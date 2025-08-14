Javier Milei en campaña lanzó su "Nunca Más" al kirchnerismo

Qué podemos esperar de gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora sólo pueden salir al balcón para ver a dos personas que la van a saludar Qué podemos esperar de gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora sólo pueden salir al balcón para ver a dos personas que la van a saludar

Tras esa afirmación, la militancia empezó a corear: “¡tobillera! ¡tobillera!”. Luego mencionó que "quienes votan a ese espacio han sido infectados con "parásitos mentales" y aseguró que Fuerza Patria "nos quiere llevar a Cuba, a Venezuela".

