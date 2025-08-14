Con el fin de semana largo a la vuelta de la esquina, la pregunta es inevitable: ¿salir a pasear? ¿Dormir hasta tarde? ¿O dejarse atrapar por una buena miniserie? Si la última opción te tienta, “Custodia repartida” se presenta como una propuesta difícil de dejar pasar, con una historia tan real que podría estar inspirada en tu propia vida.
"ELENCO EXCEPCIONAL"
La miniserie de 8 capítulos que todos ven en un día
Entre humor y dramatismo, esta miniserie de Disney Plus logró captar la atención de críticos y usuarios. ¡No te la pierdas!
Disponible en Disney Plus, esta miniserie de ocho capítulos —ninguno supera los 40 minutos— marca el debut de Javier Fesser en el formato seriado. La historia parte de un hecho simple: un matrimonio que se separa. Pero lo que empieza como una situación cotidiana se complica rápidamente, mostrando que en las relaciones humanas todo puede suceder.
La trama nos presenta a Cris y Diego, quienes deciden terminar su relación intentando sostener un trato cordial por el bienestar de su hija de 5 años. El ideal de madurez, sin embargo, empieza a tambalear cuando las circunstancias económicas entran en juego: ella pasa la mayor parte del día en el trabajo, él no tiene ingresos estables y, como si fuera poco, ambos deben volver a la casa de sus padres. La convivencia, lejos de ser un colchón pacífico, se convierte en un campo fértil para roces, ironías y viejas heridas familiares. Los abuelos, eso sí, disfrutan cada minuto con su nieta, aun cuando los adultos parecen estar a un paso del caos.
El elenco es un punto alto: Ricard Farré y Lorena López encarnan con naturalidad a la pareja protagonista, mientras que nombres como Francesc Orella, Adriana Ozores, Martín Páez, Edu Soto, Cristina Alcázar y Fernando Sansegundo, entre otros, aportan matices que enriquecen el retrato coral.
Comedia y drama en esta miniserie de Disney
La recepción crítica respaldó esta impresión. Gerardo Granda, de Diario La Razón, destacó: “La cantidad de señales que vas a recibir en ocho episodios de esta dramedia pueden dejarte con la boca abierta. (...) El humor está perfectamente integrado en la totalidad del metraje. (...) todo (...) en cuatro cómodas horas.”. Por su parte, Rafa Domínguez, de Hobby Consolas, opinó: “Un ejercicio brillante de empatía y equilibrio. Con un elenco excepcional y una narrativa conmovedora, refleja las luces y sombras de la familia moderna. Javier Fesser eleva lo cotidiano a lo universal ofreciendo reflexión, humor y emoción sin despegarse de la realidad.”. Mientras que, desde la plataforma Filmaffinity, otro espectador añadió: “Personajes bien escritos y construidos, muy bien interpretados. Una muy correcta mezcla de comedia y drama. Además, toca muchos temas de la rabiosa actualidad”.
La fuerza de "Custodia repartida" radica en que no se limita a contar una separación, sino que examina cómo las relaciones se transforman —y a veces se tensionan— cuando entran en juego las finanzas, el tiempo y la crianza compartida. Lo hace sin perder el humor, pero evitando la caricatura. Cada episodio parece dejar una pequeña señal para que el espectador se pregunte cómo reaccionaría él en una situación similar.
Así que, si este fin de semana no tenés planes definidos y querés dejarte llevar por una historia que combina risas, incomodidad y momentos de sincera ternura, esta miniserie puede ser la respuesta. Eso sí, la crítica, como decimos siempre, es subjetiva, por lo que tendrás que verla para sumarte a la conversación.
