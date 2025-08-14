Champions League y Premier League muy preocupadas con el Mundial de Clubes

"Si, como todo mi círculo social, no seguiste el Mundial de Clubes ampliado de este verano, te perdiste algunos partidos decentes, algunas sorpresas, mucho Donald Trump y una victoria sorpresa del Chelsea.

Estuvo bien, pero estuvo lo suficientemente bien como para garantizar que vuelva a suceder en cuatro años —quizás antes— y eso significa que posiblemente también te perdiste el principio del fin del fútbol como lo conocemos la mayoría de nosotros.

Cuando comience la nueva temporada de la Premier League, muchos de los mejores jugadores del mundo se embarcarán en una temporada de 11 meses que culminará en el Mundial del próximo verano (boreal), el clásico, pero con 48 equipos y 104 partidos, no 32 y 64, como en ediciones anteriores.

Esto ocurrirá menos de 5 semanas después de que el Chelsea FC venciera al Paris Saint-Germain en Nueva York, pero solo 2 semanas después de que el Manchester United empatara con el Everton para asegurar el título de la Premier League en USA, las Summer Series.

Ya no hay descanso

No solo los mejores jugadores del mundo están atrapados en un ciclo interminable de creación de contenido.

La 1ra. ronda de la clasificación para la Champions League se celebró el 08/07, el mismo día en que el Chelsea venció al Fluminense en la semifinal del Mundial de Clubes, un torneo que ni cerró la temporada 2024-2025 ni la 2025-2026; ya no hay cierre.

Las ligas inferiores de Irlanda del Norte, Escocia, Gales y otras partes del norte de Europa siempre empiezan temprano, pero las Ligas 1 y 2 de Inglaterra comenzaron sus nuevas campañas el 01/08.

De hecho, el Barnet y el Newport County de la Liga 2 ya se habían enfrentado en una ronda preliminar de la Copa EFL el 29/07.

En otras palabras, antes de que la mayoría de sus fanáticos se hubieran ido de vacaciones de verano, y mucho menos se hubieran tomado un tiempo libre para disfrutar de la temporada de cricket, la gira de los Lions, un festival de música, una fiesta de verano, cualquier cosa que no fuera fútbol, básicamente.

La Liga de fútbol inglesa no tuvo más remedio que empezar tan temprano, ya que es la única manera de garantizar que haya espacio en el calendario para incluir a los 9 equipos de la Premier League que se han clasificado para el fútbol europeo esta temporada cuando se unan a la competición en la 3ra. ronda.

La UEFA añadió una 3ra. competición europea, la Conference League, en 2021, y luego amplióe sus 3 competiciones de clubes en 2024, añadiendo partidos y equipos adicionales.

La Champions League pasó de 125 a 189 partidos la temporada pasada; una vez que eso ocurrió, cada nueva edición de la Copa EFL es un pequeño milagro.

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, ha estado hablando sobre el hecho de que la Premier League ha tenido el mismo tamaño y forma durante más de 3 décadas (20 equipos, 380 juegos) desde hace varios años.

Volvió a las andadas a principios de este mes, cuando la BBC le preguntó por qué la Premier League no se reducía a 18 equipos. Al fin y al cabo, esa era la idea original allá por 1992, cuando la Asociación de Fútbol animó a los mejores clubes a separarse de la EFL, su antiguo rival, y formar la Premier League.

Sin embargo, los clubes solo le hicieron caso a medias y, tras reducir la 1ra. división de 22 a 20 equipos, decidieron detenerse ahí.

"No creo que debamos vernos obligados a tomar esa decisión", dijo Masters.

“Estoy totalmente a favor del crecimiento del juego y de las emocionantes competiciones en las que nuestros clubes pueden participar, pero no a expensas del fútbol nacional”.

La FIFA y la UEFA han estado dando pistas no tan sutiles de que las ligas de 18 equipos, con un máximo de 306 partidos, es donde todos deberían haber llegado ya.

La Bundesliga alemana ha contado con 18 equipos desde 1965, pero la Ligue 1 francesa se enteró en 2023, tras cancelar su 2da. competición de copa nacional 3 años antes. Esto significa que solo Inglaterra, Italia y España aún cuentan con ligas de 20 equipos en Europa. (...)

Por si sirve de algo, la decisión francesa empeora con cada temporada que pasa, ya que su acuerdo televisivo nacional se ha desmoronado y el PSG, protegido por la riqueza soberana catarí y sus ingresos en el extranjero, ha desaparecido en la distancia.

Todos, menos ellos, podrían beneficiarse ahora de los ingresos adicionales por jornada y el inventario de retransmisiones.

Pero los grandes clubes tienen horizontes amplios, con aficionados extranjeros y patrocinadores globales. La UEFA y ahora la FIFA les han demostrado el valor de la competición internacional y quieren más, lo que significa menos tiempo para las tareas domésticas.

La UEFA

(...) Con los derechos televisivos internacionales de la Premier League aún en aumento, sus estadios llenos (y en aumento) y casi la mitad de sus clubes jugando en Europa esta temporada, la situación actual parece bastante prometedora. Pero Masters ve el futuro.

