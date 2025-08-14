Javier Milei se refugia en la campaña, mientras Caputo estresa a la city

Live Blog Post

"Las supertasas pueden apagar el principal motor de reactivación económica"

Santiago Reina en Ámbito.com:

"La licitación de deuda en pesos de este miércoles no le dio motivos de celebración al Gobierno ya que, si bien era esperable una renovación de vencimientos por debajo del 100%, las tasas de interés convalidadas superaron a las expectativas. En el mercado coinciden en que este nivel de costo de endeudamiento puede apagar el dinamismo del crédito tanto para empresas como para familias, que era uno de los motores que venía explicando la reactivación económica en muchos sectores.

(…) El economista Andrés Salinas sostuvo que, pese a que con el nuevo esquema monetario la tasa de referencia la determina el mercado, el Gobierno 'no puede dejar que siga subiendo' si pretende que el motor de crecimiento económico sea el sector privado.

En ese sentido, cuestionó que este nivel de tasas 'hace que sea más caro producir, invertir y hasta consumir' y que 'esto te va a terminar pegando en actividad probablemente', lo cual puede generar un escenario recesivo.

(…) Por su parte, el asesor financiero Nau Bernues expresó que las consecuencias de este cambio en el esquema monetario representa un "freno de mano y casi marcha atrás" para la economía real. 'Si vos tenés que hacer una inversión hoy y tenés los pesos, quizás la demorás un mes o dos meses porque te pones a hacer tasa en pesos y la inversión la haces más adelante', profundizó.

'Creo que es muy contraproducente. El mercado está poniéndose cada vez más nervioso y es momento que el Gobierno también empiece a sacar nuevas medidas, a cambiar un poco el el discurso o el chip de lo que venía haciendo. También creo que ya gran parte del mercado está extrañando fuertemente las Lefi', agregó el especialista".