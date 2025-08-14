Javier Milei se refugia en la campaña, mientras Caputo estresa a la city

La city está desconcertada con las últimas medidas del Caputo Team, lo que no es buena señal (credibilidad en riesgo...) y ahora los bancos están furiosos con el nuevo cepo impuesto por el BCRA, que subió encajes al 50%, impuso control diario y multas más duras para absorber el excedente de $5 billones tras el fracaso de ayer con la licitación de deuda. Hubo reunión virtual de "urgencia" con más de 200 personas, en su mayoría representantes de entidades financieras.
Elecciones en SUPARA (Aduaneros): Perdió Ricardo Echegaray, ex AFIP
Se llevaron a cabo las elecciones en el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), en las que resultó elegido como presidente Daniel Mallotti, actual secretario de Organización de la Aduana de Capital Federal, quien se postuló por la lista oficialista “Celeste Unidad”, que representa la continuidad de la gestión de Carlos Sueiro (falleció a fines de junio pero ya estaba de licencia por sus problemas de salud).
Malloti le ganó en las urnas a Ricardo Echegaray, quien también se había postulado como titular del gremio. El ex titular de la AFIP durante la gestión K, que afronta complicaciones judiciales, pretendía cierta 'vidriera' para intentar eludir su posible condena, pero no pudo lograrlo.
Cabe recordar que en abril pasado, la Corte confirmó la condena de Echegaray a 4 años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en el marco de la causa conocida como “Oil Combustibles”.
La condena aún no se ejecutó porque no está firme y debe terminar de agotarse esta vía de recursos antes de que la Corte dicte su sentencia definitiva.
