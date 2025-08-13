U. de Chile 1 - Independiente 0: la U. fue más efectiva en un duelo electrizante

Independiente cayó 1 a 0 ante la Universidad de Chile, por el encuentro de ida de los octavos de final de Copa Sudamericana. No fue un mal partido del Rojo, pero le faltó la consistencia que sí tuvo su rival, que no lo superó pero fue más efectivo.

Sensaciones agridulces en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Chile. El Rojo se vuelve a la Argentina apenas abajo en desventaja y con muchas chances de revertir la serie en Avellaneda. Además, volvió a dejar buenos ratos de juego fluido y aspectos rescatables . A todo eso, sin embargo, lo golpea una realidad; se va derrotado, y con el maldito problema de la efectividad en las redes: en los últimos cuatro encuentros no convirtió ningún gol.

A Independiente le faltó consistencia porque lo mejor del equipo estuvo solo en los primeros tramos de cada tiempo . La construcción de un equipo también se vale de lograr la madurez necesaria para manejar los distintos momentos de un partido. Para los de Julio Vaccari, eso hoy quedó pendiente.

Empezó bien. El primer cuarto de hora del primer tiempo auguraba un buen desarrollo para el elenco argentino. Salió a jugar como si de Avellaneda se tratase, con intensidad para asfixiar a la U. cerca de su arco. En el primer cuarto de hora, atropelló al rival. Después del primer cuarto de hora, se atropelló a sí mismo.

GyRmIicXgAQ-C2a Assadi colocó el remate contra el palo derecho de Rey y marcó el gol del partido @udechile

El Rojo se perdió en el propio vértigo que quiso imponer de entrada, una tónica que su rival aceptó porque le sentaba bien. De buen manejo de pelota, la U. de Chile apostaba a romper la presión del conjunto argentino a través del pase y dejarlo partido para atacar en transiciones el arco de Rey con peligro.

En ese desconcierto de Independiente, en el minuto 36´, Assadi sacó un remate preciso para marcar el único gol del encuentro. Al equipo de Avellaneda le costó ir a buscar el empate porque no encadenaba pases entre sus jugadores, por lo que se le hacía muy difícil.

Julio Vaccari analizó la derrota: "Un partido muy parejo. Los primeros minutos del primer tiempo pudimos ser dominadores y tener situaciones. Luego, con el transcurso del primer tiempo, ellos comenzaron a crecer en el juego y nosotros no estuvimos prolijos ni en el orden para presionar ni en el intento de circulación de balón".

Y agregó: "El segundo tiempo el equipo estuvo muy bien hasta la expulsión de Abaldo. Estuvo muy correcto, llegando al rival por los dos lados".

Efectivamente, hasta el minuto 25 del segundo tiempo Independiente jugó muy bien. Lo hizo con compromiso, con decisión, con velocidad en la gestación de las jugadas. Un ingreso fue clave; el de Ávalos.

GyRvoRXXAAIb-EG Cabral fue de menos a más @Independiente

El paraguayo entró para acompañar a Abaldo en la delantera y le dio otra fuerza a los ataques. Su presencia era un faro constante a buscar, y eso ayudaba a ganar metros y a hundir a la U. de Chile. También potenció a Abaldo, que ya no se sintió tan solo, se movió del rol de 9 y recorrió otras zonas.

El Rojo estaba para empatarlo, pero por una infracción Abaldo vio la segunda amarilla y se fue expulsado. Fue un golpazo que puso del reverso el pasaje del partido. Independiente tuvo que preocuparse por defender con uno menos, aunque nunca dejó de atacar.

Universidad de Chile vs. Independiente Mazzanti no tuvo un buen partido y fue reemplazado por Ávalos; el cambio fue un acierto @Independiente

"Es negativo el resultado, venimos hace varios partidos donde no podemos encontrar el resultado, si bien encontramos una mejoría futbolística. Pero hay que empezar a sacar resultados. Hay muchas cosas que mejorar, obviamente terminar mejor las jugadas. El equipo dejó todo, mucho esfuerzo, se corrió bastante", declaró Ávalos tras la derrota.

