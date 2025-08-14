urgente24
GOLAZO24 Raúl Cascini > Boca > Juan Román Riquelme

CONSEJO DE FÚTBOL

Raúl Cascini habló tras su salida de Boca y disparó: "Ya nos vamos a ver las caras"

Raúl Cascini, ex integrante del Consejo de Fútbol, cargó contra las versiones de Pablo Carrozza y Gabriel Anello que lo acusaban de iniciarle juicio a Boca.

14 de agosto de 2025 - 18:18
Raúl Cascini junto a sus ex compañeros del Xeneize

Raúl Cascini junto a sus ex compañeros del Xeneize

Raúl Cascini habló por primera vez tras su salida de Boca. La semana pasada, el presidente Juan Román Riquelme tomó la decisión de disolver el controversial Consejo de Fútbol que lo acompañaba en las decisiones futbolísticas, y, a excepción del Chelo Delgado, el resto de los integrantes fueron desvinculados.

image
P&eacute;kerman y Riquelme (tambi&eacute;n Aimar) en tiempos de la Selecci&oacute;n Argentina. A&ntilde;o 2005

Pékerman y Riquelme (también Aimar) en tiempos de la Selección Argentina. Año 2005

Mientras tanto, Mauricio Serna y Raúl Cascini han sido relevados de la estructura de Boca (el Patrón Bermúdez había dejado el rol dentro del Consejo de Fútbol hacía un tiempo por cuestiones personales).

Seguir leyendo

Este jueves, Raúl Cascini pasó a despedirse del plantel y del personal del club, y en ese interín tuvo un breve diálogo con la prensa. No hubo preguntas y respuestas, solo unas palabras del ex campeón del Mundo con Boca (en aquella recordada Copa Intercontinental de 2003 vs. Milan -Raúl Cascini fue quien pateó el penal definitorio en la tanda desde los 12 pasos que resolvió el encuentro-).

720 (2)

Fue una llamativa declaración. Llamativa pero evidentemente necesaria, luego de las tendenciosas versiones de parte del periodismo sobre un posible juicio que Raúl Cascini le iniciaría a Boca.

"Solamente venir a... no a aclarar nada, porque todos ya saben cómo son las cosas. Me he ido del club. Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, como por ejemplo que le estoy haciendo un juicio al club. Soy un agradecido a Boca, un agradecido a nuestro presidente, que es mi amigo", comenzó el ex futbolista.

"Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, tiene amigos, tengo a mis padres. Entonces hay cosas que duelen. Esas cosas me molestan", expresó.

"Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar" "Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar"

Luego, de manera algo inesperada, lanzó una suerte de... ¿amenaza? de cara al futuro. "Entonces ahora, como yo ya no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno, va a estar lindo", dijo Raúl Cascini, desafiante.

La bomba (¿de humo?) de Carrozza y Anello sobre Raúl Cascini y la desmentida de otros periodistas

Pablo Carrozza y Gabriel Anello habían apuntado contra el ex jugador por un supuesto juicio que pensaba hacerle a Boca.

"Tiene en mente iniciarle a Boca una demanda millonaria a partir de lo que fue su despido. Cascini no tenía decidido irse de Boca, él entendía que era un integrante más del Consejo de Fútbol". había dicho Carrozza, fiel a su estilo amarillista.

Juan-Román-Riquelme
Riquelme reorganiza la estructura futbol&iacute;stica del club

Riquelme reorganiza la estructura futbolística del club

Las versiones fueron desmentidas por otros periodistas que cubren la actualidad de Boca. Tato Aguilera, de TyC Sports, señaló: "Cascini, ni loco le hará un juicio a Boca Juniors".

Marcos Bonocore, de TNT Sports, también aportó: "Circuló, y llegó a ambas partes, una versión sobre un supuesto juicio a Boca de su parte: es falso. Él y Serna, ex integrantes del CDF, tomaron con normalidad la decisión de Riquelme de no contar más con ellos".

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES