tomar esta inédita asociación entre el gobierno y una de las firmas más emblemáticas de Silicon Valley.

