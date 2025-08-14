El BCRA llama de emergencia a los bancos, que están furiosos: "Nos cagaron"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1956021973579882726&partner=&hide_thread=false En el marco de los anuncios realizados por el BCRA con el objetivo de absorber los pesos excedentes en el mercado, la Secretaría de Finanzas anuncia una licitación fuera de calendario para este próximo Lunes 18 de Agosto.



Al respecto se ofrecerá:



TAMAR a 28/11/25 (M28N5)… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 14, 2025

Antes, el Banco Central dictó una normativa mediante la cual modificó las condiciones de los encajes.

En la práctica, sube los encajes para los bancos y eleva los costos por los “incumplimientos” de esos encajes, en un movimiento que representa un endurecimiento de la política monetaria.

En concreto, la entidad monetaria subió cinco puntos porcentuales el nivel de “efectivo mínimo” para depósitos a la vista, fondos comunes de inversión money market y otros instrumentos de inversión en pesos, además de establecer un parámetro diario (ya no el promedio mensual) para que los bancos cumplan con esta exigencia.

Por otra parte, se definió que las entidades podrán integrar hasta tres puntos porcentuales (de los cinco que se incrementaron) con títulos públicos que se emitirán en “licitaciones especiales para las entidades financieras”.

"Mucho malestar de las entidades por la discrecionalidad del Central", agrega Gabin sobre lo que se escucha en los bancos.

Reunión (vía call) urgente de las cámaras de bancos con el BCRA por los cambios dispuestos hoy. Se haría las 15 o 16hs. Mucho malestar de las entidades por la discrecionalidad del Central. — Leandro Gabin (@LeandroGabin) August 14, 2025

"Como el mercado voluntariamente NO aceptó renovar deuda en la última licitación, el BCRA lo obligará aumentando el encaje que será suscripto con títulos públicos (encajes remunerados)", comentó en X el analista financiero Christian Buteler.

Por su parte, el economista y diputado del PRO Luciano Laspina consideró "contraintuitivo" que el Gobierno responda a "una crisis de liquidez con endurecimiento de la liquidez".

Responder a una crisis de liquidez con endurecimiento de la liquidez parece contra intuitivo.



La única razón que justificaría la reacción del BCRA (subir encajes) es que interprete que estamos ante una corrida cambiaria.



Raro, porque el dólar viene bajando, las reservas están… — Luciano Laspina (@LaspinaL) August 14, 2025

En esa línea, consideró que la "única razón" que puede justificar la suba de encajes es que el BCRA "interprete que estamos ante una corrida cambiaria".

"Raro, porque el dólar viene bajando, las reservas están estables, las personas físicas no parecen alarmadas, las empresas tienen cepo y la brecha cambiaria es baja", agrega.

Y concluye: "El gran Guillermo Calvo explica en varios papers que abusar de la suba de tasas puede ser un boomerang (ojalá no sea el caso)".

