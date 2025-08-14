Laboratorios vs. Droguerías vs. Farmacias: Todos contra todos pero ¿y el consumidor?

Pero ¿será suficiente para la Casa Blanca? Hoy Donald Trump tiene mucho poder y las corporaciones lucen temerosas.

La convergencia

“Queremos una convergencia real entre los precios que se pagan en USA y en el extranjero”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a Barron’s. “Si las ventas directas al consumidor pueden ser una vía para lograrlo, ¡genial! Esto es más bien algo que queremos transmitir: estamos encantados de colaborar con los fabricantes. No es la solución en sí misma”.

Vender gafas o zapatillas deportivas directamente al consumidor, tal como popularizaron Warby Parker y Allbirds, es mucho menos complicado que vender directamente medicamentos de marca, donde la seguridad, la precisión en las dosis y la asequibilidad son cuestiones clave.

Los medicamentos de marca de venta directa al consumidor aparecieron en 2024,do después de que Lilly y Novo comenzaran a enfrentar una competencia inesperada de las empresas de telesalud, que ofertan imitaciones de Zepbound y Wegovy, sus medicamentos para bajar de peso.

Una irregularidad en las leyes que regulan los productos farmacéuticos en USA permitió a las farmacias que preparan compuestos fabricar imitaciones legales de Zepbound y Wegovy mientras Novo y Lilly no pudieron satisfacer la demanda. El número de sitios web de telesalud que vendían los medicamentos en línea se disparó.

La idea de llegar directamente a los consumidores estadounidenses se ha enfrentado durante mucho tiempo a un desafío casi insuperable: la mayoría de los pacientes pagan poco en la farmacia. Un informe 2025 del Instituto IQVIA reveló que el 93% de las recetas tienen un costo de bolsillo inferior a US$20.

Pero los medicamentos para bajar de peso cambiaron la situación. El seguro de salud Medicare no cubre Zepbound ni Wegovy como tratamiento para bajar de peso, y la mayoría de los planes comerciales imponen límites estrictos a los medicamentos. Los pacientes que pagan los medicamentos en la farmacia suelen pagar el precio de lista, más de US$16,000 al año por Wegovy de Novo; o US$13,000 al año por Zepbound, de Lilly.

Eso significa que los US$ 3,600 al año que cobraban las farmacias de telesalud por la imitación de Wegovy eran una oferta relativamente buena que generó una demanda significativa entre los consumidores estadounidenses. Para competir, Lilly y Novo lanzaron sus propias opciones de pago en efectivo en línea, vendiendo sus respectivos medicamentos para bajar de peso por alrededor de US$6,000 al año: Más de 33% de las nuevas recetas de Zepbound se surten a través del canal directo al consumidor de la compañía, según informó Lilly.

La pregunta es si las ventas directas al consumidor en el sistema estadounidense funcionarán para algo más que medicamentos contra la obesidad.

Pfizer anunció en julio que vendería su anticoagulante Eliquis directamente a los consumidores con un descuento de más del 40% sobre el precio de lista. Y casi todos los directores ejecutivos de empresas farmacéuticas comentaron algo en sus últimas presentaciones de resultados sobre la venta directa de medicamentos a los pacientes.

No al seguro social

El director comercial de GSK declaró a los inversores que la compañía tiene una mentalidad abierta respecto a las ofertas directas al consumidor y que estaba considerando productos como su inhalador Trelegy y su antibiótico para infecciones del tracto urinario Blujepa como opciones. El director ejecutivo de Bristol, Chris Boerner, en una llamada a inversores en julio, dijo que la compañía "seguiría buscando dentro de nuestra propia cartera" medicamentos para ofrecer directamente a los consumidores.

Pero el más entusiasmado es Albert Bourla, de Pfizer, quien dijo que había hablado con otros directores ejecutivos sobre ofertas directas al consumidor. "Todos están listos para arremangarse y ejecutar algo así".

Una gran pregunta: ¿Están realmente los pacientes obteniendo un beneficio?

“Creo que existe la idea generalizada de que esto ahorrará dinero al consumidor”, afirma Mark Miller, vicepresidente ejecutivo de salud de Arnold Ventures. “Pero dependiendo de la estructura del mercado en torno a un medicamento específico y de la competencia existente, podría ser que el fabricante simplemente se quede con los ingresos que antes obtenía el intermediario”.

Pfizer y Bristol han fijado un precio en efectivo para Eliquis de US$ 346 al mes. Eso sigue siendo superior a los US$ 231 mensuales que ofrece Medicare.

Pero un portavoz de la Alianza BMS-Pfizer dijo que el precio de Medicare “no refleja el valor clínico y económico sustancial de este medicamento esencial”.

Por ahora, los precios directos al consumidor solo benefician a los pacientes con dinero para pagar.

"El objetivo de tener un seguro médico, o un seguro de medicamentos recetados, es que todos paguemos una pequeña cantidad, y cuando los pacientes se enferman o necesitan medicamentos, todos acordamos cubrir el costo de esos medicamentos", afirma Benjamin Rome, médico de atención primaria e investigador de políticas sanitarias del Hospital Brigham and Women's. "Este nuevo modelo dice que si estás enfermo y necesitas medicamentos caros, la responsabilidad recaerá sobre ti".

Esto es posible para un medicamento recetado para tratar un problema estético. Pero para una afección grave, es diferente. "La realidad es que esta no es una solución sostenible", afirma Rome.

Jubilados-medicamentos ¿Final del farmacéutico?

La Casa Blanca

Quizás lo más importante es que la Casa Blanca no parece dispuesta a aceptar las ventas directas al consumidor como una forma de corregir los altos precios de los medicamentos. En su orden ejecutiva de esta primavera (boreal), sobre un plan para vincular los precios de los medicamentos en USA a los llamados precios de nación más favorecida que se pagan en países similares, el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales establecer programas de venta directa al consumidor. Quizás lo más importante es que la Casa Blanca no parece dispuesta a aceptar las ventas directas al consumidor como una forma de corregir los altos precios de los medicamentos. En su orden ejecutiva de esta primavera (boreal), sobre un plan para vincular los precios de los medicamentos en USA a los llamados precios de nación más favorecida que se pagan en países similares, el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales establecer programas de venta directa al consumidor.

“Reconocemos que el camino hacia la nación más favorecida [precio] no será el mismo para todas las clases de medicamentos en todos los mercados”, declaró el funcionario de la Casa Blanca a Barron’s. “Lo que queríamos indicar en la orden ejecutiva era que estábamos dispuestos a colaborar con ellos para crear vías, dependiendo de los desafíos específicos de esos medicamentos”.

El portavoz dijo que la venta directa al consumidor es “potencialmente una de esas vías para medicamentos de gran volumen y con grandes descuentos”.

“La realidad es que si una persona necesita un medicamento, para la gran, gran, gran mayoría de las personas en los Estados Unidos, existe un proceso muy eficiente para obtener el medicamento recetado para su cuerpo”, dice Michael Cherny, analista de Leerink Partners, que cubre distribuidores de medicamentos y otras empresas de servicios de salud.

En el caso de los medicamentos contra la obesidad, al menos, la ola de venta directa al consumidor podría estar apenas comenzando. A principios de agosto, Lilly anunció los resultados de un ensayo clínico de una nueva pastilla para bajar de peso, llamada orforglipron, que pareció funcionar un poco peor que Wegovy y significativamente peor que Zepbound. Las acciones de Lilly cayeron drásticamente tras la noticia.

Sin embargo, el perfil emergente del orforglipron podría reforzar su posición en el mercado directo al consumidor. Los pacientes que necesitan perder mucho peso elegirán inyecciones de Zepbound o Wegovy, pero los pacientes que buscan perder algunos kilos pueden estar más interesados en una pastilla que puedan comprar en línea.

