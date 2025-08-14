"No" rotundo a Cristina Kirchner: Tendrá que seguir con tobillera y no habrá visitas ilimitadas

Los jueces Hornos y Barroetaveña, al fundamentar el mantenimiento de las restricciones, remarcaron que el control de visitas responde también a razones de seguridad personal invocadas por la propia ex mandataria al solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria. En su criterio, una flexibilización excesiva “afectaría la eficacia del cumplimiento de la pena y el mensaje normativo frente a delitos que comprometen la integridad institucional del Estado, como la corrupción”.

Le piden que no insista

El fiscal Villar, en línea con lo resuelto por la Sala IV, sostuvo que los planteos de la defensa “no son más que reiteraciones” de recursos ya analizados y rechazados. “La vía federal no es apta para crear una tercera instancia ni para revisar cuestiones ya resueltas en el marco de la casación ”, indicó.

La decisión final quedará ahora en manos de la Cámara de Casación, que deberá resolver si concede o no el recurso extraordinario. Si vuelve a negarse, Cristina Kirchner aún podrá acudir a la Corte Suprema mediante una presentación “en queja”, aunque con posibilidades muy reducidas de éxito.

