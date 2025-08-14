urgente24
presidente > campaña > Javier Milei

DESDE LA PLATA

Javier Milei en campaña lanzó su "Nunca Más" al kirchnerismo

Javier Milei adelantó que "LLA devorará al kirchnerismo en las urnas". Agradeció a su equipo, en particular a Sebastián Pareja.

14 de agosto de 2025 - 19:50
Javier Milei entre abrazos de campaña

Javier Milei entre abrazos de campaña

Un fuerte operativo de seguridad se registró en la tarde-noche del jueves (14/08) en las inmediaciones del club Atenas, en La Plata, donde el Presidente Javier Milei encabezó el acto de inicio de campaña en PBA de La Libertad Avanza (LLA). Criticas para Axel Kicillof y CFK. Fuerte rechazo a las testimoniales, "Es momento de meterse y sacarlos de una vez" remarcó.

720 (1)
Después de saludos y abrazos Milei lanzó artillería pesada contra el kirchnerismo

Después de saludos y abrazos Milei lanzó artillería pesada contra el kirchnerismo

Luego enfatizó "el 7 de septiembre ir a votar es una necesidad, Kirchnerismo nunca más" ahora basta de insultos, vamos a discutir ideas que ustedes no tienen y nosotros si, agregó Miliei.

En ese orden calificó a los Kirchneristas como Zombis, termos, pulpos y a Kicillof de "comunista enano". Minutos antes afirmaba:

Seguir leyendo

¿A caso les parece que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguismos, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país. Y que no quieren soltar en esta provincia a pesar de todo el daño que causa ¿A caso les parece que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguismos, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país. Y que no quieren soltar en esta provincia a pesar de todo el daño que causa

image
Imagen en Club Atenas de La Plata

Imagen en Club Atenas de La Plata

Antes el cierre sin dar su nombre, el jefe de Estado hizo un comentario respecto de la expresidenta, Cristina Kirchner. Afirmó que con sus principales adversarios no es posible dialogar.

Qué podemos esperar de gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora sólo pueden salir al balcón para ver a dos personas que la van a saludar Qué podemos esperar de gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora sólo pueden salir al balcón para ver a dos personas que la van a saludar

Tras esa afirmación, la militancia empezó a corear: “¡tobillera! ¡tobillera!”. Luego mencionó que "quienes votan a ese espacio han sido infectados con "parásitos mentales" y aseguró que Fuerza Patria "nos quiere llevar a Cuba, a Venezuela".

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000".

Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES