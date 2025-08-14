Raúl Cascini habló tras su salida de Boca y disparó: "Ya nos vamos a ver las caras"

"Solamente venir a... no a aclarar nada, porque todos ya saben cómo son las cosas. Me he ido del club. Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, como por ejemplo que le estoy haciendo un juicio al club. Soy un agradecido a Boca, un agradecido a nuestro presidente, que es mi amigo", comenzó el ex futbolista.

"Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, tiene amigos, tengo a mis padres. Entonces hay cosas que duelen. Esas cosas me molestan", expresó.

Luego, de manera algo inesperada, lanzó una suerte de... ¿amenaza? de cara al futuro. "Entonces ahora, como yo ya no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno, va a estar lindo", dijo Raúl Cascini, desafiante.

La bomba (¿de humo?) de Carrozza y Anello sobre Raúl Cascini y la desmentida de otros periodistas

Pablo Carrozza y Gabriel Anello habían apuntado contra el ex jugador por un supuesto juicio que pensaba hacerle a Boca.

"Tiene en mente iniciarle a Boca una demanda millonaria a partir de lo que fue su despido. Cascini no tenía decidido irse de Boca, él entendía que era un integrante más del Consejo de Fútbol". había dicho Carrozza, fiel a su estilo amarillista.

Juan-Román-Riquelme Riquelme reorganiza la estructura futbolística del club

Las versiones fueron desmentidas por otros periodistas que cubren la actualidad de Boca. Tato Aguilera, de TyC Sports, señaló: "Cascini, ni loco le hará un juicio a Boca Juniors".

Marcos Bonocore, de TNT Sports, también aportó: "Circuló, y llegó a ambas partes, una versión sobre un supuesto juicio a Boca de su parte: es falso. Él y Serna, ex integrantes del CDF, tomaron con normalidad la decisión de Riquelme de no contar más con ellos".