Totalmente harta de que la FIFA se apodere de porciones cada vez más grandes del calendario, la Premier League se ha unido a otras ligas nacionales de Europa y a los sindicatos de jugadores del continente para presentar una queja formal contra el organismo rector mundial ante la Comisión Europea.

Al introducir la legislación sobre competencia de la Unión Europea en las disputas por los partidos de fútbol, las ligas y los jugadores le están diciendo a la FIFA que creen que el juego ha llegado a un punto de saturación, los jugadores están agotados y ya no hay más repeticiones de copa que resolver.

Siendo honestos, cabe preguntarse por qué las ligas y los jugadores no se unieron para resistir el expansionismo de la UEFA.

Sin embargo, la confederación europea al menos invita a representantes de las ligas y uniones a sus reuniones antes de anunciarles que creará nuevas competiciones, conseguirá más franjas horarias exclusivas entre semana y quizás recortará un fin de semana o dos.

La Premier League también sabe que no puede ser demasiado agresiva con una organización que otorga grandes cheques a al menos 1/3 de sus accionistas cada temporada, por no mencionar que la carrera por los puestos europeos es un componente vital de la narrativa anual de la Premier League.

La FIFA, por otro lado, consulta mediante comunicados de prensa y fotos, tal como ha venido señalando últimamente FIFPro, el sindicato mundial de jugadores.

Y, a diferencia de la UEFA, su presidente, Gianni Infantino, no intenta defender una posición dominante, sino que intenta desestabilizarla, globalizarla y apropiársela.

psg champions PSG emergió de la Champions League como el N°1 pero no pudo sostenerlo en el Mundial de Clubes. La No Hegemonía resultó uno de los éxitos de la competencia en USA.

Gianni Infantino

Lo que nos lleva de vuelta al Mundial de Clubes, que quizá se te haya pasado por alto. Quizás no viste ninguno de los partidos, pero leíste sobre la baja asistencia , el clima extremo y un par de desajustes. (...)

Puede que la FIFA y su socio de streaming, DAZN, con respaldo saudí, incluso me contaran a mí y a miles de transeúntes esa noche en sus estadísticas de audiencia, lo cual está bien, ya que vi el marcador y me interesé un poco cuando los jugadores y el entrenador del PSG, Luis Enrique, perdieron la paciencia al final .

Eso sugiere que les importó. Y los jugadores del Chelsea se mostraron muy felices después, aunque un poco confundidos sobre por qué el Presidente estadounidense había decidido arruinar sus fotos en las celebraciones.

Pero nadie parecía más feliz que Infantino.

Sabía que había hecho lo suficiente para garantizar que el dinero saudí siguiera fluyendo hacia la FIFA al menos hasta 2034, ya que el país del Golfo parece haber apostado todo por el deporte. Sabía que si yo tuviera más amigos en África, Asia o Sudamérica, mi círculo social sin duda habría visto el torneo.

Y también sabía que el anfitrión del evento inaugural, el mencionado Comandante en Jefe, estaba tan satisfecho con el resultado que bromeó en el descanso que tal vez debería escribir uno de sus decretos presidenciales para reemplazar "soccer" como nombre del deporte en USA.

No hay que felicitar al presidente de la FIFA por organizar el Mundial de Clubes, pero no se canceló ni fracasó.

"El jurado aún no ha decidido sobre la competitividad del formato, la programación y la economía subyacente, pero no es mi trabajo evaluar el éxito o el fracaso del Mundial de Clubes", dijo Masters a la BBC.

“Es mi trabajo evaluar si estas nuevas competiciones tienen un impacto en el calendario nacional y en las competiciones nacionales, de las cuales la Premier League es una".

Desde 1994, la Premier League ha contado con 380 partidos y 20 clubes. No hemos cambiado nada de forma. Ahora estamos empezando a rediseñar nuestro calendario nacional con miras a la expansión europea y global.

chelsea trump.webp Chelsea FC con Donald Trump: Gianni Infantino emergió triunfador y va por más.

Los jugadores

Estamos pidiendo a los jugadores que participen más partidos. Debe haber, en la cúpula del fútbol, un diálogo adecuado entre la FIFA y todas las partes interesadas sobre cómo avanzar en estos temas. Lamentablemente, esto ha faltado.

Sí, y ahora el único diálogo será una disputa sobre si el Mundial de Clubes debería ser disputado por 48 equipos en 2029, con más lugares para los accionistas del Masters, o tal vez deberíamos dejar que la FIFA lo haga cada 2 años, pasando del verano al invierno a medida que cruza el mundo.

Si eso sucede, y no cabe duda de que la FIFA lo desea —idealmente en rotación con una Copa Mundial masculina bienal—, podemos olvidarnos de las máximas ligas nacionales de 18 equipos, con profundas pirámides profesionales y competiciones de copa históricas.

Tendremos suerte si encontramos tiempo para una liga nacional de 16 equipos, y cuando eso suceda, todos nos daremos cuenta de que la congestión de partidos nunca fue solo un problema para un puñado de superestrellas.

Así que disfruten esta temporada, e incluso disfrútenla, porque es posible que no queden muchas como ésta."

