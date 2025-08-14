"No" rotundo a Cristina Kirchner: Tendrá que seguir con tobillera y no habrá visitas ilimitadas

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, desestimó el recurso extraordinario que presentó la defensa de Cristina Kirchner para que la Corte Suprema intervenga y revoque las restricciones que rigen sobre su prisión domiciliaria.
Cristina Kirchner quiere sacarse la tobillera y recibir visitas ilimitadas sin tener que informar a la Justicia. Un fiscal le negó esa solicitud.
La ex presidenta busca que se le retire la tobillera electrónica y que se habiliten visitas sin límite ni autorización previa, algo que los tribunales ya rechazaron en distintas instancias.
Seguirá con tobillera electrónica
El planteo de Cristina apunta contra la decisión de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que confirmó las medidas dispuestas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2): uso obligatorio del dispositivo electrónico y control de ingreso de visitantes a su domicilio en San José 1111, barrio de Constitución, donde cumple su condena por corrupción en el caso Vialidad.
Cristina Kirchner pidió visitas ilimitadas
Actualmente, solo pueden visitarla familiares, abogados, médicos y custodios incluidos en un listado autorizado. Si quiere recibir a otras personas —como contadores o apoderados—, debe pedir permiso al juez Jorge Gorini, encargado de la ejecución de la pena. Según la fiscalía, todos los pedidos excepcionales realizados hasta ahora fueron concedidos.
Para Villar, la apelación de la defensa “es improcedente” porque no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable a tal. Además, consideró que las resoluciones cuestionadas son “provisionales” y pueden modificarse en cualquier momento, por lo que no existe un perjuicio actual o irreparable que habilite la vía extraordinaria.
Los jueces Hornos y Barroetaveña, al fundamentar el mantenimiento de las restricciones, remarcaron que el control de visitas responde también a razones de seguridad personal invocadas por la propia ex mandataria al solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria. En su criterio, una flexibilización excesiva “afectaría la eficacia del cumplimiento de la pena y el mensaje normativo frente a delitos que comprometen la integridad institucional del Estado, como la corrupción”.
Le piden que no insista
El fiscal Villar, en línea con lo resuelto por la Sala IV, sostuvo que los planteos de la defensa “no son más que reiteraciones” de recursos ya analizados y rechazados. “La vía federal no es apta para crear una tercera instancia ni para revisar cuestiones ya resueltas en el marco de la casación ”, indicó.
La decisión final quedará ahora en manos de la Cámara de Casación, que deberá resolver si concede o no el recurso extraordinario. Si vuelve a negarse, Cristina Kirchner aún podrá acudir a la Corte Suprema mediante una presentación “en queja”, aunque con posibilidades muy reducidas de éxito.
