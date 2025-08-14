urgente24
en vivo CABALLITO Y BICICLETA

Javier Milei se refugia en la campaña, mientras Caputo estresa a la city

Javier Milei con su caballito de batalla en problemas; a la bici (financiera) de Luis Caputo se le están desinflando las ruedas...

Javier Milei con su caballito de batalla en problemas; a la bici (financiera) de Luis Caputo se le están desinflando las ruedas...

Imagen creada con IA/Grok.
Javier Milei con su caballito de batalla en problemas; a la bici (financiera) de Luis Caputo se le están desinflando las ruedas...

Javier Milei con su caballito de batalla en problemas; a la bici (financiera) de Luis Caputo se le están desinflando las ruedas...

Imagen creada con IA/Grok.

Manotazos de Luis Caputo generan confusión y malestar en la city, lo que podría complicar la campaña electoral que Javier Milei lleva hoy (14/08) a La Plata.

14 de agosto de 2025 - 18:00

EN VIVO

"'Nos cagaron', dicen en los bancos luego de la suba de encajes post licitación. El nivel de puteadas a los funcionarios de Economía que se escuchan me hace acordar a otra época (con otro gobierno)", tuiteó el periodista económico Leandro Gabín, reflejando la situación.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Elecciones en SUPARA (Aduaneros): Perdió Ricardo Echegaray, ex AFIP

Se llevaron a cabo las elecciones en el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), en las que resultó elegido como presidente Daniel Mallotti, actual secretario de Organización de la Aduana de Capital Federal, quien se postuló por la lista oficialista “Celeste Unidad”, que representa la continuidad de la gestión de Carlos Sueiro (falleció a fines de junio pero ya estaba de licencia por sus problemas de salud).

Malloti le ganó en las urnas a Ricardo Echegaray, quien también se había postulado como titular del gremio. El ex titular de la AFIP durante la gestión K, que afronta complicaciones judiciales, pretendía cierta 'vidriera' para intentar eludir su posible condena, pero no pudo lograrlo.

Cabe recordar que en abril pasado, la Corte confirmó la condena de Echegaray a 4 años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en el marco de la causa conocida como “Oil Combustibles”.

La condena aún no se ejecutó porque no está firme y debe terminar de agotarse esta vía de recursos antes de que la Corte dicte su sentencia definitiva.

Echegaray, durante el juicio (Foto NA).
Echegaray, durante el juicio (Foto NA).
Echegaray, durante el juicio (Foto NA).
Live Blog Post

Listas LLA: Se habla de la ex vedette Karen Reichardt tras Espert

Según la agencia Noticias Argentinas, la ex vedette y conductora Karen Reichardt acompañará a José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados nacionales por el distrito bonaerense. El nombre de Espert ya estaba confirmado y había trascendido que sería una mujer quien lo secundara.

En sus redes sociales, la ex vedette se muestra muy activa militando por Javier Milei.

Reichardt es una actriz de los años '90, con participaciones en éxitos de la pantalla chica como Brigada Cola (1992), Tachero nocturno (1993) y Despertar de pasiones (1994).

image
Live Blog Post

Cristian Ritondo confirmó los 3 nombres PRO que integrarán la lista LLA en PBA

El diputado Cristian Ritondo confirmó al portal LetraP que Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi serán postulantes del PRO por la provincia de Buenos Aires dentro de la boleta de La Libertad Avanza

“Estamos con todos los candidatos del PRO que están dentro de la lista de Alianza de La Libertad Avanza, muy contento”, reveló Ritondo en la puerta del Club Atenas, en La Plata, al ser consultado por dicho medio. Para que no quedaran dudas, agregó: “Santilli, Finochiaro, De Sensi”.

ritondo-santilli-finocchiaro en club atenas
En la puerta del Cluba Atenas, Cristian Ritondo junto a los 3 candidatos del PRO que integrar&aacute;n la lista libertaria: Finocchiaro, Santilli y De Sensi.

En la puerta del Cluba Atenas, Cristian Ritondo junto a los 3 candidatos del PRO que integrarán la lista libertaria: Finocchiaro, Santilli y De Sensi.

Live Blog Post

"Las supertasas pueden apagar el principal motor de reactivación económica"

Santiago Reina en Ámbito.com:

"La licitación de deuda en pesos de este miércoles no le dio motivos de celebración al Gobierno ya que, si bien era esperable una renovación de vencimientos por debajo del 100%, las tasas de interés convalidadas superaron a las expectativas. En el mercado coinciden en que este nivel de costo de endeudamiento puede apagar el dinamismo del crédito tanto para empresas como para familias, que era uno de los motores que venía explicando la reactivación económica en muchos sectores.

(…) El economista Andrés Salinas sostuvo que, pese a que con el nuevo esquema monetario la tasa de referencia la determina el mercado, el Gobierno 'no puede dejar que siga subiendo' si pretende que el motor de crecimiento económico sea el sector privado.

En ese sentido, cuestionó que este nivel de tasas 'hace que sea más caro producir, invertir y hasta consumir' y que 'esto te va a terminar pegando en actividad probablemente', lo cual puede generar un escenario recesivo.

(…) Por su parte, el asesor financiero Nau Bernues expresó que las consecuencias de este cambio en el esquema monetario representa un "freno de mano y casi marcha atrás" para la economía real. 'Si vos tenés que hacer una inversión hoy y tenés los pesos, quizás la demorás un mes o dos meses porque te pones a hacer tasa en pesos y la inversión la haces más adelante', profundizó.

'Creo que es muy contraproducente. El mercado está poniéndose cada vez más nervioso y es momento que el Gobierno también empiece a sacar nuevas medidas, a cambiar un poco el el discurso o el chip de lo que venía haciendo. También creo que ya gran parte del mercado está extrañando fuertemente las Lefi', agregó el especialista".

Live Blog Post

Caputo y Bausili, panelistas: Por 3er. jueves consecutivo en 'Carajo'

Esta noche Luis Caputo y Santiago Bausili vuelven, por tercer jueves consecutivo, a Carajo Stream. Intentarán llevar cierta calma a la city, aunque hasta ahora no estaría funcionando...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CarajoStream/status/1956091048167346528&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Reunión virtual del BCRA con 200 representantes del ámbito financiero: "Muchísima confusión"

Comienzan a conocerse algunos detalles de la reunión virtual que mantuvieron autoridades del BCRA con unos 200 agentes del sistema financiero. Duró una hora. Hablan de "mucha confusión en el mercado sobre el rumbo de la política monetaria" y "fuerte malestar de los bancos".

image
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/franaldaya/status/1956068073360007262&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LeandroGabin/status/1956101214149497341&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TrovatoMOk/status/1956107932065530165&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PabloTigani/status/1956077876232773880&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Javier Milei en La Plata: A qué hora habla

Si bien el acto en el Club Atenas estaba convocado para las 17, recién pasadas las 18 daría comienzo y se prevé que Javier Milei, último orador, hable entre las 19.30 y las 20.00 horas

Live Blog Post

Criar a un hijo en la Argentina, carísimo

La canasta de crianza que releva el INdEC demuestra que cuidar y mantener a un hijo en la Argentina es carísimo:

La canasta de crianza durante julio de 2025 se valorizó en:

  • $427.889 para menores de 1 año
  • $508.333 para infantes de 1 a 3 años
  • $426.741 para los tramos de 4 y 5 años
  • $536.830 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años
image
Live Blog Post

Industria, estancada: El uso de capacidad instalada sigue debajo del 60%

Según el INdEC, la industria utilizó 58,8% de su capacidad instalada durante junio de 2025. Si bien creció levemente comparado al mes previo (0,2%), sigue estando por debajo del 60% desde hace 7 meses consecutivos.

industria indec
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/1956068826669314068&partner=&hide_thread=false

-----------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias

Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez

"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000"

Sospechas sobre Santiago Caputo: La UIF denuncia "violación de secreto"

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES