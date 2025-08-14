Raúl Cascini habló por primera vez tras su salida de Boca. La semana pasada, el presidente Juan Román Riquelme tomó la decisión de disolver el controversial Consejo de Fútbol que lo acompañaba en las decisiones futbolísticas, y, a excepción del Chelo Delgado, el resto de los integrantes fueron desvinculados.
CONSEJO DE FÚTBOL
Raúl Cascini habló tras su salida de Boca y disparó: "Ya nos vamos a ver las caras"
Raúl Cascini, ex integrante del Consejo de Fútbol, cargó contra las versiones de Pablo Carrozza y Gabriel Anello que lo acusaban de iniciarle juicio a Boca.
Aunque no se informó oficialmente cuál es el nuevo cargo que asumirá Marcelo Delgado, sí seguirá siendo esa voz de consulta de Riquelme y colaborará en las decisiones institucionales de Boca en lo que a fútbol refiere. Por ejemplo, el Chelo se encuentra trabajando junto al presidente en la elección de un nuevo mánager para el club, que según los rumores estaría entre Néstor Pékerman y Carlos Navarro Montoya.
Mientras tanto, Mauricio Serna y Raúl Cascini han sido relevados de la estructura de Boca (el Patrón Bermúdez había dejado el rol dentro del Consejo de Fútbol hacía un tiempo por cuestiones personales).
Este jueves, Raúl Cascini pasó a despedirse del plantel y del personal del club, y en ese interín tuvo un breve diálogo con la prensa. No hubo preguntas y respuestas, solo unas palabras del ex campeón del Mundo con Boca (en aquella recordada Copa Intercontinental de 2003 vs. Milan -Raúl Cascini fue quien pateó el penal definitorio en la tanda desde los 12 pasos que resolvió el encuentro-).
Fue una llamativa declaración. Llamativa pero evidentemente necesaria, luego de las tendenciosas versiones de parte del periodismo sobre un posible juicio que Raúl Cascini le iniciaría a Boca.
"Solamente venir a... no a aclarar nada, porque todos ya saben cómo son las cosas. Me he ido del club. Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, como por ejemplo que le estoy haciendo un juicio al club. Soy un agradecido a Boca, un agradecido a nuestro presidente, que es mi amigo", comenzó el ex futbolista.
"Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, tiene amigos, tengo a mis padres. Entonces hay cosas que duelen. Esas cosas me molestan", expresó.
Luego, de manera algo inesperada, lanzó una suerte de... ¿amenaza? de cara al futuro. "Entonces ahora, como yo ya no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno, va a estar lindo", dijo Raúl Cascini, desafiante.
La bomba (¿de humo?) de Carrozza y Anello sobre Raúl Cascini y la desmentida de otros periodistas
Pablo Carrozza y Gabriel Anello habían apuntado contra el ex jugador por un supuesto juicio que pensaba hacerle a Boca.
"Tiene en mente iniciarle a Boca una demanda millonaria a partir de lo que fue su despido. Cascini no tenía decidido irse de Boca, él entendía que era un integrante más del Consejo de Fútbol". había dicho Carrozza, fiel a su estilo amarillista.
Las versiones fueron desmentidas por otros periodistas que cubren la actualidad de Boca. Tato Aguilera, de TyC Sports, señaló: "Cascini, ni loco le hará un juicio a Boca Juniors".
Marcos Bonocore, de TNT Sports, también aportó: "Circuló, y llegó a ambas partes, una versión sobre un supuesto juicio a Boca de su parte: es falso. Él y Serna, ex integrantes del CDF, tomaron con normalidad la decisión de Riquelme de no contar más con ellos".