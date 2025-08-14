Hasta que Boca Juniors no comience a ganar y revertir su situación futbolística, seguirán apareciendo versiones sobre internas que poco tienen que ver con lo que sucede dentro de la cancha. En este caso, se habla de Raúl Cascini y un supuesto juicio, aunque Tato Aguilera contradijo la información de Pablo Carrozza.
SE ANDA DICIENDO...
Tremendo lío en Boca con Raúl Cascini: Tato Aguilera contradice a Pablo Carrozza
Por si algo faltaba en Boca Juniors, ahora se habla de un fuerte lío con Raúl Cascini. Tato Aguilera contradice a Pablo Carrozza.
El exmediocampista formó parte del Consejo de Fútbol hasta hace unos días y, a diferencia de Chicho Serna, no se expresó públicamente para dirigirse a los hinchas del Xeneize.
Raúl Cascini, Tato Aguilera y Pablo Carrozza
Se viven días movidos en Boca Juniors en cuanto a la reestructuración del fútbol profesional.
Juan Román Riquelme tomó la decisión de disolver el Consejo de Fútbol, dejando únicamente a Chelo Delgado y en conjunto irán a buscar una figura que se asemeje a un Manager.
Según Pablo Carrozza, Raúl Cascini (uno de los que se fue del CdF), "tiene en mente iniciarle a Boca una demanda millonaria a partir de lo que fue su despido. Cascini no tenía decidido irse de Boca, él entendía que era un integrante más del Consejo de Fútbol."
Gabriel Anello, periodista que ha denostado a Riquelme, también mencionó la posibilidad de "juicio millonario".
Ahora bien, tanto Marcos Bonocore de TNT Sports como Tato Aguilera de TyC Sports, desmintieron categóricamente estas versiones.
Bonocore tuiteó ayer 13 de agosto: "Raúl Cascini irá a La Bombonera mañana (hoy 14/8) para despedirse del plantel. Circuló, y llegó a ambas partes, una versión sobre un supuesto juicio a Boca de su parte: es falso. Él y Serna, ex integrantes del CDF, tomaron con normalidad la decisión de Riquelme de no contar más con ellos."
Aguilera, por su parte, aseguró: "Cascini, ni loco le hará un juicio a Boca Juniors."
Más sobre Boca Juniors
Boca Juniors de Miguel Ángel Russo necesita un triunfo como el agua y eso mismo es lo que buscará el próximo domingo 17 de agosto desde las 20:30 horas cuando visite a Independiente Rivadavia de Mendoza.
El Xeneize hace 12 partidos que no gana y busca volver a la victoria en dicho encuentro, en donde contará con su gente.
Además de para empezar a forjar otro ánimo, el club de la Ribera necesita empezar a sumar puntos para la tabla anual. En estos momentos está en la cuarta posición y por ende, fuera de la Copa Libertadores 2026.
En cuanto al posible Manager, los nombres que suenan con mayor fuerza son los de José Néstor Pekerman y Carlos Mono Navarro Montoya.
El periodismo partidario del Xeneize, afirma que la intención de Riquelme y Delgado es no apurarse con la toma de dicha decisión y le destinarán el tiempo que sea necesario.
+ EN GOLAZO 24
Fuerte: En Racing tratan de mentiroso a Diego Milito por Marcos Rojo
Dicen que Riquelme llamó a Néstor Pékerman para la Secretaría Técnica de Boca
Gallardo arriesga con un regreso esperado en River para el partido vs. Libertad
Cerro Porteño 0 - Estudiantes 1: triunfo del Pincha con un penal sobre la hora
U. de Chile 1 - Independiente 0: la U. fue más efectiva en un duelo electrizante