Moody's contundente: Baja la calificación de Refi Pampa

Moody’s destaca que la calificación encuentra cierto respaldo en la fuerte presencia de Refi Pampa en el mercado mayorista (70%-80% de sus ventas), su acceso a mercados externos y las sinergias con otras empresas del Kalpa Group. Sin embargo, pesa su menor escala operativa, la alta necesidad de financiamiento para la segunda etapa de su plan de inversiones y la exposición a la volatilidad de precios y riesgos regulatorios del sector.

Fortalezas crediticias

Fuerte presencia en el mercado mayorista (70%-80% de las ventas), el cual presenta una mayor flexibilidad para trasladar a precios el incremento en los costos.

Consistente historial de crecimiento en volumen y ventas desde el inicio de operaciones de la compañía.

Sinergias generadas con empresas de Kalpa Group, que le permite a la compañía lograr mayores eficiencias operativas.

Debilidades crediticias

Elevado riesgo de refinanciación.

Ajustada posición de liquidez.

Menor escala operativa en comparación a los principales participantes del mercado.

Elevadas necesidades de financiamiento para implementar el plan de inversiones.

Exposición a la volatilidad de precios y cambios regulatorios del sector de combustibles argentino.

La agencia advierte que la probabilidad de una mejora de la calificación en el corto plazo es baja, mientras que un deterioro adicional podría darse si se produce una reestructuración de deuda con bajas perspectivas de recuperación para los inversores.

En un contexto donde el mercado de capitales local muestra señales de iliquidez, Refi Pampa enfrenta el desafío de refinanciar vencimientos clave en un entorno de márgenes comprimidos y flujo de caja debilitado.

El informe de Moody’s deja claro que la petrolera se encuentra en una carrera contrarreloj para evitar que el riesgo de default se convierta en una realidad.