Sensaciones agridulces para los de Avellaneda. Creció futbolísticamente, en línea con lo mostrado en el cotejo anterior contra River por el Torneo Clausura. No se trajo el mejor resultado de Chile, pero tampoco el peor. Está a tiro. La semana que viene se define en Avellaneda.

Live Blog Post Final del partido: la U. superó a Independiente por 1 a 0

Live Blog Post Lejos de cerrar el partido con la mínima desventaja y ya pensar en el duelo de vuelta, el equipo de Vaccari sigue buscando el empate A pesar de jugar con uno menos y estar en desventaja, el Rojo va por la igualdad.

Live Blog Post Con la expulsión de Abaldo, la delantera quedó despoblada y ahora Ávalos lucha pelotas largas en soledad

Live Blog Post VIDEO: El panorama empeora para Independiente y Abaldo se va expulsado por doble amarilla Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1955813501391327288&partner=&hide_thread=false MÁS PROBLEMAS PARA EL ROJO... ¡EXPULSADO ABALDO!#DisneyPlus Plan Premium (ARG-ECU-COL-VEN) pic.twitter.com/I6kFV37Msm — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Live Blog Post Malas noticias para el Rojo en su mejor momento: Freire se lesionó solo y pide el cambio El zaguero sintió un dolor muscular e inmediatamente se tiró al suelo para pedir el cambio.

Live Blog Post Independiente tiene otra energía y decisión para ir a buscar el empate

Live Blog Post El ingreso de Ávalos le da réditos al equipo de Julio Vaccari, que ahora tiene más potencia ofensiva

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post El equipo argentino se pierde en su propio frenesí

Live Blog Post ¡Gol de la U. de Chile! VIDEO: el Rojo marcó mal en la frontal del área y Assadi pone el 1 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1955798566611349598&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO DE U. DE CHILE!! Assadi probó desde afuera del área y anotó el 1-0 ante Independiente.#DisneyPlus Plan Premium (ARG-ECU-COL-VEN) pic.twitter.com/iCdn67BDqd — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Live Blog Post El Rojo deberá tener cuidado en ESA faceta si quiere presionar alto a su rival El equipo de Vaccari presiona cerca del arco rival y no deja avanzar a la U. Pero el conjunto chileno es un equipo que tiene buen trato con la pelota y, cuando logra romper esa presión del Rojo, pone a Independiente a correr de atrás y genera peligro. El Rojo deberá tener cuidado con las transiciones.

Live Blog Post Independiente es incisivo y genera peligro, ante un rival que se siente agobiado

Live Blog Post El Rojo empezó muy activo y no se siente visitante

Live Blog Post Comienza el 1T

Live Blog Post Julio Vaccari repite la fórmula que le dio buenos resultados ante River Matías Abaldo, reciente refuerzo del Rojo, vuelve a ser titular. El delantero tuvo un gran partido ante el Millonario y es una alternativa fresca en la posición de 9 para el equipo de Vaccari.

Live Blog Post El Rojo va contra uno de los animadores del torneo chileno La U. ha sido uno de los mejores esta temporada en el campeonato de Chile. Está segundo, aunque algo lejos del primero, Coquimbo Unido. Más allá de esa buena posición, lo cierto es que su presente es muy irregular, entre triunfos, empates y derrotas.

Live Blog Post Cómo terminaron la fase de grupos Independiente y la U. El Rojo finalizó primero del Grupo A con 12 puntos. Sumó cuatro victorias y una derrota. Por su parte, la U. viene de la Copa Libertadores. Finalizó tercero en el Grupo A (detrás de Estudiantes y Botafogo) y su tercer puesto le permitió continuar pero en la Sudamericana.