La miniserie de 8 capítulos que todos ven en un día

La fuerza de "Custodia repartida" radica en que no se limita a contar una separación, sino que examina cómo las relaciones se transforman —y a veces se tensionan— cuando entran en juego las finanzas, el tiempo y la crianza compartida. Lo hace sin perder el humor, pero evitando la caricatura. Cada episodio parece dejar una pequeña señal para que el espectador se pregunte cómo reaccionaría él en una situación similar.

Así que, si este fin de semana no tenés planes definidos y querés dejarte llevar por una historia que combina risas, incomodidad y momentos de sincera ternura, esta miniserie puede ser la respuesta. Eso sí, la crítica, como decimos siempre, es subjetiva, por lo que tendrás que verla para sumarte a la conversación.

