Un fuerte operativo de seguridad se registró en la tarde-noche del jueves (14/08) en las inmediaciones del club Atenas, en La Plata, donde el Presidente Javier Milei encabezó el acto de inicio de campaña en PBA de La Libertad Avanza (LLA). Criticas para Axel Kicillof y CFK. Fuerte rechazo a las testimoniales, "Es momento de meterse y sacarlos de una vez" remarcó.
DESDE LA PLATA
Javier Milei en campaña lanzó su "Nunca Más" al kirchnerismo
Javier Milei adelantó que "LLA devorará al kirchnerismo en las urnas". Agradeció a su equipo, en particular a Sebastián Pareja.
Luego enfatizó "el 7 de septiembre ir a votar es una necesidad, Kirchnerismo nunca más" ahora basta de insultos, vamos a discutir ideas que ustedes no tienen y nosotros si, agregó Miliei.
En ese orden calificó a los Kirchneristas como Zombis, termos, pulpos y a Kicillof de "comunista enano". Minutos antes afirmaba:
Antes el cierre sin dar su nombre, el jefe de Estado hizo un comentario respecto de la expresidenta, Cristina Kirchner. Afirmó que con sus principales adversarios no es posible dialogar.
Tras esa afirmación, la militancia empezó a corear: “¡tobillera! ¡tobillera!”. Luego mencionó que "quienes votan a ese espacio han sido infectados con "parásitos mentales" y aseguró que Fuerza Patria "nos quiere llevar a Cuba, a Venezuela".
