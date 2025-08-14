Los precios se disparan por los aranceles en Estados Unidos y Trump aun reza por una baja de tasas

Los bienes procesados, que incluyen insumos clave para la manufactura y la construcción, subieron un 2,1 % en el mismo período, también su mayor incremento desde febrero de 2023. Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, señaló al mismo medio que este fenómeno "muestra que la inflación está recorriendo la economía, incluso si los consumidores aún no la han sentido".

A pesar de estas presiones, el índice de precios al consumidor (IPC) se mantuvo estable en julio con una variación interanual del 2,7 %, por debajo del 2,8 % que anticipaban los analistas. No obstante, el índice IPP básico, que excluye alimentos, energía y comercio, subió un 2,8 %, superando tanto el dato previo como las expectativas.

El repunte de los precios mayoristas complica el panorama para la Reserva Federal (Fed), que evalúa la posibilidad de recortar las tasas de interés en su reunión de septiembre, como ha solicitado reiteradamente el presidente Trump.

Un recorte podría estimular un mercado laboral en desaceleración, pero también correr el riesgo de alimentar aún más la inflación.

El impacto de los datos de precios en Estados Unidos

En respuesta a los datos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años —sensibles a las expectativas sobre los tipos de interés— aumentó 0,07 puntos porcentuales hasta el 3,74%. La probabilidad de un recorte de un cuarto de punto en septiembre, que antes era vista como casi segura, cayó levemente al 92%, aunque Donald Trump sigue con ese objetivo en mente para reactivar la economía.

“El informe es un factor decisivo para un recorte de tipos en la reunión de septiembre de la Fed”, afirmó Adams. “Sin embargo, los próximos datos de empleo influirán más en la próxima decisión que este informe de inflación”.

El impacto político no se hizo esperar: días antes, Trump reemplazó al director del BLS tras un informe de empleo que calificó de “manipulado”, y nombró a EJ Antoni, cercano a la derechista Heritage Foundation.

image Donald Trump cambió a la cabeza de BLS en vistas del próximo dato de empleo.

En los mercados, el dólar subió un 0,5 % frente a una canasta de monedas, mientras que el S&P 500 se mantuvo estable tras una apertura a la baja. A pesar de que algunos analistas restaron importancia al informe, la tendencia inflacionaria sigue siendo motivo de atención para inversionistas y autoridades monetarias por igual.

