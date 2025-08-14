Tremendo lío en Boca con Raúl Cascini: Tato Aguilera contradice a Pablo Carrozza

Embed - Cascini le haría a Boca un juicio millonario | Palacios lanzó su carrera como modelo | Nuevo manager

Gabriel Anello, periodista que ha denostado a Riquelme, también mencionó la posibilidad de "juicio millonario".

Ahora bien, tanto Marcos Bonocore de TNT Sports como Tato Aguilera de TyC Sports, desmintieron categóricamente estas versiones.

Bonocore tuiteó ayer 13 de agosto: "Raúl Cascini irá a La Bombonera mañana (hoy 14/8) para despedirse del plantel. Circuló, y llegó a ambas partes, una versión sobre un supuesto juicio a Boca de su parte: es falso. Él y Serna, ex integrantes del CDF, tomaron con normalidad la decisión de Riquelme de no contar más con ellos."

Aguilera, por su parte, aseguró: "Cascini, ni loco le hará un juicio a Boca Juniors."

Más sobre Boca Juniors

Boca Juniors de Miguel Ángel Russo necesita un triunfo como el agua y eso mismo es lo que buscará el próximo domingo 17 de agosto desde las 20:30 horas cuando visite a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El Xeneize hace 12 partidos que no gana y busca volver a la victoria en dicho encuentro, en donde contará con su gente.

Además de para empezar a forjar otro ánimo, el club de la Ribera necesita empezar a sumar puntos para la tabla anual. En estos momentos está en la cuarta posición y por ende, fuera de la Copa Libertadores 2026.

En cuanto al posible Manager, los nombres que suenan con mayor fuerza son los de José Néstor Pekerman y Carlos Mono Navarro Montoya.

El periodismo partidario del Xeneize, afirma que la intención de Riquelme y Delgado es no apurarse con la toma de dicha decisión y le destinarán el tiempo que sea necesario.

